Les habitants du Minnesota ont été invités à soumettre des idées pour de nouveaux modèles de drapeau et de sceau d’État – Twin Cities

Les habitants du Minnesota qui ont des idées sur un nouveau drapeau d’État et un nouveau design de sceau d’État peuvent soumettre des propositions à la Commission de refonte des emblèmes d’État sur son site Web à l’adresse mnhs.org/serc.

Chaque candidature doit être originale et suivre les directives définies par la commission. Chaque participant doit être âgé de 18 ans ou plus ou faire saisir ses candidatures par un parent ou un tuteur. Les personnes éligibles peuvent soumettre jusqu’à trois propositions pour le drapeau et le sceau.

La Commission de refonte des emblèmes d’État a été créée lors de la session législative de 2023 pour trouver de nouveaux modèles pour le sceau officiel de l’État et le drapeau officiel de l’État au plus tard le 1er janvier 2024. La Société historique du Minnesota fournit un soutien administratif à la commission.

Les soumissions publiques seront acceptées en ligne et par courrier américain et doivent être soumises ou oblitérées par la poste avant le lundi 30 octobre 2023 à 23 h 59. Les soumissions par courrier peuvent être envoyées à l’adresse indiquée à l’adresse suivante : mnhs.org/serc.

Les soumissions précédentes pour les initiatives d’emblème d’État doivent être saisies via le site Web.

La commission choisira cinq propositions chacune pour le sceau d’État et le drapeau d’État. La commission sélectionnera l’un de ces modèles (ou version modifiée) pour servir de base à chaque nouvel emblème.