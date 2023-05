Les habitants du Myanmar fuient les eaux de crue à la suite du puissant cyclone

Lundi, les sauveteurs ont évacué environ 1 000 personnes – piégées par l’eau de mer à 3,6 mètres de profondeur – de la côte ouest du Myanmar après qu’un puissant cyclone a blessé des centaines de personnes et coupé les communications. Six décès ont été signalés, mais le véritable impact n’était pas encore clair dans l’un des pays les moins développés d’Asie.

Des vents violents ont blessé plus de 700 des quelque 20 000 personnes qui s’abritaient dans des bâtiments plus solides sur les hautes terres du canton de Sittwe, tels que des monastères, des pagodes et des écoles, selon un dirigeant de l’Association philanthropique des jeunes Rakhine à Sittwe. Il a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles de la part des autorités du pays dirigé par l’armée.

L’eau de mer s’est précipitée dans plus de 10 quartiers bas près du rivage alors que le cyclone Mocha a touché terre dans l’État de Rakhine dimanche après-midi, a-t-il déclaré. Les résidents se sont déplacés vers les toits et les étages supérieurs, tandis que le vent et l’onde de tempête ont empêché les secours immédiats.

« Après 16 heures hier, la tempête s’est un peu affaiblie, mais l’eau n’est pas retombée. La plupart d’entre eux se sont assis sur le toit et sur les hauteurs de leurs maisons toute la nuit. Le vent a soufflé toute la nuit », a déclaré le chef du groupe de secours. a dit.

REGARDER | Des vents violents et de la pluie frappent le Myanmar : Les vents puissants du cyclone martèlent le Myanmar Le cyclone Mocha a touché terre dimanche après-midi, apportant de la pluie, ainsi que des vents destructeurs et des ondes de tempête.

Vents jusqu’à 209 km/h

L’eau était encore à environ 1,5 mètre de haut dans les zones inondées plus tard lundi, mais des sauvetages ont été effectués alors que le vent se calmait et que le soleil se levait dans le ciel.

Plusieurs blessés ont également été signalés au Bangladesh voisin, qui a été épargné par le coup direct prévu.

Mocha a touché terre près du canton de Sittwe avec des vents soufflant jusqu’à 209 km/h, a indiqué le département météorologique du Myanmar. Lundi à midi, il s’était affaibli en une dépression tropicale, selon le Département météorologique indien.

Lundi, des enfants jouent près d’un bâtiment détruit dans le camp de réfugiés rohingyas de Khaung Dote Khar à Sittwe. (Sai Aung Main/AFP/Getty Images)

Le Conseil d’administration de l’État a publié des déclarations de catastrophe pour 17 communes de l’État de Rakhine.

Des vents violents ont froissé les tours de téléphonie cellulaire, mais dans des vidéos recueillies par les médias locaux avant que les communications ne soient perdues, l’eau profonde a traversé les rues et le vent a soufflé sur les toits.

Le bureau d’information militaire du Myanmar a déclaré que la tempête avait endommagé des maisons et des transformateurs électriques dans les cantons de Sittwe, Kyaukpyu et Gwa. Il a déclaré que les toits des bâtiments des îles Coco, à environ 425 kilomètres au sud-ouest de la plus grande ville du pays, Yangon, avaient été arrachés.

Les volontaires ont précédemment déclaré que les abris de Sittwe n’avaient pas assez de nourriture après que davantage de personnes y soient arrivées pour demander de l’aide.

Un homme répare le toit de sa maison, qui a été détruit par Mocha, sur l’île de Shahpori, à la périphérie de Teknaf, au Bangladesh, lundi. (Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images)

Moka a largement épargné la ville bangladaise de Cox’s Bazar, qui se trouvait initialement sur la trajectoire prévue de la tempête. Les autorités avaient déplacé des centaines de milliers de personnes avant que le cyclone ne vire vers l’est.

Un responsable du gouvernement bangladais, Enamur Rahman, a déclaré que les dégâts étaient toujours en cours d’évaluation, mais qu’environ 2 000 maisons avaient été détruites et 10 000 autres endommagées sur l’île de Saint Martin et à Teknaf dans le district de Cox’s Bazar.

Une dizaine de personnes ont été blessées sur l’île de Saint Martin, rapporte le journal Prothom Alo.

Les agences des Nations Unies et les travailleurs humanitaires au Bangladesh avaient prépositionné des tonnes de nourriture sèche et des dizaines d’ambulances dans les camps de réfugiés qui abritent plus d’un million de musulmans rohingyas qui ont fui la persécution au Myanmar.

Plus intense, plus rapidement

En mai 2008, le cyclone Nargis a frappé le Myanmar avec une onde de tempête qui a dévasté les zones peuplées autour du delta du fleuve Irrawaddy. Au moins 138 000 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de maisons et autres bâtiments ont été emportés.

Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de la ville de Pune, a déclaré que les cyclones dans le golfe du Bengale s’intensifiaient plus rapidement, en partie à cause du changement climatique.

Lundi, des fils électriques ont été abattus à Sittwe, dans l’État de Rakhine au Myanmar. (Sai Aung Main/AFP/Getty Images)

Les climatologues affirment que les cyclones peuvent désormais conserver leur énergie pendant plusieurs jours. Le cyclone Amphan dans l’est de l’Inde en 2020 a continué de se déplacer sur les terres en tant que cyclone puissant et a causé d’importantes ravages.

« Tant que les océans sont chauds et que les vents sont favorables, les cyclones conserveront leur intensité plus longtemps », a déclaré Koll.

Les cyclones tropicaux, appelés ouragans ou typhons dans d’autres régions, comptent parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices au monde lorsqu’ils frappent des zones côtières densément peuplées.