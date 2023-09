Les habitants exaspérés fuient le Haut-Karabakh après que l’Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région séparatiste

GORIS, Arménie (AP) — Ruzan Israyelyan et ses enfants ont passé des jours à marcher dans les forêts du Haut-Karabakh et à se cacher des drones azerbaïdjanais alors qu’ils fuyaient vers l’Arménie à la suite de l’attaque de l’Azerbaïdjan. offensive éclair pour reprendre le contrôle de la région séparatiste.

Un camion du convoi de milliers de réfugiés transportait les corps du mari, du frère et de l’oncle d’Israyelyan pour les enterrer en Arménie. Ils sont morts en défendant leur village de Sarushen lors de l’attaque azerbaïdjanaise de la semaine dernière.

« Au début de l’attaque, les femmes et les enfants se cachaient dans la partie haute du village », raconte la mère de 35 ans. « La même nuit, nous nous sommes enfuis à pied, en courant à travers les forêts, tandis que nos hommes étaient restés seuls. pour défendre le village.

Israyelyan, son fils de 8 ans et ses filles de 11 et 12 ans ont finalement trouvé une voiture et se sont rendus à Stepanakert, la capitale régionale, où ils ont passé deux jours dehors, sans nourriture ni vêtements de rechange.

« Après le blocus, mes enfants souffraient déjà de malnutrition », a-t-elle déclaré, faisant référence au blocus azerbaïdjanais de 9 mois. la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie. «Je n’ai pas pu trouver un seul morceau de pain pour mes enfants à Stepanakert pendant deux jours․ Il était impossible de rester plus longtemps. Nous avons réussi à trouver la voiture d’un ami et, d’une manière ou d’une autre, nous nous sommes faufilés dedans.

Quelque 19 000 personnes, soit environ 16 % de la population du Haut-Karabagh, ont fui vers l’Arménie depuis la décision rapide de l’Azerbaïdjan. opération militaire pour reconquérir la région après trois décennies de régime séparatiste. L’exode massif a provoqué d’énormes embouteillages. Le trajet de 100 kilomètres (60 milles) a duré jusqu’à 20 heures.

L’Azerbaïdjan a levé vendredi le blocus de la route vers l’Arménie – le corridor de Latchine – après les autorités séparatistes ont accepté de déposer les armes et négocier la manière de réintégrer la région.

« Parfois, les voitures s’arrêtaient pendant des heures et ne bougeaient pas, nous n’en connaissions pas la raison, mais la première pensée était que la route était à nouveau fermée », a déclaré Israyelyan. « Dieu merci, nous sommes arrivés en Arménie, et même si je ne peux pas imaginer ce Cela arrivera ensuite, au moins je sais que la vie de mes enfants n’est plus en danger.»

Les volontaires du Comité international de la Croix-Rouge ont fourni de la nourriture et une assistance médicale aux réfugiés dans un centre humanitaire de Kornidzor, un village arménien proche de la frontière. Les autorités arméniennes ont proposé un logement temporaire. Des voitures remplies de réfugiés attendant de se voir attribuer un logement faisaient la queue dans la ville voisine de Goris.

Beaucoup accusent le gouvernement arménien et les soldats de maintien de la paix russes déployés au Haut-Karabakh de ne pas avoir empêché l’Azerbaïdjan de reprendre la région par la force.

Depuis une guerre séparatiste qui a pris fin en 1994, Le Haut-Karabakh gère ses propres affaires – sans reconnaissance internationale – sous le contrôle de forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne.

L’Azerbaïdjan a regagné des territoires substantiels, y compris des parties du Haut-Karabakh, au cours d’une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020 qui s’est terminée par une trêve négociée par Moscou et le déploiement de 2 000 soldats de maintien de la paix russes pour surveiller la région.

