Les habitants du Mississippi mettent en garde contre les ramifications du projet 2025

Le projet 2025, le projet conservateur d’une seconde présidence de Trump, a été utilisé comme un avertissement par les démocrates pour souligner ce qui attendrait le pays s’il gagnait les prochaines élections. Mais pour certains Américains, une grande partie du projet 2025 n’est pas un avenir lointain possible – c’est une réalité actuelle.

Dans plusieurs États du pays, il existe déjà des interdictions extrêmes de l’avortement qui ont entraîné la mort de plusieurs femmes enceintes et au moins un adolescent; des politiques de vote restrictives qui rendent difficile aux citoyens de voter ; le définancement de l’éducation et la censure des livres ; et d’autres politiques similaires qui ont également été proposées par les auteurs du Projet 2025. Si le plan est mis en œuvre avec succès, de nombreuses politiques qui sont déjà en train de remodeler certains États deviendraient des lois fédérales.

Le projet 2025 est « un modèle fasciste de gouvernance », a déclaré Lea Campbell, présidente fondatrice de la Mississippi Rising Coalition, une organisation populaire qui soutient les communautés à faible revenu. Mais le Mississippi, qui a une majorité conservatrice bien établie, est déjà confronté à bon nombre des politiques proposées, en particulier le maintien de l’ordre et la surveillance des personnes marginalisées, a-t-elle déclaré.

Les familles du Mississippi sont toujours en train de se reconstruire après le plus grand raid d’immigration du pays, qui a eu lieu il y a cinq ans. En 2019, le premier jour d’école, de nombreux enfants sont rentrés chez eux et ont découvert que leurs parents faisaient partie des 680 personnes placées en détention, dont certaines étaient ensuite expulsé, après que des agents de l’immigration et des douanes américains ont perquisitionné sept usines de volaille. Dans le cadre du projet 2025, déportations massives serait accéléré, déchirant davantage les familles.

« Nous tirons la sonnette d’alarme depuis plus de 10 ans, justement à propos des politiques adoptées par les conservateurs dans cet État et qui ciblent les plus vulnérables d’entre nous », a déclaré Campbell. « Nous avons parlé des politiques menées par cette législature ultra-conservatrice que nous avons ici dans le Mississippi. [that] Il semble que ce soit la cruauté qui soit au cœur d’une grande partie de ces lois qui ciblent les pauvres et les personnes de couleur, les femmes et la communauté queer et trans.

Même lorsque les électeurs ont clairement exprimé leur désaccord avec les politiques conservatrices proposées, les législateurs ont trouvé des moyens de contourner leurs souhaits.

En 2011, 58 % des Mississippiens ont rejeté un « amendement sur la personnalité » qui, s’il avait été adopté, aurait défini les œufs fécondés comme des personnes. Les opposants ont prévenu qu’en raison de la manière l’amendement définit la durée de viecela interdirait tous les avortements sans exception pour le viol ou l’inceste, et cela aurait compliqué la fécondation in vitro.

Pourtant, en 2013, l’État, ainsi que le Kansas, le Kentucky, le Wyoming, l’Ohio et le Dakota du Nord, ont tenté d’adopter ce qu’on appelle les factures « battements de cœur fœtaux », dans lequel l’avortement est interdit dès six semaines après la détection d’une activité cardiaque. Pendant plusieurs années, plusieurs États ont tenté d’adopter des projets de loi similaires et d’autres restrictions. En 2019, 15 États avaient introduit des projets de loi sur les « battements cardiaques fœtaux » ; six ont réussi à les réussir.

Le projet 2025 vise à faire appliquer la loi Comstock, une loi anti-obscénité vieille de 151 ans qui interdit l’envoi par la poste de documents liés à l’avortement. Cela pourrait conduire à une interdiction de facto de l’avortement à l’échelle nationale, dans la mesure où les cliniques et les défenseurs de l’avortement comptent sur le courrier pour envoyer et recevoir des pilules abortives. Le plan indique également un objectif de reconnaissance légale des fœtus en tant que personnes.

Actuellement au Mississippi, chiens renifleurs de drogue ont été utilisés pour intercepter des pilules abortives. Et dans la Louisiane voisine, deux pilules abortives courantes qui sont également souvent utilisées pour gérer les fausses couches, pour ramollir le col de l’utérus pendant le travail et pour d’autres procédures, ont été reclassées comme « substances contrôlées », bien que les médecins aient prévenu que cela nuirait aux femmes.

