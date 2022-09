Les habitants sauvent le bus BMTC d’une route gorgée d’eau, regardez la vidéo

De fortes pluies frappent Bengaluru, laissant plusieurs artères inondées à travers la ville. L’engorgement a entraîné des embouteillages et des interruptions des activités quotidiennes. L’averse incessante a coûté une fortune aux gens. Cependant, au moment de l’adversité, il est essentiel de se serrer les coudes et de s’aider. Internet a pu voir quelque chose de similaire à Whitefield Main Road. Un groupe d’habitants a sauvé un bus de la BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) après qu’il se soit retrouvé coincé dans une grande mare d’eau boueuse bouchée. Une vidéo du même nom est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les habitants ont attaché une longue corde au bus et ont appliqué toutes leurs forces pour tirer le véhicule. À l’autre bout, on peut aussi voir le chauffeur du bus appuyer sur l’accélérateur et donner plus de traction au véhicule pour le sortir du nid-de-poule. Quelques habitants ont également été vus poussant le puissant véhicule à mains nues. Dès que le bus a été à plus de la moitié du trajet, la foule s’est dispersée. Et le chauffeur du bus a sorti le véhicule facilement. Un utilisateur de Twitter a partagé le clip des habitants récusant le bus BMTC sur le site de microblogging. Dans la légende, il a écrit : « Des citoyens sauvent un bus BMTC à Whitefield Main Road » et l’a accompagné d’un hashtag indiquant « bengalururains ». La vidéo de 45 secondes, qui a été partagée le soir du 4 septembre, a jusqu’à présent accumulé plus de 17 000 vues.

Des citoyens sauvent un bus du BMTC à Whitefield Main Road #bengalururains pic.twitter.com/GJx4Zx3Kva – Anant Patil (@ADnant) 5 septembre 2022

L’utilisateur a tweeté une autre vidéo, qui capture à juste titre des moments avant que le bus ne soit traîné. Regarde:

“Public en service”, a réagi un internaute, tandis qu’un autre s’interrogeait, “Oh mon Dieu. Comment une ville métropolitaine en arrive-t-elle à cela ?

Oh mon Dieu. Comment une ville métropolitaine en est-elle arrivée là 🥲 – Chandan (@Chan_dan_25) 5 septembre 2022

Publique en service —Ashvin Singh (@AshvinS57477468) 5 septembre 2022

Les Twitteratis n’ont pas tardé à repérer un chien, qui “surveillait” visiblement toute l’épopée. Un utilisateur de Twitter a déclaré : “Même le chien voulait aider… c’est comme ça quand tout le monde se rend compte de la gravité du problème, des solutions correctes sortiront.” “Le chien supervise”, a écrit un autre.

Même le chien voulait aider… c’est comme ça quand tout le monde se rend compte de la gravité du problème, les bonnes solutions sortiront !! – Ashwin (@ashwin_srao) 5 septembre 2022

L’engorgement, dû aux pluies incessantes, ainsi que la mauvaise infrastructure routière ont rendu la conduite fastidieuse pour les Bengaluriens.

