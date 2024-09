Les habitants du Minnesota voteront pour savoir si l’argent de la loterie continuera à financer la conservation et l’environnement

Les habitants du Minnesota ne voteront pas seulement pour le président, le Sénat américain et les élections législatives en novembre. Une question posée lors du scrutin aura un impact sur la manière dont l’État utilise les plus de 700 millions de dollars par an qu’il collecte grâce à la loterie de l’État du Minnesota.

La question soumise au vote cette année est une question à choix multiples : la Constitution du Minnesota doit-elle être modifiée pour que l’État continue de financer les efforts de conservation et d’environnement grâce à l’argent de la loterie ?

Les électeurs ont déjà répondu oui à cette question à deux reprises : une première fois lors de la création de la loterie en 1988, et une seconde fois en 1998, lorsque le mandat initial sur les dépenses de conservation a pris fin. Cette dernière autorisation devant expirer en 2025, les électeurs sont invités à prolonger le mandat une fois de plus, cette fois jusqu’en 2050.

Ces mesures ont été largement populaires dans le passé, avec plus de 70 % des électeurs qui les ont soutenues.

Où va l’argent

En vertu de cet accord, 40 % des revenus de la loterie de l’État du Minnesota sont versés au Fonds fiduciaire pour l’environnement et les ressources naturelles de l’État. Le reste est destiné au fonds général de l’État. Les ventes de loterie ont atteint 787 millions de dollars l’année dernière, contre 597 millions de dollars en 2018.

Le fonds a fourni environ 1,1 milliard de dollars à plus de 1 700 projets à travers l’État depuis sa création en 1991, selon la Commission législative et citoyenne sur les ressources du Minnesota, le conseil qui gère l’argent.

Ces projets ont notamment porté sur la recherche et la lutte contre la maladie débilitante chronique chez les cerfs, la protection des eaux de l’État par la surveillance de la pollution comme les microplastiques et les « produits chimiques éternels », et la recherche sur les espèces envahissantes. Ils ont également contribué à financer des projets de parcs dans tout l’État. Une partie de ces fonds est également destinée à la prévention et au traitement des problèmes de jeu.

Pour continuer à financer, l’année dernière la législature a voté pour que la mesure soit soumise au vote de 2024et a attiré une coalition de bailleurs de fonds.

Des groupes d’entreprises, des associations à but non lucratif et des collectivités locales ont formé un groupe appelé « Minnesotans For Our Great Outdoors » (Les Minnesotans pour nos grands espaces) pour sensibiliser le public à cette mesure. Hospitality Minnesota, un groupe représentant le secteur de la restauration et de l’hôtellerie de l’État, et des défenseurs de l’environnement participent à cet effort.

« Que vous ayez fait une randonnée sur le sentier de randonnée Superior, nagé dans l’un de nos lacs ou protégé les pollinisateurs dans votre jardin, les Minnesotans de tous les coins de l’État ont bénéficié de ce financement », a déclaré Ann Mulholland, directrice du chapitre de Nature Conservancy dans le Minnesota, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

Que change le fait de voter « oui » ?

En plus de réautoriser le montant des fonds de loterie dédiés à l’environnement et aux ressources naturelles, voter oui apporterait quelques changements aux règles actuelles sur la façon dont l’État peut dépenser l’argent chaque année.

Si le projet est approuvé, l’État pourrait dépenser 7 % de la valeur du fonds chaque année, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la précédente. Le montant supplémentaire serait consacré à de nouveaux programmes de subventions.

Ces fonds serviraient à « aider les communautés touchées par la dégradation de l’environnement à faire face aux problèmes de santé qui y sont liés », ainsi qu’à soutenir les efforts d’éducation et de préservation.

Un conseil consultatif de 11 membres nommés par le commissaire des ressources naturelles examinera les nouvelles subventions. Les membres devront avoir une expertise dans le domaine de l’environnement ou des ressources naturelles et représenter les différents groupes tribaux et ethniques de l’État. Il faudra également que les zones urbaines, suburbaines et rurales soient représentées.

Projets de traitement des eaux usées

Autre changement : l’État ne pourra plus utiliser l’argent du fonds fiduciaire pour l’environnement pour rembourser la dette liée à des projets publics ou pour des installations de traitement des eaux usées. Le financement de la recherche sur les eaux usées sera toujours autorisé.

Il n’existe pas de campagne formelle s’opposant à la mesure référendaire, bien qu’au cours de la session législative de 2023, certains législateurs républicains aient voté contre la soumission de la version actuelle au vote des électeurs.

Lors des audiences du comité et pendant les débats en séance plénière, certains ont exprimé des inquiétudes quant à l’interdiction spécifique de l’utilisation des fonds de la loterie de conservation pour les projets de traitement des eaux usées.

La représentante Athena Hollins, DFL-St. Paul, qui a parrainé le projet de loi à la Chambre, a déclaré que le nouvel amendement vise à mettre un terme aux « futurs raids » pour les projets de traitement des eaux usées.

Mais le représentant Josh Heintzeman, R-Nisswa, a noté que l’amendement original de la loterie de 1988 permettait à l’État d’utiliser les recettes pour payer et emprunter pour les améliorations du système d’eau.

Bien que la mesure ait été adoptée avec le soutien des deux partis, Heintzeman faisait partie d’un groupe de législateurs républicains qui ont voté contre la mise de l’amendement au vote du 5 novembre.

