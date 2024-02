Les habitants du nord de Gaza pourront rentrer une fois qu’il n’y aura plus de militants : Israël | Nouvelles du monde

Le général israélien a déclaré que l’armée ne permettrait pas aux habitants du nord de Gaza de rentrer chez eux tant que la zone n’est pas complètement débarrassée des militants.

Lors d’une conférence de presse mardi, le lieutenant-général Herzi Halevi a déclaré que même si un grand nombre des 15 000 militants du Hamas originaires du nord de Gaza ont été tués ou blessés, des tirs de roquettes et des attaques contre les troupes israéliennes y ont toujours lieu.

Il affirme que les habitants y retourneront lorsqu’ils pourront rentrer en toute sécurité et qu’il n’y aura plus d’activités terroristes.

Le nord de Gaza a été la première cible de l’invasion terrestre israélienne fin octobre, après des semaines de frappes aériennes intenses et de bombardements d’artillerie. La plupart des plus d’un million de personnes qui y vivent ont fui au cours des premières semaines de la guerre, qui a rasé des quartiers entiers. Israël menace désormais d’étendre ses opérations à la ville méridionale de Rafah, où se réfugie plus de la moitié de la population de Gaza.

Halevi affirme que l’armée réfléchit à différentes options pour évacuer Rafah, même si aucune décision finale n’a été prise. Il affirme que l’armée a appris comment évacuer les civils lors d’opérations précédentes et qu’elle appliquerait ces leçons.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l’armée de préparer un plan pour évacuer les civils de Rafah. Il a suggéré que les civils pourraient se rendre dans les zones qui ont été nettoyées ailleurs à Gaza.

Les groupes humanitaires affirment qu’aucun endroit à Gaza n’est sûr et qu’une opération terrestre à Rafah serait catastrophique.

ISRAËL BLOQUE L’EXPÉDITION DE FARINE À GAZA

JERUSALEM – Le ministre israélien des Finances d’extrême droite a confirmé qu’il bloquait une expédition massive de farine vers la bande de Gaza parce que les fournitures sont destinées à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Dans un message publié mardi sur X, anciennement Twitter, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a accusé l’UNRWA de coopérer avec le Hamas. Il a déclaré qu’il travaillait avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour trouver un mécanisme de distribution alternatif qui n’atteindrait pas les mains du Hamas.

Le directeur de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré vendredi que le convoi de nourriture donné par la Turquie était retenu par les autorités israéliennes dans un port israélien depuis des semaines. L’agence indique que la cargaison comprend du riz, de la farine, des pois chiches, du sucre et de l’huile de cuisson. C’est suffisant pour nourrir 1,1 million de personnes pendant un mois.

Ce retard survient alors qu’environ 25 % des familles de Gaza sont confrontées à une famine catastrophique.

Israël accuse depuis longtemps l’UNRWA de tolérer ou de collaborer avec le Hamas – une accusation que l’agence nie.

Israël a déclaré le mois dernier que 12 employés de l’UNRWA avaient participé au raid transfrontalier meurtrier du 7 octobre qui a déclenché la guerre. L’UNRWA a immédiatement licencié la plupart de ses employés, mais les allégations ont incité les principaux donateurs, dont les États-Unis, à suspendre leur financement.

L’UNRWA, le plus grand distributeur d’aide à Gaza, a lancé une évaluation de ses opérations et des allégations portées contre elle. Elle a prévenu qu’elle devra suspendre ses opérations d’ici la fin du mois si le financement n’est pas rétabli.

Le chef de l’ONU cite les conséquences dévastatrices d’une offensive israélienne à Rafah, à Gaza

NATIONS UNIES – Le chef de l’ONU a déclaré que l’ordre public était rompu à Gaza et qu’une offensive militaire israélienne à Rafah, la ville du sud où quelque 1,5 million de Palestiniens ont cherché refuge, aurait des conséquences dévastatrices.

Le secrétaire général Antonio Guterres a également déclaré mardi aux journalistes qu’Israël avait imposé des restrictions qui limitent la distribution de l’aide humanitaire dont le pays a désespérément besoin. Il a déclaré que les mécanismes actuels de protection des travailleurs humanitaires distribuant l’aide à Gaza ne sont pas efficaces.

J’espère sincèrement que les négociations pour la libération des otages et une certaine forme de cessation des hostilités aboutiront pour éviter une offensive totale sur Rafah, a déclaré António Guterres.

Guterres a passé des mois à appeler à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Ces derniers jours, il a exprimé ses craintes quant à ce qui pourrait arriver aux Palestiniens déplacés qui se sont entassés à Rafah si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu poursuivait son offensive militaire annoncée dans la ville du sud.

Le secrétaire général a déclaré que le cœur du système humanitaire de l’ONU se trouve à Rafah et qu’une offensive israélienne là-bas aurait des conséquences dévastatrices.

MOODY’S abaisse les notations des dépôts dans cinq banques israéliennes

JERUSALEM – L’agence de notation Moody’s a abaissé la note des dépôts de cinq banques israéliennes après avoir abaissé la note souveraine du pays et averti que la guerre en cours à Gaza et une éventuelle guerre avec le Hezbollah pourraient avoir un impact négatif sur l’économie israélienne.

Moody’s a abaissé mardi la note des dépôts à long et à court terme de la Banque Leumi, de la Banque Hapoalim, de la Mizrahi Tefahot Bank, de la Israel Discount Bank et de la First International Bank of Israel de A2 à A3, avec une perspective négative. Vendredi, l’agence a abaissé la note de la dette souveraine du pays, utilisée par les investisseurs pour évaluer le risque d’investir dans un pays, de A1 à A2.

