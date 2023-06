Les habitudes alimentaires des élèves pourraient entraîner des maladies : étude

Un régime régulier composé de pizzas de fin de soirée, de beuveries et de céréales sucrées pour le petit-déjeuner est la norme pour de nombreux étudiants de niveau postsecondaire, et de nouvelles recherches suggèrent que le mode de vie peut causer des dommages qui vont au-delà de l’obtention du proverbial étudiant de première année 15.

Une étude récente publiée dans la revue à comité de lecture Preventative Medicine Reports par un groupe de chercheurs internationaux a révélé que les étudiants de niveau postsecondaire ayant de mauvaises habitudes alimentaires peuvent continuer à souffrir de maladies et de problèmes de santé mentale pendant des années.

L’équipe de recherche a examiné près de 12 000 étudiants en médecine de 31 universités à travers la Chine. 50,1 % des participants à l’étude avaient de mauvaises habitudes alimentaires, notamment des sucreries, des aliments gras et une consommation excessive de calories, tandis que 24,9 % déclaraient avoir des maladies chroniques ou infectieuses ou des troubles mentaux.

Les chercheurs ont déclaré que l’étude met en lumière la façon dont les habitudes alimentaires malsaines sont associées aux maladies et aux troubles mentaux, et « offre un soutien supplémentaire pour un éventuel lien de causalité ».

« Les résultats soulignent l’importance d’aborder les OEB (comportements alimentaires liés à l’obésité) dans les programmes et les politiques visant à soutenir la prévention des maladies et la promotion de la santé chez les étudiants universitaires », ont déclaré les chercheurs dans l’étude.

Il n’a pas été possible pour l’étude de montrer une relation de cause à effet, selon le Dr Joan Bottorff, professeur à l’école des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan et l’un des chercheurs qui ont mené l’étude.

« Il est bien documenté qu’une partie importante des étudiants ont une alimentation malsaine », a déclaré Bottorff dans un communiqué de presse. « Les types d’aliments qu’ils mangent sont liés à l’obésité. Et cela peut entraîner d’autres problèmes de santé qui ne concernent pas seulement les maladies chroniques mais aussi les maladies infectieuses. »

L’étude a également pris en compte le tabagisme et la consommation d’alcool et a trouvé une association avec les maladies chroniques autodéclarées et les problèmes de santé mentale chez les étudiants.

Les lignes directrices canadiennes sur la consommation d’alcool ont été mises à jour cette année et recommandent deux boissons alcoolisées standard ou moins par semaine, ce qui, selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, est un niveau qui aidera à éviter les problèmes de santé liés à l’alcool.

« L’essentiel ici est que nous ne devrions pas ignorer ce modèle de risque chez les jeunes à l’université », déclare Bottorff.

Les auteurs de l’étude écrivent que bien que le gouvernement ait augmenté ses investissements dans la nutrition des étudiants, des changements institutionnels nécessaires doivent encore être mis en œuvre, notamment une accessibilité accrue à des aliments et des boissons sains pour les étudiants et davantage de possibilités d’activité physique.

« Nous savons que de nombreux étudiants consomment des repas riches en calories ainsi que des aliments et des boissons sucrés et il existe de nombreuses preuves montrant que ces types de comportements alimentaires peuvent conduire à l’obésité », déclare le Dr Bottorff. « Ce ne sont pas les seules habitudes qui mènent à l’obésité, mais elles sont importantes et ne peuvent être exclues. »

Cependant, des études antérieures ont montré que l’alimentation est un facteur important dans la réduction de la maladie. En fait, faire des choix de vie sains réduit le risque d’AVC de 80 %, selon une étude. Cela pourrait impliquer de suivre le régime méditerranéen, qui comprend la consommation d’aliments comme l’huile d’olive, les grains entiers, les fruits, les légumes et les légumineuses, selon l’étude.

De plus, les auteurs de l’étude affirment que toutes les universités et écoles devraient avoir un programme d’éducation à la santé pour enseigner aux étudiants le risque de leurs habitudes malsaines et comment ils peuvent mieux prendre soin d’eux-mêmes.