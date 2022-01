Les habitants du quartier « Little Odessa » s’inquiètent de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et qualifient le conflit de « stupide »

Les habitants du quartier de Little Odessa à New York ont ​​déclaré à Fox News qu’ils pensaient que les États-Unis devraient rester en dehors d’un conflit entre la Russie et l’Ukraine, mais ont reconnu la possibilité d’une guerre entre les deux pays voisins.

« Nous ne devrions pas nous impliquer dans les affaires des autres », a déclaré Anton, un Ukrainien-Américain, à Fox News. « Je pense que le conflit lui-même est un peu stupide. »

Les tensions entre les deux anciennes républiques soviétiques restent élevées alors que la menace d’un conflit militaire se profile. La Russie a récemment placé 125 000 soldats le long de la frontière, et plus tôt cette semaine, les États-Unis ont livré une autre cargaison d’aide militaire à l’Ukraine.

« J’espère que tout ira bien, mais je suis toujours nerveux », a déclaré Eldar, un homme d’origine lettone qui se considère russe, à Fox News.

UKRAINE RACING POUR MINIMISER LES CRAINTES D’INVASION DE LA RUSSIE ALORS QUE LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT UNE AIDE MILITAIRE

Le président russe Vladmir Poutine « fait ce qu’il fait toujours », a déclaré Edward, fils d’une mère ukrainienne et d’un père biélorusse. « Il essaie de regagner autant de territoire que possible avec le moins d’effusion de sang. Il le poussera [until] quelqu’un dit ‘stop’. »

De nombreux habitants qui ont parlé à Fox News ont suggéré qu’ils soutiendraient la réunion de l’Ukraine et de la Russie sous le même drapeau.

LA RÉPONSE ÉCRITE DES MAINS AMÉRICAINES À LA RUSSIE AUX DEMANDES, DIT AU KREMLIN COMMENT PROCÉDER

« Auparavant, ces deux pays étaient ensemble », a déclaré Oleg, qui s’est identifié comme russe.

Une femme née dans la ville ukrainienne d’Odessa dans les années 1950 a déclaré qu’elle aimerait voir les deux pays se réunir. Elle a comparé le conflit actuel à une querelle « frère et sœur ».

Cette semaine, les responsables américains ont fourni une réponse aux demandes de sécurité de la Russie, qui incluaient l’interdiction à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. Le porte-parole de la Fédération de Russie, Dmitry Peskov, a déclaré que la réponse américaine aux demandes offrait « peu de raisons d’être optimiste ».

Anton a déclaré qu’il espérait que les deux pays pourraient éviter un conflit, citant leurs cultures similaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela n’a aucun sens car nous sommes vraiment deux cultures proches », a-t-il déclaré à Fox News. « Ils devraient être fraternels. »

Vlad, un jeune Ukrainien-Américain, a déclaré à Fox News que l’Ukraine devrait se défendre si elle était attaquée.

« Je pense [the Ukrainians] devraient se battre pour leur pays », a-t-il déclaré.

Isabelle McDonnell a contribué à ce rapport.