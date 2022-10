Les habitants ont peur de rentrer chez eux alors que des répliques secouent les Philippines après un séisme de magnitude 6,4

Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé mardi soir la province d’Abra aux Philippines.

Les répliques ont continué de secouer la région montagneuse mercredi matin.

Le président Ferdinand Marcos Jr a déclaré que l’électricité était en cours de rétablissement dans la région.

Les habitants avaient trop peur de rentrer chez eux alors que des répliques ont secoué mercredi le nord des Philippines, quelques heures après qu’un fort tremblement de terre a blessé au moins six personnes et endommagé des écoles, des églises et d’autres bâtiments.

Le séisme de magnitude 6,4 a frappé mardi soir la ville de montagne de Dolores dans la province d’Abra, coupant l’électricité dans la majeure partie de la région. De nombreuses répliques ont secoué Abra toute la nuit et mercredi matin, ont indiqué les autorités.

Le président Ferdinand Marcos Jr a ordonné des vacances scolaires alors que les autorités évaluaient les bâtiments endommagés et déclaraient que l’électricité était en cours de rétablissement.

Un bâtiment abritant une galerie de photos du père du président, Ferdinand Marcos Sr, faisait partie des personnes endommagées.

“Les gens demandent des tentes, et la raison pour laquelle ils ont peur de retourner chez eux à cause des répliques, qui pourraient effondrer leurs maisons avec les fondations affaiblies”, a déclaré Marcos Jr aux journalistes.

Plusieurs patients ont passé la majeure partie de la nuit à l’extérieur d’un hôpital gouvernemental de la ville après l’effondrement des plafonds de plusieurs chambres et des équipements endommagés, a déclaré un membre du personnel de l’hôpital.

Tous les patients et le personnel étaient en sécurité, mais le service ambulatoire de l’hôpital a été fermé pendant l’inspection du bâtiment.

Le sauveteur Ron Sequerra a déclaré que sa famille avait été réveillée par de fortes secousses près de l’épicentre d’Abra.

Sequerra a dit :

Nous nous sommes cachés sous une table et ma famille n’est sortie de la maison qu’après la fin des secousses.

Il a dit que six personnes ont été blessées dans la ville de Lagayan.

Les travailleurs ont dégagé une route de Batac qui avait été bloquée par des rochers qui s’effondraient, tandis qu’un certain nombre de vieilles églises à Abra et Ilocos Norte ont également été endommagées, a indiqué le bureau de la défense civile.

Le bureau du maire de Lagayan à Abra a été fermé après avoir subi des fissures et des fenêtres brisées, tout comme un lycée nouvellement construit déjà endommagé par un fort tremblement de terre plus tôt cette année.

“Nous avions une pièce là-dedans avec de vieux ordinateurs portables qui se sont renversés comme des dominos. Les murs et les poteaux ont été détruits. Ce n’est plus sûr à utiliser”, a déclaré à l’AFP Esterio Apolinar, directeur du lycée national Pulot de Lagayan.

Le département de l’éducation a également publié des photos de bureaux, de chaises et de livres renversés éparpillés sur le sol dans d’autres écoles de Lagayan.

La flèche d’une ancienne église de la ville voisine de La Paz s’est effondrée, éparpillant des blocs de briques dans la cour, a déclaré à l’AFP son curé Christian Edward Padua.

Le gouverneur d’Ilocos Norte, Matthew Manotoc, le neveu du président, a dit aux employés du gouvernement de prendre une journée de congé pendant que les autorités inspectaient les bâtiments.

Les vols ont été annulés lorsque l’aéroport de la capitale provinciale, Laoag City, a fermé sa piste pendant deux jours pour vérifier les dommages, a déclaré la compagnie aérienne Philippine Airlines.

Un séisme de magnitude 7,0 dans la montagne Abra en juillet a provoqué des glissements de terrain et des fissures au sol, tuant 11 personnes et en blessant plusieurs centaines.

Les tremblements de terre se produisent quotidiennement aux Philippines, qui se trouvent le long de la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc d’activité sismique et volcanique intense qui s’étend du Japon à l’Asie du Sud-Est et à travers le bassin du Pacifique.