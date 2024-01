« Les habitants du Nord ne devraient provoquer personne » : chahut sur la relocalisation des bureaux de la CBN et de la FAAN à Lagos

Le journaliste Legit.ng Adekunle Dada a plus de 5 ans d’expérience dans la couverture du métro et de la politique gouvernementale

FCT, Abuja – La décision du Northern Senators Forum (NSF) de rejeter le projet de délocalisation de la Banque centrale du Nigeria (CBN) et de la Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) d’Abuja à Lagos a suscité un tollé dans tout le pays.

Comme le rapporte Quotidien IndépendantDans une déclaration signée par le sénateur Suleiman Kawu Sumaila, la NSF dénonce un déséquilibre dans l’allocation des ressources dans le budget 2024 à l’encontre du Nord.

La déclaration disait en partie :

« En tant que représentants du peuple au niveau national (Sénat), nous nous engageons à répondre aux préoccupations et aux sentiments de nos électeurs concernant certaines décisions et politiques proposées par le gouvernement fédéral – déséquilibre dans la répartition et l’allocation des ressources dans le budget 2024. , délocalisation de certaines agences fédérales d’Abuja à Lagos.

Réagissant aux protestations de certains groupes du Nord, le leader Sud-Sud, le chef Edwin Clark, a déclaré que les habitants du Nord ne devraient pas provoquer, Avant-garde signalé.

Il a ajouté que :

« Restons en paix, les sénateurs du Nord et les Nordistes ne doivent provoquer personne. Abuja appartient à tous et cela explique pourquoi nous avons dit que les sièges sociaux de Shell, Chevron, Agip et autres devraient être situés là où vient le pétrole, comme à Delta, Eket et autres.