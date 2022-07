Les habitants desséchés de l’endroit le plus sec de Grande-Bretagne ont leur soif avec quelques pintes froides grâce à The Sun

Les habitants de DESSÈCHE dans l’endroit le plus sec de Grande-Bretagne ont eu leur soif avec quelques pintes froides hier grâce à The Sun.

Les habitants desséchés de l’endroit le plus sec de Grande-Bretagne ont eu leur soif avec quelques pintes froides hier grâce à The Sun Crédit : Simon Jones

Habillé en dieu romain de l’eau Neptune, notre homme Amir Razavi a fait une ronde pour les parieurs crachant des plumes dans le village d’Odiham dans le Hampshire Crédit : Simon Jones

Ils ont besoin que le ciel s’ouvre après n’avoir pas vu une goutte de pluie ce mois-ci – déclaré par le Met Office le mois de juillet le plus sec depuis 1911.

Jusqu’à présent, seuls 24 % de la quantité de pluie prévue pour le mois sont tombés.

Odiham, qui compte 4 500 habitants et abritait des prisonniers français pendant les guerres napoléoniennes, a été au sec tout le mois.

Nous avons fait entrer les bières au pub The Waterwitch, où la cliente Karen Ford, 52 ans, a déclaré: “Je prie les dieux pour un peu de pluie.”

Karen, maman de trois enfants, directrice adjointe dans le commerce de détail, a ajouté: “Il fait trop chaud – je me suis cachée à l’intérieur pour m’en éloigner.”

Et le directeur de compte, Kerry Diggins, 39 ans, a déclaré: «Nous devrions tous faire la danse de la pluie pour essayer de faire tomber la pluie ici. Il n’est pas surprenant que ce soit la zone la plus sèche de cette façon – il a été torréfié et trop chaud.

« Mon herbe est jaune, elle est complètement brûlée et a l’air horrible. J’ai abandonné mes fleurs et j’ai essayé de faire en sorte que tout soit joli – tout est mort.

“Mais il faut aussi penser aux animaux qui ne peuvent pas accéder à l’eau naturelle.”

Les agriculteurs locaux ressentent également la chaleur, le sol étant durement touché.

John Saunders, 80 ans, qui dirige JPS Farming, a déclaré: “Nous pourrions certainement faire avec quelques centimètres de pluie qui tombent bientôt.”

Mark McCarthy du Met Office a déclaré: «Ce n’est pas seulement juillet qui a été sec.

“Depuis le début de l’année, tous les mois à l’exception de février ont également été plus secs que la moyenne au Royaume-Uni.”