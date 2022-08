Les habitants paresseux de Manchester passent moins de SIX HEURES par semaine à l’extérieur – mais où se classe votre région sur la liste ?

Les habitants LAZY de Manchester passent moins de six heures par semaine à l’extérieur, mais ils ne sont pas les seuls Britanniques à se cacher à l’intérieur.

Alors que les habitants de Manchester se classaient au plus bas, ne passant que cinq heures et une minute en dehors d’une semaine, ceux vivant à Bristol n’étaient pas beaucoup mieux – avec seulement 19 minutes de plus.

Bien qu’il y ait de belles scènes à Manchester, les habitants sont les Britanniques qui passent le moins de temps à l’extérieur Crédit : Getty

Et l’étude de 2 000 personnes a également classé les habitants d’autres villes britanniques.

Parmi les personnes interrogées, un cinquième affirment ne pas avoir accès aux espaces verts.

Et parmi ceux qui passent du temps dans le jardin ou les espaces publics, seulement 5 % estiment que cela dépasse 10 heures par semaine.

Mais, à l’autre extrémité de l’échelle, les habitants de Southampton passent le plus de temps à l’extérieur, passant sept heures et 23 minutes sous le soleil.

Alors que les habitants d’Edimbourg quitteront la maison six heures et 58 minutes par semaine.

Il est également apparu que 12 % des adultes n’ont pas de jardin.

L’étude a été commandée par la marque de cidre Magners, qui s’est associée au présentateur de radio et de télévision Roman Kemp pour inciter les gens à sortir davantage – en leur donnant la possibilité d’organiser leurs propres garden-parties dans certains des jardins les plus uniques et les plus recherchés du Royaume-Uni.

Le porte-parole, Iain Telford, a déclaré : “Avec des températures atteignant des records, nous voulions offrir quelque chose de spécial aux gens cet été.

«Nous n’avons pas tous accès à un jardin privé ou à de grands espaces extérieurs à proximité, nous sommes donc ravis de pouvoir proposer des habitations incroyables qui ont été sélectionnées à la main pour épater la nation.

“Il n’y a vraiment rien de mieux que d’être à l’extérieur par une chaude journée et nous sommes ravis d’aider des centaines de personnes à profiter de cette expérience dans le confort d’un magnifique jardin privé.”

L’étude a également révélé que, malgré les résultats, 65% préféreraient socialiser et prendre un verre avec leurs amis et leur famille à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur.

Et 62 % pensent que les confinements leur ont fait apprécier plus que jamais les espaces extérieurs.

Parmi ceux qui aiment quitter la maison, 48 % se sentent immédiatement moins stressés et 46 % déclarent ressentir de la joie et du bonheur.

Alors que 45% se sentent généralement plus calmes et 34% dormiront mieux que la nuit.

Pour les personnes ayant besoin de se concentrer, 21 % obtiennent une capacité restaurée de concentration et d’attention.

Roman Kemp a déclaré : « J’adore rassembler les gens, et tout au long de l’été, rien de mieux qu’une garden-party, surtout par ce temps magnifique.

“Lorsque les parcs sont pleins, quoi de mieux pour profiter du soleil que dans votre propre retraite tropicale privée ?

“Et pour un groupe chanceux, je ferai une apparition surprise.”