Les habitants des communautés menacées par des catastrophes naturelles pourraient devoir envisager de déménager, selon le ministre

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que les habitants des communautés sujettes aux catastrophes naturelles provoquées par le réchauffement climatique pourraient devoir envisager de déménager.

“Si nous savons qu’une zone va être inondée ou très exposée aux ouragans, est-ce une chose raisonnable pour nous en tant que gouvernements – pas seulement le gouvernement fédéral mais d’autres niveaux de gouvernement – de travailler avec les gens, de devoir peut-être les déplacer ?” Guilbeault a déclaré à CBC News dans une interview.

“Ce que nous n’avons pas nécessairement à ce stade, c’est toute l’analyse pour pouvoir essayer d’anticiper où ces catastrophes naturelles se produiront. Mais il se peut que nous devions dire aux gens : ‘Votre région est une région qui très exposé à ces catastrophes et il vaudrait mieux que vous vous déplaciez.

“Maintenant, pouvons-nous obliger les gens à déménager? Je veux dire, évidemment, l’urbanisme n’est pas une compétence fédérale.”

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que les communautés menacées par des événements météorologiques de plus en plus puissants pourraient devoir envisager de déménager. (Chris Young/Presse canadienne)

Ottawa devrait publier sa Stratégie nationale d’adaptation dans un peu moins d’un mois, avant la conférence COP 27 des Nations Unies à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Mais l’idée de relocalisation fait déjà parler d’elle dans certaines communautés frappées par la tempête post-tropicale Fiona au Canada atlantique et au Québec.

“Toute la communauté n’a pas à déménager, bien sûr”, a déclaré Brian Button, maire de la ville de Terre-Neuve de Port aux Basques, qui a vu de nombreuses maisons détruites ou emportées par la mer.

“Nous avons un tas de gens où il n’y a plus rien ici pour eux, leur maison a été détruite, leur propriété a été détruite… Ils ne veulent plus vivre ici.”

Cette image a été envoyée à CBC PEI par Barbara Doiron, qui l’a appelée la « catastrophe du quai du pont Stanley ». (Soumis par Barbara Doiron)

Barbara Doiron, qui dirige un magasin d’antiquités sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que la relocalisation n’est pas une option facile à accepter.

Elle a déclaré que le bâtiment de deux étages abritant son entreprise « vient d’être soulevé par les eaux de crue et a été projeté contre la clôture au sommet de la colline ».

Elle a dit qu’elle avait l’intention de déplacer le bâtiment et de l’élever au-dessus de la portée des eaux de crue.

Doiron a déclaré que de nombreuses personnes qui possèdent des maisons dans la région dépendent de la mer pour gagner leur vie.

“[There] est un quai qui est utilisé par les pêcheurs de homard, les pêcheurs d’huîtres et les pêcheurs de moules, à peu près dix mois de l’année. Donc, il ne pourrait jamais être déplacé”, a-t-elle déclaré.

Doiron a déclaré que le gouvernement fédéral devrait plutôt fournir des fonds pour reconstruire les dunes de sable qui ont été détruites par l’ouragan White Juan lorsqu’il a frappé la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard en février 2004.

“C’est le compromis”

Le ministère fédéral de l’Environnement a récemment reconnu avoir dépensé la majeure partie des 3,3 milliards de dollars qu’il avait alloués à l’atténuation des catastrophes.

Ryan Ness, de l’Institut canadien du climat, a déclaré que beaucoup plus d’argent devra être dépensé chaque année pour protéger les Canadiens et leurs biens contre les effets désastreux du changement climatique.

“Le financement qu’ils fournissent provient de l’argent des contribuables. Plus de catastrophes, plus de reconstruction signifient plus d’impôts ou moins de services. C’est le compromis. Un ralentissement de l’économie signifie également moins d’emplois”, a-t-il déclaré.

