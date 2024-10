Les habitants d’une ville californienne frappée par un glissement de terrain se sont vu proposer un programme de rachat de 42 millions de dollars

RANCHO PALOS VERDES, Californie — Propriétaires d’une péninsule du sud de la Californie où la situation s’aggrave des glissements de terrain ont endommagé des maisons et conduit à des coupures de services publics sont éligibles à un programme de rachat volontaire de 42 millions de dollars proposé par les autorités étatiques et fédérales.

Le programme a été annoncé lundi soir lors d’une réunion publique spéciale pour les résidents de Rancho Palos Verdes en proie au déplacement des terres sur leurs propriétés. L’argent proviendra de l’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, et du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

« Ce programme de rachat offre une voie viable aux membres de notre communauté les plus vulnérables, offrant la possibilité de déménager et de reconstruire avec une compensation significative », a déclaré le maire de Rancho Palos Verdes, John Cruikshank.

Plus de 250 maisons de la ville au sud de Los Angeles ont été touchées par des mouvements de terrain et des coupures de services publics au cours des deux dernières années.

De nombreux résidents ont déclaré qu’ils seraient confrontés à des coûts pouvant atteindre 100 000 dollars alors qu’ils se démenaient pour fortifier les fondations, passer à l’énergie solaire hors réseau et convertir les conduites de gaz naturel au propane.

Les fonds de la FEMA ont été alloués après que les autorités fédérales ont déclaré un désastre suite aux tempêtes hivernales humides de janvier et février qui ont contribué à davantage de glissements de terrain. KCAL-TV signalé.

Le programme volontaire vise à aider les propriétaires éligibles à déménager dans des zones plus sûres en offrant une juste valeur marchande pour leur maison, basée sur des évaluations préalables à la catastrophe. Les propriétés acquises par la ville dans le cadre de ce programme seront définitivement converties en espaces ouverts et restreintes par des actes, protégeant ainsi la communauté des futurs risques de réaménagement dans ces zones vulnérables, a rapporté KCAL.

Les glissements de terrain sont la dernière catastrophe en date en Californie, déjà frappée par l’aggravation des incendies de forêt et des conditions météorologiques extrêmes, passant de vagues de chaleur à des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue au cours de l’année écoulée.

À Rancho Palos Verdes, des maisons entières se sont effondrées ou ont été détruites. Les murs ont bougé et de grandes fissures sont apparues au sol. Les avertissements d’évacuation sont en vigueur, et des pans entiers de la communauté ont eu leur pouvoir et gaz coupé. D’autres sont confrontés à des coupures temporaires d’eau pour réparer les conduites d’égout.

Il y a près de 70 ans, le glissement de terrain du Portugais Bend à Rancho Palos Verdes a été déclenché par la construction d’une route traversant la région, située au sommet d’un ancien glissement de terrain. À l’époque, 140 maisons ont été détruites et les terrains ont depuis bougé.

Mais les glissements de terrain, autrefois lents, ont commencé à s’accélérer rapidement après que des pluies torrentielles ont inondé le sud de la Californie au cours des deux dernières années. La terre qui glissait autrefois en moyenne de plusieurs pouces par an se déplace désormais de 9 à 12 pouces (22,8 à 30,48 centimètres) par semaine.

Les propriétaires intéressés à postuler au programme de rachat doivent demander une inspection volontaire de la propriété à la ville avant le lundi 4 novembre et soumettre une demande de programme dûment remplie avant le 8 novembre. Les propriétés seront sélectionnées en priorité en fonction de facteurs tels que les problèmes de sécurité, les caractéristiques structurelles. état et statuts d’utilité.