Les habitants d’Izhevsk s’opposent au projet de transformer le centre commercial d’Italmas en usine de drones pour la guerre

Alors que la Russie cherche à mobiliser ses industries et ses citoyens pour mener sa guerre contre l’Ukraine, un groupe de propriétaires de petites entreprises et d’habitants en colère dans une ville a montré qu’il y a des limites aux sacrifices qu’ils sont prêts à faire alors qu’ils se battent pour garder un centre commercial de se transformer en une usine de production de drones.

Alors que l’économie russe est sous la pression des sanctions occidentales et que son effort de guerre faiblit après des revers majeurs l’année dernière, le ministère de la Défense a exigé que les producteurs d’armes et d’armes travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour augmenter la production militaire.

Izhevsk, à 1000 km à l’est de Moscou, célèbre pour abriter l’usine d’armement Kalachnikov, fait partie de la volonté de la Russie d’augmenter considérablement la production de roquettes, d’obus et de drones. Comme mesure de l’importance de la ville, l’ancien président Dmitri Medvedev s’est rendu mardi et a tenu une réunion de la commission chargée d’accélérer la production militaire.

Le résident local Oleg Zhitnikov a organisé une pétition contre le plan, signée par près de 5 000 personnes en deux semaines. Le centre commercial et de divertissement abrite un parc aquatique, un cinéma, un parc de divertissement pour enfants, des magasins de vêtements, des cafés, des établissements de restauration rapide et des commerces de détail.

Lors d’une conférence de presse mardi, Tatyana Grigoryeva, qui vit à côté du centre commercial, a déclaré aux médias locaux qu’elle était opposée à l’usine à cause du bruit et de la circulation, affirmant qu’elle serait obligée de déménager.

« S’il y a une usine ici, comment et où les enfants se promèneront-ils sur le vaste territoire de l’entreprise ? Mon plus jeune enfant ira en première année l’année prochaine, et je pense déjà à le déplacer, lui et mon fils aîné, de l’école n° 71 vers une autre école. Parce que j’ai peur », dit-elle.