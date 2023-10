Les habitants du Maine, choqués et effrayés, sont restés chez eux vendredi alors que des centaines de policiers lourdement armés et d’agents du FBI recherchaient intensément Robert Card, selon les autorités réservistes de l’armée, qui ont tué 18 personnes par balle dans un bowling et un bar, ce qui constitue le pire massacre de l’histoire de l’État.

Une grande partie des recherches de jeudi se sont concentrées sur une grande propriété appartenant à l’un des proches de Card dans la campagne de Bowdoin, où des camions et des camionnettes remplis d’agents armés du FBI et d’autres agences ont finalement encerclé une maison. Les habitants inquiets ont déclaré que Card pourrait avoir le dessus pour naviguer dans la zone rurale et boisée.

Richard Goddard, qui habite sur la route où a eu lieu la perquisition, connaît la famille Card. Robert Card connaît bien le terrain, a déclaré Goddard.

“C’est son terrain de prédilection. Il a grandi ici”, a-t-il déclaré. “Il connaît chaque rebord derrière lequel se cacher, chaque fourré.”

Card et toute autre personne se trouvant à l’intérieur de la maison ont reçu à plusieurs reprises l’ordre de se rendre. Mais quelques heures plus tard, après des annonces répétées et des recherches, les autorités sont parties et il n’était toujours pas clair si Card avait déjà été sur les lieux, a indiqué la police d’État.

Plusieurs maisons étaient perquisitionnées et toutes les pistes étaient explorées dans la recherche de Card, un homme de 40 ans ayant une formation d’instructeur d’armes à feu. Les autorités ont déclaré qu’il devait être considéré comme armé et dangereux et ne pas être approché.

Les forces de l’ordre se rassemblent vendredi devant le Schemengees Bar and Grille à la suite d’une fusillade de masse à Lewiston, dans le Maine, qui a fait 18 morts et 13 blessés. (Matt Rourke/Associated Press)

Card est soupçonné d’avoir ouvert le feu avec au moins un fusil dans un bar et une piste de bowling mercredi à Lewiston, située à environ 24 kilomètres de Bowdoin et la deuxième plus grande ville du Maine. Les fusillades du soir ont tué 18 personnes et en ont blessé 13 autres, et trois personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique, ont indiqué les autorités.

Quelques victimes identifiées

Parmi les victimes de la fusillade figurent Bob Violette, 76 ans, un retraité qui entraînait une ligue de quilles pour jeunes et qui était décrit comme étant dévoué, accessible et gentil.

Le conseiller municipal d’Auburn, Leroy Walker, a déclaré aux médias que son fils, Joe, directeur du bar et de la grille, était mort en poursuivant le tireur avec un couteau de boucher.

Peyton Brewer-Ross était un tuyauteur dévoué chez Bath Iron Works dont la mort laisse un vide béant dans la vie de son partenaire, de sa jeune fille et de ses amis, ont déclaré des membres de son syndicat.

Les autorités n’ont pas précisé combien d’armes ont été utilisées ni comment elles ont été obtenues.

Les écoles, les cabinets médicaux et les épiceries ont fermé leurs portes et les gens sont restés derrière des portes verrouillées dans des villes situées jusqu’à 80 kilomètres des lieux de la fusillade. La plus grande ville du Maine, Portland, a fermé ses bâtiments publics, tandis que l’Agence des services frontaliers du Canada a émis une alerte « armée et dangereuse » à ses agents stationnés le long de la frontière américaine.

Les rues de Lewiston et des communautés environnantes étaient pratiquement désertes jeudi soir. Des camions ou des patrouilles de police occasionnelles traversaient des quartiers parsemés de citrouilles géantes illuminées et de fantômes pour Halloween.

Cours annulés

Les écoles de Lewiston devaient rester fermées vendredi, tandis que celles de Portland décideraient dans la matinée d’ouvrir ou non. Le Bates College de Lewiston a également annulé les cours vendredi et reporté l’investiture du premier président noir de l’école.

April Stevens vit dans le même quartier où a eu lieu l’une des fusillades. Elle a allumé toutes ses lumières pendant la nuit et a verrouillé ses portes. Elle connaissait quelqu’un tué au bar et une autre personne blessée qui avait besoin d’une intervention chirurgicale.

“Nous prions pour tout le monde”, a déclaré Stevens en larmes.