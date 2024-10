Les habitants se souviennent avoir été « charmés » par Kris Kristofferson lors du tournage du film Orillia

Kristofferson faisait partie des vedettes de Welcome Home, un film tourné à Orillia qui présentait une vieille demeure majestueuse sur la rue Tecumseth.

La mort du légendaire auteur-compositeur-interprète et acteur Kris Kristofferson rappelle à de nombreux résidents d’Orillia de bons souvenirs de son séjour à Sunshine City il y a plus de 30 ans.

Kristofferson, accompagné des stars Brian Keith, JoBeth Williams et Sam Waterston, était à Orillia pour tourner un film intitulé Bienvenue à la maison sur un vétéran du Vietnam qui retourne dans sa famille et tente de se réadapter à la vie après près de 20 ans d’absence. Le film est sorti en 1989.

La maison située au 68, rue Tecumseth, connue sous le nom de Bartlett House, figurait en bonne place dans le film, doté d’un budget de 11 millions de dollars. À l’époque, la maison appartenait à Reid Asselstine.

L’ancienne conseillère municipale Pat Hehn habite quelques maisons dans la rue et se souvient du battage médiatique de l’époque, notamment celui de son fils, David, engagé comme acteur pour le film.

«Ils cherchaient un livreur de journaux et il avait un itinéraire sur Tecumseth», se souvient Hehn mardi.

« Il devait jeter le journal sous les buissons. Ils ont dû tourner cette scène au moins 10 fois avec lui montant et descendant la rue. Il y a une sacrée pente là-bas. C’était un enfant fatigué », a-t-elle déclaré en riant.

Dans cette scène, Kristofferson se trouvait de l’autre côté de la rue, où son personnage espionnait la maison de son ex-femme.

Carmen Novosky, qui a rencontré Kristofferson alors qu’il était en ville pour le film il y a 35 ans, gardait également de bons souvenirs du séjour de la star charismatique à Orillia.

« Mon amie Luba Paolucci voulait le rencontrer, alors je tenais ses deux enfants dans mes bras pendant qu’elle se dirigeait vers le lieu de tournage », se souvient-elle.

«Je me tenais près d’une caravane et il est arrivé et a commencé à me parler. Il posait des questions sur les enfants. Il était tout simplement charmant.

Elle a dit que le tournage du film faisait parler de lui en ville.

« À un moment donné, l’équipage s’est dirigé vers nous, ainsi que » un journaliste du Orillia Paquet et horairesa déclaré Novosky.

« Ils ont pris une photo de lui et j’étais juste derrière, donnant l’impression qu’il tenait les deux enfants », se souvient-elle à propos de l’image apparue en première page du journal. Paquet le lendemain. « Tout ce que l’on pouvait voir, c’était mon oreille. »

Novosky a rappelé que les acteurs et l’équipe résidaient dans l’ancien Sundial Inn pendant le tournage.

« Les habitants le voyaient faire du jogging sur ce qui est aujourd’hui Burnside Line, et ils lui laissaient son intimité », a-t-elle déclaré.

L’historien local Marcel Rousseau a partagé une histoire sur le séjour de Kristofferson à Orillia sur sa page Facebook Orillia Past and Present.

«Je me souviens quand il était en ville. Je connaissais un ami qui allait aux réunions (des Alcooliques anonymes) à cette époque », a écrit Rousseau.

« Il m’a dit qu’il assistait à l’une des réunions lorsqu’un nouveau type est arrivé et lorsqu’on lui a demandé de parler, il s’est levé devant et a dit : ‘Bonjour, je m’appelle Kris et je suis alcoolique.’

« Il a certainement impressionné beaucoup de membres des AA à cette époque. Son influence aurait aidé beaucoup de gens », a conclu Rousseau.

Paolucci et Novosky ont eu une autre rencontre avec Kristofferson lorsqu’il se produisait au Casino Rama en 2017.

«Nous avions des billets au premier rang, et j’ai regardé et j’ai vu Gordon Lightfoot dans les coulisses. Gordon est sorti et la deuxième chanson était Moi et Bobby McGee« , se souvient Novosky avec tendresse.

Né au Texas, Kristofferson était un boxeur Golden Gloves, un boursier Rhodes et un pilote d’hélicoptère de l’armée américaine.

En 1965, il démissionne de sa commission pour poursuivre son amour de la musique. Il a commencé à balayer les sols dans un studio de Nashville, où il a rencontré Johnny Cash. Il a finalement attiré l’attention de Cash et sa grande pause musicale lorsqu’il a posé son hélicoptère dans le jardin de Cash pour essayer de lui faire écouter ses chansons.

Il a remporté trois Grammy Awards. En plus de chanter et d’écrire des chansons, il était acteur. L’Internet Movie Database indique qu’il a joué des rôles d’acteur dans 118 productions.

Kristofferson est décédé samedi à l’âge de 88 ans.