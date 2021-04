Une structure historique a été restaurée en tant que «plus beau» McDonald’s d’Amérique dans le comté de Nassau à Long Island, aux États-Unis.

Dans les années 80, McDonald’s avait initialement acheté la Denton House de style géorgien avec l’intention de la démolir et de construire l’un de ses restaurants emblématiques à sa place. Mais, alors que la communauté locale luttait contre le déménagement, il a été restauré par la société et désigné comme monument historique en 1988 à la place.

Selon le Miroir, il a été acheté pour 1 million de dollars car le bâtiment en ruine avait été négligé pendant des années, mais le déménagement a suscité une désapprobation écrasante de la part des habitants qui se battaient pour sauver l’une des plus anciennes structures se trouvant dans la zone située à New Hyde Park dans le comté de Nassau à Long Island. Selon les historiens, il a été construit à l’origine comme ferme en 1795 et abritait Joseph Denton, un descendant de l’un des fondateurs de la ville de Hempstead et sa famille.

En 1860, la maison a été rénovée en un manoir de style géorgien, rapporte Gothamist, mais plus tard, il a été transformé en différents restaurants, le plus récemment appelé « Dallas Rib » avant que McDonald’s ne l’achète en 1986.L’ancienne maison était en ruine et endommagée, la société voulait donc la démolir et construire un restaurant standard. Mais en raison du tollé de la communauté et de la bataille pour sauver la maison, elle a été sauvée, persuadant McDonald’s de la restaurer.Un plan de restauration de plusieurs millions de dollars a été convenu et en 1991 avec un accord pour protéger les voisins du bruit et des odeurs. a été ouvert dans un bâtiment entièrement restauré, le seul aux États-Unis, rapporte Insider.

L’extérieur du bâtiment comprend un balcon, une grande entrée, des volets aux fenêtres visant à faire correspondre les photos des années 1920 du manoir, toujours accroché aux murs. Il a été construit autour des caractéristiques originales de la maison, ce qui en fait «le plus beau» McDonald aux États-Unis.

McDonald’s est écrit en noir au-dessus de la porte principale de la maison, le long du tronçon animé de Jericho Turnpike.

Le vice-président régional de McDonald’s à New York a déclaré Insider que lorsqu’ils avaient acheté le bâtiment, c’était un «désastre, une vraie horreur» avec des pigeons partout mais ils devaient «vider le bâtiment, le faire descendre jusqu’aux chevrons».Mots-clés: McDonald’s, la plus belle, Long Island, comté de Nassau, États-Unis, Denton House, restauration, monument historique

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici