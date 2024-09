Les habitants d’une ville de Louisiane dévastée par les ouragans de 2020 sont encore loin de s’en être remis

LAKE CHARLES, Louisiane — Tous les deux jours, Lois Malvo attend que son fils lui apporte six seaux d’eau d’un robinet dans le jardin. Il donne ensuite un bain à sa mère de 78 ans avec de l’eau chauffée sur le poêle et la lave avec un vaporisateur qu’il a acheté en ligne.

Cela fait quatre ans que les ouragans Laura et Delta ont décimé Lake Charles, dans le sud-ouest de la Louisiane, et Malvo n’a toujours pas de plomberie. Incapable de payer les réparations sans les fonds fédéraux qu’elle craint de ne jamais voir arriver, Malvo vit dans une maison en ruine où le sol s’affaisse et les fils dépassent du plafond.

En pleine saison des ouragans, la reprise se poursuit à un rythme effréné dans une communauté que Weather Channel appelait autrefois la « ville la plus malmenée par les intempéries » des États-Unis. Certains habitants de Lake Charles, une ville majoritairement noire où un cinquième de la population vit dans la pauvreté, sont coincés dans conditions similaires comme ils l’étaient immédiatement après les ouragans de 2020. Ils craignent d’être passés entre les mailles du filet, même si certains ont été approuvés pour des fonds fédéraux, mais sont confrontés à une date limite imminente pour clôturer leur subvention ou risquer de la perdre.

Alors que certains propriétaires attendent toujours une aide financière, d’autres sont dans une impasse juridique avec des compagnies d’assurance qui, selon eux, ont gravement sous-estimé les dommages. Il y a aussi ceux qui ne parviennent tout simplement pas à trouver un logement, après que les ouragans ont détruit des complexes d’appartements et des quartiers.

« C’est très, très frustrant de vivre comme ça », a déclaré Malvo. « Parfois, je suis tellement déprimé que j’ai envie d’abandonner. »

L’ouragan Laural’une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé la Louisiane, a ravagé Lake Charles en août 2020. Six semaines plus tard, L’ouragan Delta a porté un nouveau coup, suivant en grande partie le même chemin destructeur.

Les habitants évacués sont rentrés chez eux après les tempêtes et ont constaté des dégâts catastrophiques, comme s’ils avaient été victimes de l’explosion d’une bombe atomique. Quelques mois plus tard, des tempêtes hivernales ont fait éclater des canalisations et mis hors service les réseaux d’eau.

Selon le rapport, les ouragans successifs ont causé des dégâts estimés à 22 milliards de dollars aux États-Unis. Centre national des ouragansla Louisiane étant la plus touchée. Delta et Laura ont également été accusés d’avoir causé 49 décès directs à l’échelle nationale et dans les Caraïbes.

Bien que des signes de reconstruction et de croissance soient visibles dans une grande partie de Lake Charles, d’autres zones semblent figées dans le temps. Les élèves apprennent dans des salles de classe modulaires à l’extérieur d’un lycée toujours inutilisable. Un immeuble de bureaux de 22 étages, autrefois une icône de la ville, reste une horreur abandonnée et est voué à la démolition. Les bâches bleues fournies par la FEMA pour couvrir les toits endommagés se sont désintégrées en lambeaux.

Résidents j’ai attendu des années pour un financement fédéral substantiel pour atteindre Lake Charles alors que le Congrès est confronté à une autre crise : la pandémie de COVID-19.

Ce n’est qu’en 2022 – un an et demi de lutte plus tard et des mois après que la Louisiane ait été confrontée à de nouvelles catastrophes, des inondations soudaines et l’ouragan Ida qui s’est abattu sur les communautés de la côte sud-est de la Louisiane – que l’aide financière tant attendue par les propriétaires a été annoncée.

Sur ce montant, 1 milliard de dollars a été alloué à Louisiana Restore, le programme de l’État chargé de distribuer les fonds fédéraux aux propriétaires touchés par des catastrophes naturelles. Plus de 8 000 propriétaires touchés par Laura et Delta ont immédiatement franchi la première étape pour se qualifier. Environ 60 % d’entre eux ont été invités à présenter une demande en fonction de facteurs tels que l’étendue des dégâts causés à leur maison selon les évaluations de Restore.

Tasha Guidry a organisé des efforts sur le terrain, aidant des dizaines de personnes à se qualifier pour Restore en les aidant à préparer des testaments et des documents de succession à jour reflétant la propriété actuelle de la maison.

Guidry a réussi à faire reconstruire sa propre maison par Restore, mais comme d’autres résidents interrogés par l’Associated Press, elle a reconnu que c’était une bataille et que certains des plus vulnérables de la ville n’ont pas reçu de fonds de relance suffisants.

« Le processus était très fastidieux », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de nos employés ont abandonné parce qu’ils ne comprenaient pas comment s’y prendre. »

Restore a reçu 3 935 demandes de propriétaires touchés par Laura ou Delta. Environ deux tiers d’entre eux se sont vu proposer un financement, pour un total de 201 millions de dollars. Jusqu’à présent, 91 millions de dollars ont été distribués à 1 444 propriétaires. Environ 1 400 personnes ont vu leur demande rejetée et quelques milliers n’ont pas été autorisées à déposer une demande.

Les 440 propriétaires restants ayant bénéficié d’un financement Restore n’ont plus que deux mois pour finaliser leur attribution, sous peine de la perdre.

Les raisons du rejet varient selon que les dommages évalués par la FEMA sont inférieurs à 3 000 $, que les propriétaires ont un certain niveau d’assurance, qu’ils ne sont pas en mesure de rendre compte des sommes récupérées antérieurement ou qu’il manque des documents.

