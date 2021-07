Les habitants du Nord sonneront comme les Sudistes d’ici 45 ANS, prédisent les experts

Les NORDISTES diront les mots de la même manière que les Sudistes d’ici 45 ans, prédisent les experts.

Ils ont comparé une étude des années 1950 sur le dialecte avec une étude de 2016 portant sur 50 000 anglophones.

Les experts ont découvert que la prononciation des mots du sud-est prenait lentement le dessus Crédit : Getty

Cela montrait que la prononciation des mots du sud-est prenait lentement le dessus.

Les dialectes du sud-ouest tels que le « arrr » dans « ferme » disparaîtront, affirment-ils.

Mais nous continuerons à être en désaccord sur la façon de dire « bain », dit l’équipe des universités de Cambridge et de Portsmouth.

Les personnes qui se déplacent expliquent en partie le changement.

Le Dr James Burridge, de l’École de mathématiques et de physique de l’Université de Portsmouth, a expliqué comment l’étude a été menée.

Il a déclaré : « Nous avons constaté que la comparaison des deux [studies] était un moyen viable d’explorer le changement de langue dans l’anglais du 20e siècle.

« Nous avons construit un modèle de physique, qui a pris en compte les personnes se déplaçant autour de leur domicile et allant parfois plus loin – par exemple pour un travail ou un mariage – et nous avons également pris en compte la façon dont les gens apprennent la langue.

« Nous avons exécuté le modèle avec des distributions de population et des schémas de migration corrects dans les années 1900, puis nous l’avons avancé jusqu’en 2000.

« Nous avons ensuite comparé les cartes modèles aux cartes des dialectes et avons constaté que notre modélisation pouvait prédire l’évolution de la langue anglaise au cours des 40 prochaines années environ. »