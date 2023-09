Les habitants d’Hawaï retournent sur les sites de leurs maisons détruites par l’incendie de forêt de Lahaina en août

En août, l’incendie de forêt le plus meurtrier depuis plus d’un siècle a éclaté à Maui, à Hawaï.

L’incendie, qui a poussé les habitants à sauter par-dessus une digue pour trouver refuge dans les vagues, a détruit 2 000 bâtiments et tué des dizaines de victimes.

Lundi, les autorités ont commencé à autoriser les habitants de Lahaina à retourner dans cette ville historique incendiée.

Juste à l’extérieur de la zone brûlée à Lahaina, Jes Claydon peut voir les ruines de la maison de location où elle a vécu pendant 13 ans et a élevé trois enfants. Il ne reste que peu de choses reconnaissables au-delà des bocaux de verre de mer qui se trouvaient devant la porte d’entrée.

Lundi, les autorités commenceront à lever les restrictions d’entrée dans la zone, et Claydon espère récupérer ces bocaux et tout autre souvenir qu’elle pourrait trouver.

« Je veux avoir la liberté d’être là et d’absorber ce qui s’est passé », a déclaré Claydon. « Quoi que je puisse trouver, même si ce ne sont que ces bocaux de verre de mer, j’ai hâte de le prendre. … C’est un morceau de chez moi. »

LISTE DES PERSONNES DISPARUES À HAWAII : LE FBI ET MAUI PUBLIENT LES NOMS DE 388 PERSONNES INTROUVÉES APRÈS UN INCENDIE MORTEL

Les autorités vont commencer à autoriser les premiers résidents et propriétaires à regagner leurs propriétés dans la zone brûlée, pour la plupart pour la première fois depuis qu’elle a été démolie il y a près de sept semaines, le 8 août, par l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

La perspective d’un retour a suscité de vives émotions chez les habitants qui ont fui à bord de véhicules ou à pied alors que les flammes balayées par le vent balayaient Lahaina, la capitale historique de l’ancien royaume hawaïen, et vainquaient les personnes coincées dans les embouteillages qui tentaient de s’échapper. Certains survivants ont sauté par-dessus une digue et se sont abrités dans les vagues alors que la fumée noire et chaude masquait le soleil. L’incendie de forêt a tué au moins 97 personnes et détruit plus de 2 000 bâtiments, pour la plupart des habitations.

La maison de Claydon était une maison en parpaings à un étage peinte d’un bronzage rougeâtre, semblable à la terre rouge de Lahaina. Elle peut voir la propriété depuis un blocus de la Garde nationale qui a empêché les personnes non autorisées d’accéder à la zone de brûlage. Quelques murs sont encore debout et il reste de la pelouse verte, a-t-elle déclaré.

Les autorités ont divisé la zone incendiée en 17 zones et des dizaines de sous-zones. Les résidents ou propriétaires fonciers du premier à être autorisé à rentrer – connu sous le nom de zone 1C, le long de Kaniau Road dans la partie nord de Lahaina – seront autorisés à revenir lors de visites supervisées lundi et mardi entre 8 h et 16 h. passe du vendredi au dimanche à l’avance.

LE GOUVERNEMENT D’HAWAII CONVIENT QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE « A AMPLIFIÉ LE COÛT DE L’ERREUR HUMAINE » SUR LES INCENDIES À MAUI

Darryl Oliveira, administrateur par intérim de l’agence de gestion des urgences de Maui, a déclaré que les responsables voulaient également s’assurer qu’ils disposent de l’espace et de l’intimité nécessaires pour réfléchir ou faire leur deuil comme bon leur semble.

« Ils prévoient que certaines personnes ne voudront y aller que pour une très courte période de temps, quelques minutes pour dire au revoir à leur propriété », a déclaré la semaine dernière le gouverneur d’Hawaï, Josh Green. « D’autres voudront peut-être rester plusieurs heures. Ils vont être très accommodants. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ceux qui reviendront recevront de l’eau, de l’ombre, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et de santé mentale et une aide au transport si nécessaire. Des groupes à but non lucratif proposent également des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des combinaisons. Les autorités ont averti que les cendres pourraient contenir de l’amiante, du plomb, de l’arsenic ou d’autres toxines.

Alors que certains résidents, comme Claydon, pourraient être impatients de retrouver des bijoux, des photographies ou d’autres témoignages de leur vie avant l’incendie, les autorités les exhortent à ne pas trier les cendres, de peur de soulever des poussières toxiques qui pourraient les mettre en danger, eux ou leurs voisins, sous le vent.