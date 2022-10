Les habitants des îles de Floride creusent après la destruction d’Ian

ST. JAMES CITY, Floride (AP) – Suite à la destruction de l’ouragan Ian, de nombreux habitants d’une île de Floride sont restés sur place pendant des jours sans électricité ni autres ressources tout en espérant que le seul pont vers le continent soit réparé.

Pine Island, la plus grande île-barrière au large de la côte du golfe de Floride, a été largement coupée du monde extérieur après que Ian ait gravement endommagé sa chaussée et rendu ses villes accessibles uniquement par bateau ou par avion.

“Nous pensons en tant que communauté que si nous quittons l’île – l’abandonnons – personne ne s’occupera de ce problème de réparation de notre route”, a déclaré Leslie Arias, une résidente de Pine Island, alors que de petits bateaux à moteur livraient de l’eau et d’autres nécessités.

Une semaine après que la tempête de catégorie 4 a frappé le sud-ouest de la Floride, l’ampleur de sa destruction est toujours au centre des préoccupations. Les travailleurs des services publics ont continué mercredi à faire avancer le rétablissement du courant et les équipes ont recherché toute personne encore coincée dans des maisons inondées ou endommagées, tandis que le nombre de décès liés à la tempête est passé à au moins 84 ces derniers jours.

Au moins 75 personnes ont été tuées en Floride, cinq en Caroline du Nord, trois à Cuba et une en Virginie depuis que Ian a touché terre sur l’île des Caraïbes le 27 septembre, un jour avant qu’il n’atteigne la côte du golfe de Floride. Après s’être dirigé vers le nord-est dans l’Atlantique, l’ouragan a touché terre à nouveau en Caroline du Sud avant de pénétrer dans les États du centre de l’Atlantique.

Il y a eu des morts dans des épaves de véhicules, des noyades et des accidents. Un homme s’est noyé après s’être retrouvé coincé sous un véhicule. Un autre s’est retrouvé piégé en essayant de passer par une fenêtre. Et une femme est morte lorsqu’une rafale de vent l’a fait tomber de son porche alors qu’elle fumait une cigarette à l’approche de la tempête, ont annoncé les autorités.

Dans le comté le plus durement touché de Lee, en Floride, les 45 personnes tuées par l’ouragan avaient plus de 50 ans.

Le président Joe Biden devait visiter mercredi le Fisherman’s Wharf de Fort Myers dans une zone particulièrement dévastée par les vents et les marées montantes.

Des bateaux, y compris d’énormes yachts, ont été jetés en morceaux, gisant chavirés à l’intérieur des terres loin de leurs amarres habituelles. Les maisons et les entreprises sont en ruines avec des fenêtres brisées, tandis que le paysage environnant est un terrain vague de débris et de boue.

Le quai se trouve d’un côté du pont qui mène à Fort Myers Beach, qui a été brutalisé par la tempête.

L’administration Biden a déclaré que le président avait mis à la disposition de la Floride une aide fédérale supplémentaire en cas de catastrophe, notamment pour l’enlèvement des débris et les mesures de protection d’urgence.

La restauration de l’électricité est devenue la première tâche, mais l’accès des véhicules depuis les îles-barrières vers le continent est également une priorité. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’un pont temporaire vers Pine Island devrait être terminé d’ici la fin de la semaine.

Les autorités prévoient également un pont temporaire similaire pour l’île voisine de Sanibel, mais cela prendra un peu plus de temps.

“Ils parlaient de faire fonctionner des ferries et tout ça”, a déclaré DeSantis. “Et honnêtement, vous pourrez peut-être le faire, mais je pense que c’est une chose plus facile, et je pense que les gens ont besoin de leurs véhicules de toute façon.”

Entre-temps, de petits bateaux à moteur continuaient d’approvisionner Pine Island. Jay Pick, qui est sur l’île depuis mai pour aider sa belle-famille, a déclaré que les vents de Ian avaient fait sauter le toit de la maison.

“Nous sommes tous en sécurité, cependant”, a déclaré Pick mardi après-midi. « Nous sommes bénis. Conduire pour voir ce que certaines personnes ont comparé à ce qu’il nous reste, vous obtenez ce truc de survivant-culpabilité. J’essaie de ne pas. J’essaie d’être heureux pour ce qu’il nous reste.

Arias, qui a également choisi de rester sur l’île, a déclaré mardi que beaucoup de ceux qui sont restés se soutiennent mutuellement.

“Nous avons maintenant rassemblé beaucoup de ressources, non seulement des dons mais aussi des bénévoles”, a déclaré Arias. « C’est une chose merveilleuse de voir comment la communauté s’est réunie. À chaque extrémité de l’île… il y a un membre de la famille ou un voisin qui aide cet autre voisin.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Bobby Caina Calvan à Fort Myers, en Floride, a contribué à ce rapport.

___

Pour plus d’informations sur l’ouragan Ian, rendez-vous sur : https://apnews.com/hub/hurricanes

Stephen Smith, l’Associated Press