Les habitants partagent des vidéos et des mèmes sur l’engorgement alors que des pluies intempestives frappent la ville

Pune est témoin de scènes déchirantes alors que de fortes pluies ont entraîné un grave engorgement de la ville. Des pluies intenses ont frappé la ville après 9h30 lundi et plusieurs zones ont été gravement inondées. Le plus touché a été le sud et le centre de Pune, où la plupart des régions ont connu de fortes pluies, selon l’Hindustan Times. Le retrait retardé de la mousson du sud-ouest provoque de fortes pluies dans le sud du pays. Des précipitations modérées à fortes devraient se poursuivre mardi à Pune, ont déclaré des responsables de l’IMD.

Outre l’engorgement, des arbres ont également été déracinés à Pune. Des zones telles que Hadapsar, Market Yard, Sinhgad Road, NIBM, BT Kawade Road et Katraj sont confrontées au pire de l’engorgement. Des visuels déchirants ont fait surface, et comme l’humour est parfois le seul mécanisme d’adaptation dans de telles situations, de nombreux mèmes sont partagés sur Twitter.

IMD a notifié qu’une circulation cyclonique est susceptible de se former au-dessus de la mer d’Andaman du Nord à partir de mardi et a prévu de fortes pluies sur la région péninsulaire du sud pour les cinq prochains jours. Le retrait de la mousson du sud-ouest sur Vidarbha, certaines parties du Maharashtra, du Jharkhand, du Chhattisgarh, de l’Odisha et du Bengale occidental est probable au cours des deux prochains jours, a déclaré l’IMD.

Selon l’IMD, des pluies légères ou modérées dispersées à assez répandues avec de fortes chutes isolées sont probables sur Vidarbha, Marathwada, Madhya Maharashtra et Konkan-Goa jusqu’à mercredi 19 octobre.