La notation A2 comporte encore un risque relativement faible et se situe bien dans la catégorie investissement, mais c’était la première fois que Moody’s abaissait la note de crédit d’Israël. Le ministre des Finances du pays, Bezalel Smotrich, a rejeté cette décision, qualifiant cette annonce de manifeste politique ne comportant pas de revendications économiques sérieuses.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que l’économie israélienne était forte et a attribué cette dégradation au fait que nous sommes en guerre. Il a promis que la note augmenterait à nouveau une fois la guerre contre le Hamas terminée.

LE CHEF DU HEZBOLLAH MET EN PLACE LA PERSPECTIVE DE Trêve LE LONG DE LA FRONTIÈRE LIBAN-ISRAÉLIENNE

BEYROUTH – Le chef du groupe militant libanais Hezbollah a indiqué mardi qu’il cesserait ses attaques contre Israël et s’engagerait à un cessez-le-feu dans le sud du Liban après qu’un règlement soit trouvé dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Hassan Nasrallah a toutefois déclaré que le Hezbollah, soutenu par l’Iran et également allié du groupe militant palestinien Hamas, poursuivrait ses attaques si Israël reprenait ses tirs transfrontaliers.

Lorsqu’il y aura un cessez-le-feu à Gaza, nous nous arrêterons dans le sud, a-t-il déclaré.

Cette remarque était apparemment une réponse aux commentaires du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirmant que les frappes contre le groupe militant ne cesseraient pas même avec un cessez-le-feu à Gaza.

Nasrallah a également appelé les habitants du sud du Liban à éteindre leurs téléphones portables et leurs appareils photo, les avertissant qu’ils constituent des sources clés des activités de collecte de renseignements israéliens utilisées pour cibler les responsables et militants du Hezbollah.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, l’escalade le long de la frontière libano-israélienne et la perspective d’une guerre à grande échelle entre Israël et le Hezbollah libanais ont terrifié les gens des deux côtés de la frontière.

L’AFRIQUE DU SUD DEMANDE À LA COUR DE L’ONU D’EXAMEN SI L’OFFENSIVE ISRAÉLIENNE DE RAFAH EST UNE VIOLATION DE SES ORDRES PROVISOIRES

LE CAP, Afrique du Sud – Le gouvernement sud-africain a déclaré mardi avoir déposé une requête urgente auprès de la Cour internationale de Justice afin d’examiner si les opérations militaires israéliennes dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, constituent une violation des ordonnances provisoires rendues par la Cour dans son affaire de génocide. le mois dernier.

La requête demande au tribunal de l’ONU de déterminer si les actions d’Israël à Rafah – où 1,4 million de Palestiniens venus d’ailleurs dans la bande de Gaza meurtrie par la guerre ont fui pour échapper aux combats – représentent une nouvelle violation imminente des droits des Palestiniens à Gaza.

Le pays africain demande également au tribunal des Pays-Bas d’envisager de nouvelles mesures provisoires contre Israël, selon un communiqué publié par le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L’Afrique du Sud prétend qu’Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre le groupe militant Hamas à Gaza.

La CIJ a rendu une décision préliminaire le mois dernier dans cette affaire, émettant six ordonnances, demandant notamment à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort de civils palestiniens et la destruction de Gaza.

La France sanctionne 28 colons israéliens pour violence en Cisjordanie

PARIS – Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que la France avait adopté des sanctions contre 28 colons israéliens radicaux impliqués dans des violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie, leur interdisant l’accès au territoire français.

Cette mesure intervient alors que les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens ont augmenté ces derniers mois, a indiqué le ministère, alors même que le monde est concentré sur la guerre entre Israël et le Hamas qui fait rage dans la bande de Gaza.

La France réaffirme sa ferme condamnation de ces violences inacceptables, a-t-elle déclaré, exhortant les autorités israéliennes à mettre fin à de tels actes et à traduire leurs auteurs en justice.

Le ministère a également déclaré que la France travaillait avec ses partenaires européens pour pouvoir adopter des sanctions au niveau européen. La colonisation est illégale au regard du droit international et doit cesser, ajoute le texte.

DES JOURNALISTES D’AL-JAZEERA BLESSÉS DANS UNE FRAPPE AÉRIENNE ISRAÉLIENNE PRÈS DE RAFAH, DIT LE RÉSEAU

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Al Jazeera affirme que deux de ses journalistes ont été blessés lors d’une frappe aérienne israélienne près de Rafah, dans la bande de Gaza, et l’un d’entre eux a dû être amputé.

La chaîne panarabe, financée par le Qatar, a rapporté la frappe mardi et a identifié les blessés comme étant le caméraman Ahmad Matar et le journaliste Ismail Abu Omar.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

La chaîne a cité le Dr Muhammad al-Astal, de l’hôpital européen de Khan Younis, dans la bande de Gaza, affirmant qu’Abu Omar avait été amputé du pied droit après avoir subi de graves blessures, notamment des éclats d’obus à la poitrine et à la tête. La chaîne a indiqué que les médecins tentaient d’arrêter l’hémorragie et de sauver sa jambe gauche.

Le bureau des médias du Hamas a condamné ce qu’il a qualifié d’attaque délibérée de l’armée israélienne contre les deux journalistes, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation et de terrorisation des journalistes.

La guerre entre Israël et le Hamas a coûté la vie à au moins 85 journalistes et professionnels des médias, selon le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. L’agence a indiqué que le nombre de morts s’élevait à 78 Palestiniens, quatre Israéliens et trois Libanais.

