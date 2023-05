Les habitants gallois protestent contre le projet d’organiser des événements nocturnes dans le château I’m A Celebrity

LES VOISINS près du château du nord du Pays de Galles où je suis une célébrité a été filmé pendant Covid se battent pour l’empêcher d’organiser des événements de fin de soirée.

Les habitants sont en colère contre la fiducie qui dirige le château de Gwrych du XIXe siècle qui veut vendre de l’alcool de 10h à 1h du matin pour des concerts en direct jusqu’à sept jours par semaine.

L’artiste Pea Restall a déclaré aux conseillers que lorsque l’émission ITV y a été organisée en 2020 et 2021: «C’était vraiment bruyant et perturbateur pour nous et nos voisins.

« Pendant les deux événements de l’année, il y avait du bruit, des lumières, des gens sur la route, des coups à nos portes.

« C’était constant pendant les week-ends, les soirées, tôt le matin, les week-ends – divers bruits forts, musique, feux d’artifice et pièces pyrotechniques à toute heure.

« L’emplacement du château, qui est niché dans la colline, fonctionne comme un amplificateur, avec la colline derrière.

« Le bruit, la lumière et les feux d’artifice pouvaient être vus dans tout Abergele, c’est à quel point ils étaient projetés dans l’environnement. »

Un autre habitant a déclaré que la colline derrière le château près d’Abergele agissait comme un « grand haut-parleur » et projetait du bruit sur la ville.

Un porte-parole de la fiducie a déclaré: «Le château principal est toujours une ruine nécessitant une conservation et une consolidation approfondies.

«Mais les travaux ont commencé.

« Pour que ces travaux se poursuivent, le château doit avoir plus d’opportunités d’ouverture, c’est pourquoi la candidature a été déposée.

« Le risque potentiel de nuisance et de désordre était minime et ne posait aucun risque pour le public. »