Les habitants du Maroc parlent de choc et d’horreur suite au tremblement de terre | Nouvelles sur les tremblements de terre

Saïda Bodchich dormait dans sa maison de la ville marocaine de Marrakech lorsque le séisme de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir.

Incapable de s’échapper assez rapidement, elle s’est retrouvée coincée lorsque le toit s’est effondré. Heureusement pour elle, les voisins sont venus à son secours et l’ont retirée.

« J’ai été sauvé par mes voisins qui ont déblayé les décombres à mains nues », a déclaré Bodchich. « Je vis maintenant avec eux dans leur maison parce que la mienne a été complètement détruite. »

Plus de 2 012 personnes ont été tuées et au moins 2 059 blessées par le séisme, détruisant également des bâtiments historiques à Marrakech, la quatrième plus grande ville du Maroc, située à environ 70 km de l’épicentre du séisme.

Les habitants de nombreuses zones touchées se sont retrouvés sans abri à cause des destructions, tandis que beaucoup ont choisi de dormir dehors samedi soir, craignant des répliques ou des toits endommagés et des murs qui s’effondrent.

Khadijah Satou, une autre résidente de Marrakech, a senti sa chambre « tourner » alors qu’elle tentait de comprendre ce qui se passait.

« J’étais juste sur le lit, prête à dormir quand les choses ont commencé à trembler un peu », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« Au début, j’ai pensé qu’il y avait peut-être un incendie à côté ou des travaux. Mais les secousses n’étaient pas quelque chose de normal. J’avais l’impression que la pièce tournait. C’était traumatisant. J’en parle maintenant mais le sentiment était vraiment mauvais.

« J’ai entendu des gens crier et j’ai réalisé que c’était un tremblement de terre. »

Satou est sortie en courant de son appartement, sans chaussures ni téléphone. L’escalier de son immeuble tremblait lorsqu’elle partait.

« À ce moment-là, je pensais que je ne pouvais pas comprendre [of the building]. Je pense que le tremblement de terre a été très court mais il a duré une éternité. Les gens pleuraient, ils avaient peur et tout le monde se serrait dans les bras.

Le séisme a été enregistré à une profondeur de 26 km (16 miles), ce qui le rend plus destructeur que les séismes plus profonds de même magnitude.

Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis 1960. La plupart des décès ont été signalés dans les zones montagneuses du sud, dans les provinces d’Al-Haouz et de Taroudant.

La célèbre mosquée Koutoubia de Marrakech, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’étendue n’est pas immédiatement claire. Des vidéos mises en ligne montrent des dommages causés à certaines parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans le village de montagne de Tafeghaghte, près de l’épicentre du séisme, des bâtiments construits en briques d’argile traditionnelles utilisées par les habitants berbères de la région ont été détruits.

À Amizmiz, à environ 55 km au sud de Marrakech et au pied de la chaîne de montagnes du Haut Atlas, les secouristes ont fouillé les décombres à mains nues.

Un habitant a déclaré à Al Jazeera que tous ses habitants ont non seulement perdu leur maison, mais que chaque famille pleure également la mort d’êtres chers décédés dans le séisme.

« Nous vivons dans une situation de crise », a déclaré à Al Jazeera un autre habitant d’Amizmiz. « Nous demandons au roi Mohamed VI d’intervenir et de nous envoyer de l’aide car nous vivons une situation traumatisante », a-t-il déclaré, ajoutant que les habitants du village manquent d’électricité, de nourriture et d’autres aides nécessaires.

De retour à Marrakech, Satou raconte que la maison de sa tante, dans la vieille ville, a été détruite. L’un de ses collègues essaie toujours de contacter sa famille qui vit dans les montagnes de l’Atlas mais n’a pas encore réussi à les joindre.

Alors qu’elle est de retour au travail – ses employeurs ont déplacé le bureau à un niveau inférieur – elle dit qu’elle ne peut pas rentrer chez elle.

« Nous avons dormi dans le jardin la nuit dernière, craignant les répliques. Je suis traumatisé. Je ne peux pas rentrer chez moi. L’ambiance dans la rue est assez bizarre. J’ai vu la ville heureuse. J’ai vu la ville triste. Mais ce genre de tristesse est incroyable. Les gens sont dans la rue parce qu’ils ont peur de rentrer chez eux.