La Russie, qui est le principal sponsor et allié de l’Arménie depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, a également cherché à maintenir des liens amicaux avec l’Azerbaïdjan. Mais l’influence de Moscou dans la région a diminué à mesure que la guerre en Ukraine a détourné les ressources russes et l’a rendue de plus en plus dépendante du principal allié de l’Azerbaïdjan, la Turquie.

« L’Azerbaïdjan tirait, mais ils ne faisaient rien », a déclaré Israyelyan à propos des soldats de maintien de la paix russes.

La prise de pouvoir rapide de l’Azerbaïdjan a alimenté encore plus de colère.

« Les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de la Russie et de l’Arménie sont responsables de la migration forcée de la population du Haut-Karabakh », a déclaré Tatevik Khachatryana, représentante du Centre de soutien aux mères, une organisation non gouvernementale du Haut-Karabakh.

« Tous les habitants de Stepanakert sont désespérément à la recherche de carburant », a déclaré Khachatryan, alors qu’elle attendait une opportunité de fuir Stepanakert avec sa famille. « En raison du blocus de 9 mois, il n’y a presque plus de carburant. Les gens font la queue. pendant des heures pour obtenir une petite quantité suffisante pour passer le couloir de Lachin.

Une énorme explosion dans une station-service près de Stepanakert, lundi soir, a tué au moins 20 personnes, en a blessé près de 300 autres et a exacerbé la pénurie de carburant.

Khachatryan a déclaré que son mari avait pu trouver du carburant avant l’explosion.

« Nous n’avons emballé que quelques vêtements et pris des photos de l’album de famille », a-t-elle déclaré. « Il est trop tôt pour parler de l’avenir. Premièrement, nous devons sortir d’ici en toute sécurité, car le couloir peut se fermer à tout moment.

Les autorités azerbaïdjanaises se sont engagées à respecter les droits des Arméniens de souche, mais beaucoup ne font pas confiance à cette promesse et craignent des représailles suite au conflit séparatiste qui dure depuis trois décennies.

Le gouvernement azerbaïdjanais a envoyé des SMS aux habitants du Haut-Karabakh disant : « Le bon choix pour vous est de réintégrer la communauté azerbaïdjanaise. »

« Ce n’est pas un choix mais une imitation d’un tel choix », a déclaré Khachatryan. « Dans le cas d’une véritable intégration, vous n’êtes pas tué, décapité, abattu ou soumis à la famine. Dire que vous avez le choix après ce massacre est un moquerie. »

Elle s’attend à ce que peu de personnes restent au Haut-Karabakh pour vivre sous contrôle azerbaïdjanais. « Ceux qui resteront », a-t-elle déclaré, « seront ceux qui préféreront être tués dans leur pays plutôt que d’errer dans un exil incertain ».

Thomas de Waal, chercheur principal au groupe de réflexion Carnegie Europe qui suit depuis longtemps le conflit, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la majorité parte, citant des conditions de vie « insupportables » et l’exigence « d’intégrer l’Azerbaïdjan, un pays qu’ils n’ont jamais connu ». dont ils font partie, et la plupart d’entre eux ne parlent même pas la langue.

« Nous parlons de la perte d’un endroit qui a eu une sorte de population arménienne substantielle et une autonomie politique, une autonomie arménienne, pendant de nombreux siècles », a déclaré de Waal.

Aspram Avanesyan, un journaliste de 22 ans originaire de Stepanakert, a déclaré que de nombreux habitants ont brûlé les biens qu’ils ne pouvaient pas emporter avec eux.

« Dans les rues de Stepanakert, les gens sont assis sur leurs paquets et attendent qu’une voiture les emmène », a déclaré Avanesyan.

Avanesyan, qui attendait l’arrivée de sa famille du village de Berdashen pour qu’ils puissent partir ensemble, a déclaré qu’elle aurait souhaité pouvoir emporter toute sa maison et la tombe de sa grand-mère avec elle. « Nous devons mettre toute notre vie dans une seule valise », a-t-elle déclaré.