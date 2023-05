Les habitants vandalisent la maison du député de Manipur, ne disent aucune protection contre les insurgés

La maison du ministre PWD de Manipur, Konthoujam Govindas, dans le district de Bishnupur, a été vandalisée mercredi par un groupe de personnes affirmant que le gouvernement de cet État déchiré par les conflits ne faisait pas assez pour protéger les habitants des militants appartenant à une autre communauté, ont déclaré des responsables.

Le ministre qui est un chef du BJP et les membres de sa famille n’étaient cependant pas présents à la maison lorsque la foule, composée principalement de femmes, a attaqué la maison dans la région de Ningthoukhong et endommagé une partie d’une porte, des fenêtres, quelques meubles et des gadgets électroniques. .

C’est la première fois que la maison d’un ministre a été attaquée pendant les violences ethniques en cours entre les membres des communautés Meitei et Kuki dans l’État qui ont commencé il y a trois semaines et ont fait plus de 70 morts. Des forces armées et paramilitaires ont été déployées pour contrôler la situation dans l’État.

« Les habitants étaient en colère. Ils ont allégué que le ministre en chef N Biren Singh, Govindas et d’autres députés du BJP sont restés silencieux sur la violence en cours et n’ont pas fait assez pour les protéger des militants armés », a déclaré un responsable.

Selon des informations, des militants ont incendié mardi soir les maisons de certains villageois à Toronglaobi, dans le district de Bishnupur. Les autorités ont alors réduit les heures de relaxation du couvre-feu, ont indiqué des responsables.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles quelques personnes auraient été tuées ou blessées dans le district de Churachandpur, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle.

Pendant ce temps, le commandant de l’armée de l’Est, le lieutenant général RP Kalita, a effectué une visite de trois jours dans le Manipur déchiré par les conflits jusqu’à mercredi pour évaluer et examiner la situation de la sécurité au sol, a déclaré un responsable de la défense à Kolkata.

L’État du nord-est partage des frontières internationales avec le Myanmar.

L’officier général commandant en chef du commandement de l’armée de l’Est a tenu des réunions avec les parties prenantes locales, y compris des membres de toutes les communautés et plusieurs organisations de la société civile, a déclaré le responsable.

Lors de ses réunions avec les parties prenantes, le commandant de l’armée de l’Est « a demandé la suspension des hostilités par toutes les couches de la société ».

Au cours de la visite du 22 au 24 mai, le général de corps d’armée Kalita s’est rendu à Kangpokpi, Matripukhri, Churachandpur, Bishnupur, Yaingangpokpi et Moreh, où il a été informé de la situation sécuritaire par les commandants locaux.

Il a également eu des interactions avec le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, et de hauts responsables du gouvernement pour discuter de la situation actuelle et des mesures visant à renforcer l’unisson entre toutes les agences pour rétablir la normalité le plus tôt possible, a-t-il déclaré.

Kalita a exhorté les habitants de Manipur à maintenir la tranquillité et l’harmonie et à mener un dialogue constructif pour assurer une paix durable dans la région.

L’armée a récupéré cinq fusils de chasse, cinq grenades locales improvisées et trois cartons de munitions de fusil de chasse dans une voiture du district de Senapati.

« Trois personnes ont été appréhendées et remises à la police avec les objets récupérés », a indiqué mercredi la police.

Des affrontements ont éclaté à Manipur après qu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines le 3 mai pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La violence à Manipur a été précédée par des tensions liées à l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, ce qui a conduit à une série de petites agitations.

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population de Manipur et vivent principalement dans la vallée d’Imphal. Les tribus – Nagas et Kukis – constituent encore 40 % de la population et résident dans les districts des collines.

Les affrontements ethniques ont fait plus de 70 morts et quelque 10 000 militaires et paramilitaires ont dû être déployés pour rétablir la normalité dans l’État du nord-est.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)