Plusieurs habitants du Cap ont protesté contre les mesures de verrouillage en se rassemblant sur les plages de la ville.

Certains manifestants ont déclaré que les responsables mentaient à propos du virus et tenaient des pancartes demandant à récupérer leurs libertés.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec plus de 43000 décès et plus de 1,4 million de cas alors qu’une nouvelle variante de coronavirus se propage.

Plusieurs pays africains ont du mal à contenir une deuxième vague de virus qui s’est avérée plus virulente que la première, exerçant une pression sur le personnel fatigué et les hôpitaux sous-équipés.

Seule une petite poignée de pays africains a commencé à vacciner les populations dans le cadre de la course mondiale aux vaccins contre les coronavirus.

Les pays plus riches ont été accusés d’acheter des doses excédentaires directement auprès des fabricants – limitant l’offre et obtenant de meilleures offres que les gouvernements avec moins de pouvoir d’achat.

La plupart des pays africains comptent sur l’Organisation mondiale de la santé et l’Union africaine pour prendre en charge au moins une partie de leurs campagnes de vaccination en fournissant des vaccins et en aidant à financer leur déploiement.