Dans l’état actuel des choses, les organisateurs et les militants des États qui ont des politiques proto-Projet 2025 sont en mesure de faire pression en faveur du changement aux niveaux national et local. Cependant, si le projet 2025 était mis en œuvre, bon nombre de ces politiques pourraient être inscrites au niveau fédéral, modifiant radicalement la manière dont les législateurs et les défenseurs peuvent faire pression pour abroger ces lois.

Nsombi Lambright-Haynes, directeur exécutif de One Voice Mississippi, une organisation de défense des droits civiques, a déclaré que l’organisation à but non lucratif encourageait les gens à voter en les informant sur les effets du projet 2025 sur le système éducatif public et sur les droits reproductifs.

« Nous soulignons ce que nous avons déjà, puis le danger qui pourrait survenir si une telle mesure était pleinement mise en œuvre », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment comme un signal d’alarme. »

Un « phare » pour inciter les gens à « être fervents dans leur racisme »

Il y a deux ans, Jackson, la capitale du Mississippi et la ville la plus noire du pays, était sans eau. depuis plus d’un mois en raison de décennies de refus de l’État d’investir dans infrastructure. Danyelle Holmes, organisatrice de l’organisation à but non lucratif Poor People’s Campaign, a déclaré que la mise en œuvre du projet 2025 à l’échelle nationale aggraverait le reste des problèmes d’infrastructure du pays.

« Le projet 2025 soutient la suppression de la protection de l’eau propre », a-t-elle déclaré. « Cela place les communautés marginalisées dans une situation et une position très vulnérables, car nous ressentons l’impact du fait de ne pas avoir accès à une eau potable propre et sûre. »

Le projet 2025 dégraderait la classification des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) de « dangereuses » à « contaminants », et éliminerait la loi sur le contrôle des substances toxiques de l’Environmental Protection Agency (EPA), empêchant le gouvernement de surveiller adéquatement les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). effet cumulatif des toxines.

Le plan pourrait «éroder le système du pays de freins et contrepoids», selon une analyse de Salon, augmentant le pouvoir du président sur l’ensemble du gouvernement fédéral. Mais de nombreux États ont déjà accordé des pouvoirs aussi extrêmes à leurs fonctionnaires.

Au Texas, par exemple, le Projet de loi « Étoile de la mort » empêche les villes et les comtés d’adopter des mesures plus strictes que celles adoptées au niveau des États dans un large éventail de domaines politiques. En Floride, Ron DeSantis, le gouverneur, a augmenté son propre pouvoir en utilisant la grande majorité républicaine de l’État pour inscrire ses idées dans la loi.

Le projet 2025 éliminerait Centres fédéraux de formation des forces de l’ordre (FLETC), un organisme interinstitutionnel de formation des forces de l’ordre, accroître le recours à la peine de mort fédérale, éliminer le recours aux jugements de consentement et accroître le recours aux peines minimales obligatoires, selon une analyse par le Thurgood Marshall Institute, la branche de recherche du Legal Defence Fund.

Dans le Mississippi, les services de police de tout l’État ont déjà été mêlés à une controverse. Six agents chargés de l’application des lois du comté de Rankin ont été reconnus coupables d’avoir torturé deux hommes noirs, tandis qu’une enquête fédérale a révélé que la police d’une ville à majorité noire ailleurs dans l’État avait «créé un système où les agents peuvent violer la loi sans relâche ».

Le projet 2025 permettrait au reste du pays de subir une législation restrictive et conservatrice contre laquelle de nombreux sudistes s’organisent depuis des années, a déclaré Courtney Jones, écrivain et chercheur chez SippTalk Media, une plateforme de médias numériques.

« Aucune partie de cette nation n’est épargnée par les dégâts causés par le racisme. Le projet 2025 est plutôt un phare pour inciter les gens à être plus fervents dans leur racisme », a-t-il déclaré. « Au lieu de chuchoter à ce sujet ou de faire des échappatoires politiques, maintenant ils disent directement : ‘Nous allons prendre ces petites choses que nous avons faites à ces populations spécifiques et maintenant nous allons simplement les amplifier.’ Et nous allons faire en sorte que cela se produise dans tout le pays.

Jones a noté que les organisateurs de l’État et de la région tentaient depuis longtemps d’avertir le reste du pays de ce qui se passait et de ce qui pourrait bientôt leur arriver. Leurs avertissements ont été rejetés, a-t-il déclaré, car les gens pensaient que « c’est juste le Mississippi pour vous ».

« Les gens ici qui font le travail ont toujours fait le travail », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens dans le Mississippi reconnaissent que parce que nous avons toujours été négligés, nous devons en quelque sorte regarder à l’intérieur pour nous sauver. Aucune grande agence ou candidat politique ne viendra jamais ici et arrangera les choses à notre place.»