Ness a déclaré que s’il est essentiel de s’éloigner de l’utilisation des combustibles fossiles, il en va de même pour la prévention.

“Chaque dollar que vous dépensez pour vous adapter de manière proactive, vous pouvez économiser jusqu’à 15 $ en coûts évités en dommages”, a-t-il déclaré.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, qui préside actuellement le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités, a déclaré à CBC News que l’argent du gouvernement pourrait être utilisé pour des projets d’adaptation des infrastructures, comme l’enfouissement de lignes électriques, l’élévation de bâtiments au-dessus du niveau des eaux de crue et la construction de nouvelles structures à partir de plus matériaux résistants au feu.

“Cela affecte les communautés grandes et petites à travers le pays. C’est le plus gros problème de notre époque et nous devons être sérieux à ce sujet”, a déclaré Savage. “Je ne dis pas que c’est facile. Il y a beaucoup de demandes d’argent.”

Guilbeault a déclaré que le gouvernement est toujours en train de déterminer combien il reste à dépenser pour l’atténuation.

Les efforts de relocalisation doivent trouver un équilibre : expert

La loi sur l’expropriation permet au gouvernement fédéral de prendre le contrôle des terres et des biens si cela “est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou à d’autres fins publiques”.

Les provinces et les territoires ont leurs propres lois sur l’expropriation.

Anneke Smit, professeure à la faculté de droit de l’Université de Windsor, a déclaré que l’expropriation est généralement une mesure de “dernier recours” qui ne doit pas être utilisée à la légère, en particulier pour déplacer des communautés entières.

“Les impacts de cela sont évidemment très extrêmes, et pas seulement [the] économique, mais vraiment le tissu social des communautés est souvent détruit en faisant ces choses », a déclaré Smit.

Mais des catastrophes naturelles plus graves provoquées par le changement climatique peuvent justifier une expropriation dans certains cas, a-t-elle ajouté.

“Si ce sont des communautés qui risquent de disparaître, c’est quelque chose auquel nous devons penser comme une prévision, et aussi réfléchir, d’un point de vue économique, à ce qu’il en coûtera finalement au gouvernement et aux deniers publics pour pouvoir maintenir ces communautés où ils se trouvent », a-t-elle déclaré.

Anneke Smit, professeur de droit à l’Université de Windsor, affirme que l’expropriation de communautés est une mesure extrême qui pourrait être justifiée si de graves catastrophes naturelles sont une menace récurrente. (Nouvelles de Radio-Canada)

Si le gouvernement choisit d’exproprier une propriété ou un terrain, a déclaré Smit, le propriétaire négocie généralement une vente au gouvernement – ​​et ils n’ont pas beaucoup d’options légales pour contester la décision.

“La possibilité de contester légalement ces types d’expropriations est relativement limitée, et se limite souvent à plus de questions sur le montant de l’indemnisation que sur la validité de la raison de l’expropriation en premier lieu”, a-t-elle déclaré.

Cherie Metcalf, professeure à la faculté de droit de l’Université Queen’s, a déclaré que toute tentative d’expropriation d’une communauté pourrait s’avérer plus un défi politique pour les gouvernements qu’un défi juridique.

“Le gouvernement a des pouvoirs légaux assez étendus pour exproprier des biens”, a-t-elle déclaré.

Metcalf a convenu avec Smit qu’il pourrait y avoir des cas où les avantages de la réinstallation du gouvernement l’emporteraient sur les coûts. Elle a dit qu’une telle décision serait encore plus difficile si elle affectait les communautés autochtones ayant de longs liens ancestraux avec la terre.

“Il y a évidemment certaines communautés qui sont à haut risque d’impacts climatiques graves qui sont des communautés autochtones, et je pense que c’est une conversation complètement différente et une relation différente avec la terre”, a-t-elle déclaré.

“Donc, évidemment, pour ces communautés, le retrait et l’expropriation … ce n’est pas une réponse réalisable.”