Parmi les personnes refusées figure Antoinette Chrétien, qui a utilisé l’argent de son assurance et un prêt de la FEMA pour réparer partiellement sa maison. Mais cela n’a pas suffi. La maison sent toujours le moisi et reste tordue.

Chrétien a déclaré qu’on lui avait initialement promis que Restore l’aiderait à reconstruire sa maison, mais que sa demande avait récemment été refusée parce qu’elle avait déjà reçu de l’aide pour les réparations.

Au total, 80 % du fonds d’un milliard de dollars du programme ont été affectés aux propriétaires touchés par les ouragans de 2020 ou 2021. Environ 169 millions de dollars « restent non engagés », selon l’État.

Dans le centre-ville de Lake Charles, une maison en briques a été démolie et un patchwork de bâches recouvre les parties manquantes du toit. La propriétaire de la maison, Terra Hillman, vit dans l’arrière-cour dans une caravane de la FEMA – une « boîte de sardines », dit-elle, comparée à sa maison aujourd’hui en ruine.

« Tout s’écroule littéralement sous mes yeux », a déclaré Hillman. « C’est comme regarder quelqu’un qui a un cancer mourir lentement. »

Hillman affirme que les dommages causés à sa maison sont estimés à 300 000 $. Sa compagnie d’assurance lui a versé environ 30 000 $.

Hillman a récemment reçu un avis l’informant qu’elle violait les règlements locaux en continuant à vivre dans la caravane. Elle a déclaré que la FEMA voulait qu’elle parte, même si elle n’a nulle part où aller.

« Je ne sais pas vraiment combien de temps je pourrai encore le supporter », a-t-elle déclaré.

Les deux ouragans ont donné lieu à plus de 200 000 réclamations immobilières résidentielles déposées en Louisiane, selon données du Département des assurances de l’État. Les assureurs ont versé au moins 5 milliards de dollars en réclamations aux propriétaires. Selon un rapport Selon les Centres nationaux d’information sur l’environnement de la NOAA, Laura à elle seule a causé des dégâts estimés à 17,5 milliards de dollars en Louisiane.

Les résidents et les responsables affirment que les compagnies d’assurance ont rendu la récupération plus difficile pour Lake Charles. Certains propriétaires ont été contraints de se lancer dans une procédure judiciaire pour obtenir des prix équitables. D’autres n’ont pas pu se permettre le temps ou le coût d’une bataille judiciaire et se sont contentés d’une fraction de ce qu’ils estiment leur être dû.

Alors que les demandes s’accumulaient, une poignée d’entreprises ont déclaré faillite ou ont fui la Louisiane, transférant des dizaines de milliers de demandes au programme de sauvetage de l’État. La crise des assurances en Louisiane La situation se poursuit, avec moins d’entreprises faisant des affaires dans l’État, ce qui entraîne des primes plus élevées.

Les ouragans ont détruit des quartiers et des complexes d’appartements, laissant un nombre limité de logements abordables. Aucun des 463 logements sociaux de la ville n’est actuellement habitable et des centaines de maisons de la Section 8 ont été détruites, laissant moins de choix aux habitants les plus pauvres de la ville, selon Ben Taylor, directeur exécutif de la Lake Charles Housing Authority.

Certains résidents déplacés ont été contraints de quitter Lake Charles.

Ramona Breaux et ses deux enfants ont déménagé à deux heures de là pour vivre chez des proches à Houston. Breaux, 60 ans, est handicapée et vit d’un revenu fixe. Pendant plus d’une décennie, elle a loué une maison subventionnée à Lake Charles, qui a brûlé peu après Delta.

Depuis lors, elle n’arrive plus à trouver un logement abordable dans la ville où elle est née et a grandi.

« Je veux rentrer à la maison », a déclaré Breaux, qui passe le dimanche matin en ligne à regarder les services de l’église qu’elle a quittée à Lake Charles.

Breaux n’est pas le seul cas. La population de Lake Charles a chuté d’environ 6,2 % entre 2020 et 2023. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, il s’agit de la 12e baisse la plus forte du pays.

Le maire de Lake Charles, Nic Hunter, a déclaré que la ville faisait ce qu’elle pouvait. Les nouveaux projets de logements qui devraient être terminés l’année prochaine devraient laisser à la ville plus de logements locatifs qu’avant les tempêtes.

De nouvelles maisons sont également construites pour être plus résistantes aux futurs ouragans, a déclaré Thomas Corley de SBP, une organisation qui a aidé Lake Charles et d’autres communautés touchées par les ouragans à se reconstruire. Elles sont surmontées de toits qui peuvent mieux résister aux vents violents et d’armoires de cuisine étanches.

Pour certains, le chemin vers un rétablissement complet peut prendre toute une vie. Les ouragans ont laissé les habitants aux prises avec un traumatisme et une anxiété qui s’enflamment lorsque les prévisions météorologiques menaçantes et le ciel orageux reviennent.

Darleen Wesley et sa famille ont vécu pendant des années dans une maison aux fenêtres condamnées et au toit qui fuyait, en attendant que la maison soit réparée et en luttant contre leur assureur devant les tribunaux. Aujourd’hui, ils sont enfin de retour dans leur maison reconstruite après avoir passé des mois à vivre dans leur atelier dans l’arrière-cour pendant les travaux.

Pourtant, la fille de Wesley l’appelle, paniquée, à chaque fois qu’il y a du tonnerre. Et Wesley essaie de ne pas penser à ce qui pourrait arriver lorsque le prochain ouragan frappera.

« Et puis je me retrouve exactement au point de départ », a-t-elle déclaré. « Comment dois-je me préparer à cela à nouveau ? »

___

Cline a fait son reportage depuis Baton Rouge, en Louisiane.

Brook est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme national de service à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets peu traités. Suivez Brook sur la plateforme sociale X : @jack_brook96.