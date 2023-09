Les habitants des zones rurales du Maroc sont aux prises avec les conséquences meurtrières du séisme | Nouvelles sur les tremblements de terre

Tiniskt, Maroc – Le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a ravagé le sud-ouest du Maroc a également brisé des lignes de fracture sociale plus profondes, séparant les citadins de ceux de la campagne et les plus aisés des désespérés et des pauvres, dont les maisons en pisé ne se sont pas révélées à la hauteur des tremblements de terre lorsqu’ils ont eu lieu.

Jusqu’à présent, plus de 2 800 personnes sont mortes à la suite du tremblement de terre de vendredi. Les plus durement touchés sont les villages ruraux pauvres qui bordent les vallées et les sommets de l’une des montagnes de l’Atlas, près de la ville de Marrakech – l’une des destinations touristiques les plus populaires du Maroc.

Après ce que les critiques ont qualifié de lent démarrage, l’aide arrive désormais, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis fournissant tous des équipes de soutien et de sauvetage, notamment des chiens renifleurs, pour soutenir les efforts locaux.

Cependant, l’accès reste problématique, l’aide n’ayant pas encore atteint les villages les plus éloignés. Pour ceux qui sont coincés et qui ont besoin d’aide, le temps joue contre eux.

A presque 70 ans, Ahcan Ait Majid, un berger, erre dans la circulation stationnaire qui longe l’étroite route de montagne qui passe devant Imgdal et qui mène au village de montagne de Tiniskt. Il a perdu sa femme depuis 50 ans et ses deux fils dans le séisme.

« Je n’ai jamais rien connu de pareil », dit-il, les yeux fixés sans se concentrer. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. »

S’abriter sous des tentes

Les solides murs en béton de la mosquée Tiniskt n’avaient aucune chance de résister aux secousses. La rue principale est encombrée de décombres de maisons en terre battue et en argile, tandis qu’une courte ascension dans le chaos suffit à révéler les formes de la vie qui y a été vécue : un jeu d’enfant, une affiche, une télévision.

Les villageois commencent à revenir à Tiniskt depuis le camp situé en contrebas, soit en récupérant les meubles qu’ils peuvent, soit simplement en pleurant dans la rue. Plus loin dans la rue principale du village, l’odeur des cadavres flotte encore dans l’air.

Les villageois décrivent le bruit du séisme. Pour certains, c’était un gémissement. D’autres racontent que les sons ressemblent à ceux d’un coup de feu.

Yazid Bilbaraka, 27 ans, du village voisin de Moulay Brahim, se tient près des ruines d’un restaurant détruit, surplombant la vaste vallée en contrebas.

« Le son a suivi la secousse », a-t-il déclaré, décrivant le séisme comme un faible gémissement. Les lumières se sont éteintes dans sa maison et dans la rue, plongeant Yazid et sa famille dans l’obscurité totale alors que les secousses se déroulaient et secouaient sa maison.

Désormais, avec un certain nombre de membres de leur famille élargie, ils dorment dans une tente au bord de la route. Ils sont huit blottis sous une même bâche.

« Je ne sais pas ce que nous allons faire maintenant », a-t-il déclaré. « J’ai travaillé dans le tourisme… Je ne sais pas quand je retournerai travailler. »

Les aides commencent à apparaître

Piqué par les premières critiques des survivants qui affirmaient que les secours tardaient à arriver, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baytas, a publié dimanche une déclaration télévisée, défendant la réponse du gouvernement et soulignant l’urgence avec laquelle il s’occupait des secours.

La preuve en est le nombre croissant de tentes gouvernementales bleu vif qui commencent à prendre forme le long des routes et dans certaines des zones les plus durement touchées.

Dans un hôpital de campagne mis en place par l’armée marocaine pour soigner les blessés, le colonel Yussuf Quamus se tenait au milieu de rangées uniformes de tentes militaires bien rangées.

Il a déclaré à Al Jazeera qu’il disposait de 24 médecins, 46 infirmières et 58 travailleurs sociaux, ainsi que d’un ensemble de psychologues travaillant sur les opérations de secours.

Parmi les personnes les plus touchées par le séisme figurent le peuple amazigh qui peuple Marrakech et les imposantes pentes des montagnes du Haut Atlas qui entourent la ville.

Protégés par la distance, les murs de béton et l’architecture moderne de cette ville touristique très fréquentée ont été à peine perturbés par le séisme, subissant moins de dégâts que la dévastation ailleurs.

Les routes de montagne autour de Marrakech dressent cependant un tableau d’une dévastation absolue, avec même la destruction des maisons relativement modernes de villages comme Moulay Brahim.

Les routes étroites à voie unique qui bordent les montagnes du Haut Atlas n’ont pas été construites pour accueillir le trafic qui tente désormais d’accéder aux villages isolés.

Les routes gémissent sous le poids des pelleteuses, des camions militaires, des ambulances et des particuliers, poussés par l’horreur à charger leurs voitures et camionnettes de tout ce qu’ils peuvent pour apporter de l’eau, des matelas et de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

Alors que les hélicoptères sont devenus un élément régulier dans le ciel au-dessus de la zone sinistrée, un secouriste médical a déclaré que la circulation est désormais l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les sauveteurs.

A Ourigh, près de Tiniskt, aucune aide, quelle qu’elle soit, n’est encore arrivée.

« Sept personnes sont mortes dans le séisme », a déclaré Lhassen Machraj, un habitant local. Le village de montagne ne compte qu’environ 150 habitants.

«Ma famille va bien. Nous avons fui, mais nous avons perdu les animaux et la maison, tout », a déclaré Machraj. «Je ne sais pas ce que nous ferons. Nous attendons juste, nous attendons juste.