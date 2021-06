Les habitants sont terrifiés après que des blocs de caca congelé « soient tombés du ciel de nulle part » et craignent qu’il « ait pu tuer quelqu’un »

Des habitants TERRIFIÉS ont raconté à quel point ils craignaient le pire après qu’un énorme bloc de POO congelés « est tombé du ciel ».

Les copains Lisa Boyd et Louise Browne se sont précipités de chez eux lundi soir après avoir entendu un énorme bruit à l’extérieur.

Lisa Boyd et Louise Browne avec la substance mystérieuse dans un sac à l’extérieur de leurs maisons Crédit : Solent

Lisa a déclaré : « Je pensais que quelqu’un avait écrasé son scooter à l’extérieur, il y avait un gros bruit de ronronnement et un énorme bruit sourd alors j’ai regardé par la fenêtre et il y avait juste ce morceau de glace sur le sol.

« Nous étions juste reconnaissants que personne ne passe devant et que personne n’ait été touché parce que cela aurait pu tuer quelqu’un. »

La voisine Louise a déclaré au Portsmouth News: « Nous venons de nous coucher et nous pensions que quelqu’un jetait des pierres de gravier à notre fenêtre.

« Je dirais que c’était environ un demi-mètre carré – c’était grand. »

Le pooberg s’est écrasé sur Eagle Avenue, à Waterlooville, près de Portsmouth, amenant les familles à se précipiter dans la rue.

Les résidents sont convaincus que la glace provenait des toilettes d’un avion volant à 35 000 pieds au-dessus de leur tête, car elle a révélé une mauvaise surprise en fondant.

Un terrible pong a rempli l’air et quand ils ont regardé de plus près, ils ont pu voir des excréments humains et du papier toilette.

Lisa a révélé: « Là où la glace avait fondu, il y avait des excréments sur le chemin.

« Je l’ai mis dans un sac parce que c’était en plein milieu du trottoir. »

L’Autorité de l’aviation civile affirme que tous les déchets de toilettes sont stockés dans l’avion et collectés après l’atterrissage par des véhicules spéciaux lors de la préparation du prochain vol.

« Les chutes de glace d’avions sont considérées comme rares dans l’espace aérien britannique et peuvent être le résultat de phénomènes météorologiques », a-t-il déclaré.

Le bloc gelé s’est écrasé sur le terrain de Waterlooville, près de Portsmouth Crédit : Solent

Il a fait un bruit énorme quand il a heurté le sol, disent les habitants

« Nous recevons environ 10 rapports de chutes de glace par an et bien que nous ne soyons pas en mesure d’enquêter sur l’origine d’une chute de glace, nous enregistrons des rapports de cette nature.

« Bien que l’autorité enregistre les chutes de glace suspectées, nous ne sommes pas en mesure d’enquêter sur leurs origines potentielles concernant des vols spécifiques.

« La CAA n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par une chute de glace. »

Waterlooville n’est pas loin de l’aéroport de Southampton et des vols internationaux vers Gatwick et Heathrow.

En octobre 2017, la maison d’une famille dans le Wiltshire a tremblé lorsqu’un avion qui passait les a bombardés de caca à 20 000 pieds.

L’avion, considéré comme un gros porteur déversant des déchets de ses toilettes au-dessus de sa tête, a envoyé des «bombes de glace» pleuvoir sur la maison de Cricklade.

En juin 2017, Dan Wells, 45 ans, s’est précipité dehors pour découvrir qu’une bombe d’avion avait percé un trou de près de 2 pieds de large dans le toit de son garage.

Il est tombé des toilettes d’un avion volant à 15 000 pieds au-dessus de son domicile à Denmead, près de Portsmouth, Hants.

Le mini iceberg a brisé plusieurs tuiles lorsqu’il a percé un trou dans le toit du garage et brisé un tuyau d’évacuation.

Mais Daniel a déclaré qu’il ne pouvait pas intenter de poursuites en dommages-intérêts à moins que lui ou ses assureurs ne découvrent quelle compagnie aérienne était responsable de l’attentat à la bombe.

Puis, en 2015, un couple de retraités du Wiltshire a plongé pour se mettre à l’abri après que leur maison ait été bombardée par un gros porteur volant au-dessus de leur tête.

Pourquoi le caca tombe-t-il d’avion ? La glace bleue – dans le contexte de l’aviation – est un matériau d’égout gelé qui s’est échappé en plein vol des systèmes d’évacuation des toilettes des avions commerciaux. C’est un mélange de biodéchets humains et de désinfectant liquide qui gèle à haute altitude. Le nom vient de la couleur bleue du désinfectant. Les compagnies aériennes ne sont pas autorisées à vider leurs réservoirs de déchets en plein vol et les pilotes n’ont aucun mécanisme pour le faire ; cependant, des fuites se produisent parfois. « Les chutes de glace d’avions sont considérées comme rares dans l’espace aérien britannique et peuvent être le résultat de phénomènes météorologiques », explique la CAA. « Nous recevons environ 10 rapports de chutes de glace par an et bien que nous ne soyons pas en mesure d’enquêter sur l’origine d’une chute de glace, nous enregistrons des rapports de cette nature. Parfois, la glace qui s’est formée à l’extérieur d’un avion peut également tomber vers le sol.

Un énorme morceau d’excréments et de pipi des toilettes des passagers de l’avion a gelé alors qu’il dévalait des milliers de pieds et perçait un trou dans leur toit.

Les OAP Keith et Ruth Mead, de Corncockle Close, Melksham, se demandaient quoi mettre sur leur formulaire de réclamation d’assurance pour les réparations des dommages.

Sur son site Internet, la UK Civil Aviation Authority fournit des informations sur les chutes de glace.

Il dit « » Certains de ces cas peuvent se produire parce que la glace, qui s’est naturellement formée sur un avion à des altitudes plus élevées, se brise en descendant dans l’air plus chaud.

« Les chutes de glace qui sont claires et non contaminées peuvent ne pas provenir d’activités aéronautiques.

« Il y a eu des rapports de chutes de morceaux de glace qui remontent à avant l’existence des avions.

« La recherche sur les phénomènes est en cours par les scientifiques mais est controversée. »

Les compagnies aériennes nient généralement que de la glace soit tombée de leurs toilettes, mais certaines personnes ont fait analyser le contenu et des excréments humains et de l’urine ont été trouvés.