ACAPULCO, Mexique (AP) — Des groupes d’habitants en colère et désespérés ont commencé vendredi à bloquer les deux seules entrées de la station balnéaire d’Acapulco ravagée par l’ouragan pour exiger de la nourriture et de l’eau, trois jours après qu’une tempête de catégorie 5 a ravagé la ville, laissant des milliers de personnes sans accès. aux nécessités de base.

Alors que les chefs militaires mexicains ont énuméré vendredi l’aide qui commençait à affluer dans la ville – des milliers de colis de produits de première nécessité, de l’eau, du personnel médical – la plupart des habitants de la région ne l’avaient pas encore vu.

Et tandis que les autorités avaient autorisé les habitants à emporter ce dont ils avaient besoin dans les magasins de la ville, les habitants des zones plus rurales de la périphérie d’Acapulco ont déclaré que leurs maisons étaient détruites et qu’ils n’avaient ni accès à la nourriture ni à l’eau.

Otis a débarqué tôt mercredi avec des vents de 165 mph (266 km/h), dévastant les hôtels de grande hauteur et les modestes maisons de la ville d’un million d’habitants. Il a fallu toute la première journée pour ouvrir l’autoroute permettant aux autorités d’atteindre Acapulco et deux jours pour permettre aux avions d’atterrir.

Vendredi, des foules de villageois désespérés venus de hameaux périphériques pauvres comme Metlapil bordaient l’une des deux seules routes menant à la station, agitant des pancartes et tendant désespérément les bras pour demander de l’eau, du lait, des couches et des médicaments.

« Si nous n’apportons pas d’aide à Metlapil et dans les autres villes, nous allons bloquer la route », a déclaré Esteban Domínguez Bacilio, 19 ans, un habitant. Il a expliqué qu’ils étaient désespérés « parce que des arbres sont tombés sur nos maisons, nos enfants ont besoin pour manger, nous n’avons rien » et « aucune autorité n’est venue, personne, personne ».

Les communautés étaient constituées de groupes de quelques douzaines de modestes maisons aux toits de bois et de tôle situées au milieu des cocotiers.

Plus loin, des dizaines d’habitants en colère du hameau de Lucio Cabañas, à la périphérie d’Acapulco, ont menacé de bloquer la route.

Ils ont dépassé les troupes de la Garde nationale à un poste de péage et ont poussé des barrières de circulation sur les voies restantes de la ville, brandissant des pancartes indiquant « nous avons besoin d’aide ».

“Nous avons passé trois jours sans eau, sans nourriture, sans électricité, sans rien”, a déclaré le leader de la contestation Juan Andrés Guerrero. “Nous avons été oubliés de tout le monde.”

Les habitants ont brièvement bloqué toute la circulation, avant que les responsables de la Garde nationale ne les convainquent de laisser passer les voitures et les véhicules d’urgence en échange d’une promesse d’aide.

Un automobiliste a tiré avec une camionnette à travers le barrage routier, dispersant les manifestants, dont certains ont lancé des pierres sur le camion alors qu’il s’éloignait à toute vitesse.

Le président Andrés Manuel López Obrador a doucement demandé à la population de ne pas profiter de la situation en prenant plus que ce dont elle a besoin, promettant qu’une aide est en route.

Les autorités ont déclaré avoir établi un « pont aérien » entre Mexico et Acapulco. Le personnel médical arrivait par avion à l’aéroport commercial et les touristes bloqués en repartaient. Les vols vers la base aérienne militaire locale ont transporté 40 tonnes d’aide que l’armée est chargée de distribuer.

Le président, qui a confié toute une série de responsabilités à l’armée au cours de son mandat et qui semble faire confiance à peu d’autres institutions gouvernementales et encore moins au secteur privé, a souligné que toute l’aide passerait par le gouvernement et non par les organisations non gouvernementales.

López Obrador a déclaré que 1 000 fonctionnaires commenceraient vendredi un recensement maison par maison pour déterminer les besoins de chaque famille. Quelque 10 000 « colis » d’appareils électroménagers – réfrigérateurs, cuisinières, matelas – ont déjà été collectés par le gouvernement et sont prêts à être distribués aux familles qui en ont besoin, a-t-il précisé.

“Tout le monde sera soutenu, comptez sur nous”, a déclaré le président.

Mark Stevenson, Associated Press