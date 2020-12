Les habitants de Haulover, près de Bilwi, au nord du Nicaragua, commencent à reconstruire leur village après avoir été dévastés par les ouragans successifs Eta et Iota.

Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, plus de 4,3 millions d’Amérique centrale, dont 3 millions de Honduriens, ont été touchés par l’ouragan Eta uniquement. Ces chiffres n’ont augmenté que lorsque Iota, une autre tempête de catégorie 4, a frappé la région plus tôt à la fin novembre.

La destruction des ouragans vient s’ajouter à la paralysie économique causée par la pandémie de COVID-19 et à la violence persistante et au manque d’emplois qui ont poussé les familles d’Amérique centrale vers le nord en grand nombre ces dernières années. Ajoutez un élément d’espoir du nouveau gouvernement du président élu Joe Biden, et les experts prédisent que la région est au bord d’une autre migration de masse.