Les habitudes de grignotage et de consommation d’alcool qui sont là pour rester

Les gens visitent le magasin M&M de Times Square en juillet à New York.

La pandémie de Covid-19 a considérablement modifié le comportement des consommateurs, de l’endroit où ils ont fait leurs achats à ce qu’ils ont acheté. Cela s’est ressenti dans toutes les industries des collations et des spiritueux et certaines de ces habitudes se sont maintenues, ont déclaré des cadres supérieurs de Beam Suntory et Mars Wrigley à CNBC. Sommet mondial Evolve.

Jessica Spence, présidente des marques de Beam Suntory qui produit une variété de spiritueux, des whiskies bourbon comme Jim Beam et Maker’s Mark au cognac Courvoisier et à la tequila Sauza, a déclaré que “tout à coup, quand vous ne pouviez pas sortir dans votre restaurant préféré ou les vacances étaient déséquilibrées, dépenser un peu plus pour cette bouteille de whisky ou de tequila est devenu un plus grand plaisir.”

Spence a déclaré que cela a conduit de nombreux consommateurs à se tourner vers des marques plus chères ou à la “premiumisation”, une tendance qui s’est poursuivie. Elle a également noté le boom des ventes du commerce électronique, en particulier aux États-Unis, où les achats en ligne d’alcool ont pris du retard dans le passé. Parmi les acheteurs en ligne d’alcool aux États-Unis, 54 % ont déclaré avoir effectué leur premier achat pendant la pandémie, selon la société d’analyse de marché de l’industrie des spiritueux IWSR.

Le plus grand boom est peut-être venu sous la forme de cocktails et de boissons prémélangés et prêts à boire.

“Il y avait beaucoup de gens qui expérimentaient et avaient le temps de s’amuser avec des cocktails, et il y avait beaucoup de gens qui ont réalisé qu’ils n’étaient pas le meilleur barman du monde”, a déclaré Spence. “Quand tu veux ce cocktail, peut-être que tu ne veux pas faire tout le travail acharné.”

Les cocktails prémélangés ont été la catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide l’an dernier avec une croissance des revenus de 42 % d’une année sur l’autre à 1,6 milliard de dollars, contre une croissance de 30 % pour la tequila et le mezcal et de 16 % pour le whisky irlandais, selon le Distilled Spirits Council des États-Unis.