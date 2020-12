Les habitants du Pays de Galles doivent recevoir une carte d’identité pour prouver qu’ils ont été vaccinés contre le coronavirus, a-t-on annoncé aujourd’hui.

Le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a révélé cette décision en saluant la nouvelle que les jabs de Pfizer avaient été approuvés par les régulateurs britanniques.

Les cartes comprendront la date de la vaccination, avec des affirmations selon lesquelles elle servira de «rappel» à ceux qui auront besoin de la deuxième dose.

Cependant, cela fera craindre que les pubs, les magasins et autres lieux publics ne demandent à voir la preuve avant que les gens aient accès.

Les ministres du gouvernement britannique ont rejeté l’idée de préparer des «passeports d’immunité» officiels qui permettraient aux gens de reprendre une vie normale une fois qu’ils ont reçu un coup.

Mais le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a suggéré plus tôt cette semaine que, bien que les coups soient volontaires, les entreprises pourraient demander à voir des preuves avant d’autoriser les gens à entrer.

Dans une déclaration au parlement gallois, M. Gething a déclaré: « Ceux qui reçoivent une vaccination contre le COVID-19 recevront une carte de vaccination NHS Wales de la taille d’une carte de crédit qui portera le nom du vaccin, la date de vaccination et le numéro de lot de chacune des doses. donné manuscrite sur eux.

« Ceux-ci serviront de rappel pour une deuxième dose et pour le type de vaccin, et ils donneront également des informations sur la façon de signaler les effets secondaires. »

Les régulateurs britanniques ont approuvé aujourd’hui le vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech, ouvrant la voie à une vaccination de masse qui commencera dans quelques jours.

Les responsables ont déclaré que le jab – dont le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses – sera disponible « à partir de la semaine prochaine », comme le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que « l’aide est en route ».

Les responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales ont fait cette annonce juste après 7 heures du matin ce matin, alors que l’Angleterre quittait son deuxième verrouillage national et que les magasins rouvraient pour un « mercredi sauvage ».

Il a été démontré que le vaccin de Pfizer / BioNTech bloque 95% des infections à coronavirus dans les essais de stade avancé, avec une efficacité égale chez les jeunes volontaires et ceux de plus de 65 ans qui sont le plus à risque de Covid.

M. Hancock a déclaré que la fin de la pandémie était « en vue » aujourd’hui, révélant que 800000 doses du vaccin seront disponibles la semaine prochaine – suffisamment pour vacciner 400000 personnes car il est administré en deux injections – mais a admis que la majeure partie du déploiement avait gagné ça n’arrivera pas avant la nouvelle année.

Il a déclaré: « Le NHS est prêt à commencer à vacciner au début de la semaine prochaine. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d’un vaccin cliniquement approuvé pour l’approvisionnement ». M. Hancock a révélé que ceux « qui sont vulnérables à Covid » seront les premiers, ce qui signifie que les résidents et les travailleurs des centres de soins seront les premiers à être contactés – malgré les affirmations que les travailleurs du NHS seraient les premiers.

Et M. Hancock a exhorté l’Angleterre à se conformer au système controversé de verrouillage à trois niveaux qui est entré en vigueur aujourd’hui après avoir été approuvé la nuit dernière, affirmant que la fin est « en vue » et que « nous devons assurer la sécurité des gens entre-temps ». Il a déclaré à BBC Breakfast: « À partir de Pâques, les choses iront mieux et nous aurons un été l’année prochaine que tout le monde pourra apprécier. »

Boris Johnson a salué l’approbation du vaccin ce matin, affirmant qu’il « nous permettrait de reprendre nos vies et de relancer l’économie ». Le Premier ministre a tweeté: « C’est fantastique que @MHRAgovuk ait officiellement autorisé le vaccin @ Pfizer / @ BioNTech_Group pour Covid-19. Le vaccin commencera à être disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine. C’est la protection des vaccins qui nous permettra en fin de compte de reprendre nos vies et de relancer l’économie.

La vaccination de masse est considérée comme le seul moyen de mettre fin à l’ouverture et à la fermeture perpétuelles de la société par des verrouillages draconiens, qui ont eu des conséquences dévastatrices sur l’économie et la santé en général.

Au total, la Grande-Bretagne recevra 10 millions de doses de vaccin Pfizer / BioNTech d’ici la fin de l’année, suffisamment pour inoculer 5 millions de personnes, les 40 millions de doses restantes étant dues au premier trimestre 2021.

Les conseillers gouvernementaux se sont réunis ce matin pour aplanir une liste finale des vaccins prioritaires, à la suite d’informations selon lesquelles les travailleurs du NHS seraient désormais les premiers à être vaccinés. Les directives les plus récentes, rédigées par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), indiquent que les résidents des centres de soins et le personnel qui les prend en charge doivent être prioritaires.

Cependant, le jab de Pfizer doit être conservé à -70 ° C, ce qui fait du transport du vaccin vers les maisons de retraite un cauchemar logistique. Cinquante hôpitaux du NHS sont déjà équipés de congélateurs ultra-froids, ce qui signifie que le personnel de santé sera probablement vacciné en premier.