Les habitudes d’achat ont changé pour de bon, selon Aldi

il y a 2 heures

Giles Hurley affirme que les acheteurs achètent plus de produits de marque propre que jamais auparavant et il s’attend à ce que cette tendance perdure.

Aldi a dépassé Morrisons l’année dernière pour devenir le quatrième plus grand supermarché du Royaume-Uni. Aux côtés de son rival Lidl, c’est celui qui connaît la croissance la plus rapide cette année.

« Si vous regardez en termes de volume, ce chiffre est beaucoup plus élevé et, à l’heure actuelle, les produits de marque propre connaissent une croissance deux fois supérieure à celle des produits de marque », explique M. Hurley. « Pourquoi serait [shoppers] retourner? »

L’experte du commerce de détail Catherine Shuttleworth affirme que les marques sont l’élément vital de l’innovation dans le secteur de l’alimentation et des boissons, mais elle pense qu’elles vont devoir travailler dur à travers des campagnes de marketing pour persuader les acheteurs que leurs produits valent la peine d’être payés plus cher.

« Les systèmes de tarification des cartes de fidélité des supermarchés encourageront la participation des marques et celles-ci devraient être très désireuses de présenter leurs produits à des millions d’acheteurs chaque semaine dans le but de nous inciter à revenir aux marques. »

« Le shopping discount est là pour rester, à tel point que les acheteurs n’appellent même plus les discounters Aldi et Lidl – ce sont leurs supermarchés de prédilection. »

La concurrence dans les rayons des supermarchés est plus intense que jamais avec les programmes d’alignement des prix d’Aldi mis en place par Tesco et Sainsbury’s.

Chez Aldi, M. Hurley a déclaré que les clients continueraient de constater des réductions de prix à moyen terme, mais que l’avenir était beaucoup plus difficile à prédire étant donné la volatilité des deux dernières années, avec les prix des matières premières, de l’énergie et du carburant.

Selon Mme Shuttleworth, la clé pour Aldi sera de « s’en tenir à ses principes » et de maintenir un différentiel de prix par rapport à ses concurrents. Cela signifiera devoir accepter des marges bénéficiaires plus faibles et générer autant de volume que possible.