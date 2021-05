Les habitants réclament justice après que le nombre de morts lors de la descente de police la plus meurtrière de Rio de Janeiro sur une favela passe à 28 (PHOTOS)

Le chef de la police civile de Rio, Allan Turnowski, a déclaré aux journalistes que les morts étaient des trafiquants de drogue qui « A tiré sur les officiers – pour tuer. »

Il a été initialement signalé que la descente de police de jeudi sur la communauté de Jacarezinho avait fait 25 morts, dont un officier de l’unité de lutte contre la drogue qui avait reçu une balle dans la tête. Il était immédiatement clair que l’opération était l’action policière la plus meurtrière de l’histoire de la ville et la deuxième plus meurtrière de l’État de Rio de Janeiro en 16 ans. Les bidonvilles comme Jacarezinho, également connus sous le nom de favelas, sont en proie à la criminalité et à la pauvreté endémiques.

Le raid a suscité l’indignation des politiciens de l’opposition, des célébrités et des habitants sur les réseaux sociaux, beaucoup le décrivant comme un massacre et un massacre. La chanteuse brésilienne populaire Anitta a tweeté cette police «Ont envahi des maisons, semant la terreur dans l’une des [Rio’s] les plus grandes favelas.

Les habitants ont déclaré aux médias que la police avait tué un suspect non armé et blessé qui tentait de se cacher dans la maison d’un autre résident. Ils ont posté des photos du sol d’un appartement taché de sang, une chaise en plastique ensanglantée gisant dans la rue et des flaques de sang sur le trottoir.

Felipe Curi, le chef de la police spécialisée de Rio (DGPE), a nié que des exécutions aient eu lieu. Il a déclaré aux journalistes que les personnes tuées étaient «Criminels, meurtriers et trafiquants de drogue» qui avaient eux-mêmes tenté de tuer les officiers, et « Il n’y avait pas d’autre alternative. »

Vendredi, les habitants de Jacarezinho et d’autres favelas ont manifesté pour réclamer justice pour les victimes.

Favela e asfalto juntos, mostrando que o Jacarezinho não tá sozinho nessa!#ChacinaDoJacarezinhopic.twitter.com/LJtPlRvGyd – Joel Luiz Costa (@joelluiz_adv) 7 mai 2021

L’ONU et des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont appelé à une enquête sur d’éventuels meurtres extrajudiciaires commis par la police.

Jacarezinho na rua! Questão de sobrevivência depois da Chacina institucional promovida pelo Estado. Aguardamos explicações decentes e responsabilizações do Governador Cláudio Castro! pic.twitter.com/wvsbq8fCSv – Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) 7 mai 2021

Le raid a été effectué après que la Cour suprême du Brésil a limité les actions de la police dans les favelas à «Cas absolument exceptionnels» en raison de la pandémie de Covid-19.

Ato contra a política da morte, contra a #ChacinaDoJacarezinhoPassant par @joelluiz_advpic.twitter.com/sHWcCMKGsT – Manuela (@ManuelaDavila) 7 mai 2021

L’édition brésilienne du journal espagnol El Pais a rapporté qu’au moins 13 victimes ne figuraient pas sur la liste de police de 21 personnes soupçonnées d’avoir recruté des mineurs dans le trafic de drogue, ce qui avait conduit à l’opération en premier lieu. Ce nombre pourrait augmenter parce que le Barreau brésilien n’a pas identifié toutes les victimes, selon le journal.

La police a nié toute inconduite et les politiciens pro-gouvernementaux ont soutenu l’opération. Le vice-président brésilien Hamilton Mourao a déclaré que les civils tués étaient «Tous les bandits», et les autorités devront résoudre le problème du trafic de drogue dans les favelas « un jour ou l’autre. »

