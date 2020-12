Un ancien député du Queensland a critiqué le gouvernement de l’État à propos du bail controversé de 99 ans accordé à un développeur chinois.

De riches développeurs chinois ont acheté une partie de l’île de Keswick sur la Grande Barrière de corail pour environ 20 millions de dollars en 2019, mais les résidents disent maintenant que les acheteurs soutenus par Pékin tentent d’empêcher les Australiens de mettre le pied dans le paradis subtropical.

L’entreprise a interdit aux bateaux d’accéder à la rampe publique, a fermé la piste d’atterrissage, a tenté d’empêcher les visiteurs d’utiliser la plage – et les habitants affirment qu’elle est réservée exclusivement aux riches touristes chinois.

Alors que l’oasis à couper le souffle des Whitsundays, à 34 km au nord-est de Mackay, dans le centre-est du Queensland, est un parc national à 80%, la société chinoise contrôle les 20% restants et a utilisé son pouvoir pour verrouiller tous les points d’accès au parc appartenant au gouvernement.

L’ancien député de Whitsunday, Jason Costigan, a déclaré que c’était « complètement cr * p! »

L’île de Keswick (photo) est située à 34 km au nord-est de Mackay, dans le centre-est du Queensland – mais le public a été interdit par une société chinoise

« Je suis heureux de fournir le coupe-boulons … ce sont les Whitsundays, pas Wuhan. Qu’est-ce qui se passe ici?’ Il a déclaré à la radio 2 Go vendredi.

«Je ne peux pas croire que le gouvernement ait recruté des investisseurs pendant 99 ans et qu’ils traitent la communauté avec mépris.

M. Costigan appelle maintenant le gouvernement d’Annastacia Palaszczuk à sévir contre les développeurs qui dominent l’île.

«Nous avons besoin d’investissements chinois pour relancer l’économie, mais une prise de contrôle chinoise ou toute prise de contrôle étrangère est une pourriture absolue. Ce n’est pas dans l’intérêt public. Ce n’est pas dans l’intérêt national », a-t-il déclaré.

« Ce que nous voyons, c’est la banque foncière par ces sociétés étrangères et le gouvernement qui est essentiellement dupé et pris pour un crochet, une ligne et un plomb. »

Les relations diplomatiques entre Canberra et Pékin se sont détériorées ces dernières semaines avec l’introduction d’énormes tarifs douaniers sur une gamme d’exportations australiennes clés.

Les habitants affirment également que China Bloom a tué le tourisme en interdisant aux propriétaires de louer leurs propriétés ou de faire de la publicité sur AirBnb. Sur la photo: propriétés sur l’île

Mme Asbury a également déclaré que la première ligne du contrat de location principal entre le gouvernement du Queensland et China Bloom stipule que Keswick Island (photo) est destinée au tourisme

« Nous le voyons se produire sous les deux grands partis et il faut le dénoncer », a déclaré M. Costigan.

« C’est probablement une période très difficile pour le moment, compte tenu de la relation entre Pékin et Canberra, mais quelqu’un va devoir dire que c’est un BS absolu. »

L’ancien député de Whitsunday, Jason Costigan, a déclaré que c’était « complètement cr * p! »

«S’ils ne changent pas de mélodie, allez-y!

Les panneaux accueillant les clients sur l’île de Keswick sont toujours en place, mais les habitants sont préoccupés par le nombre d’autres panneaux apparaissant autour des espaces publics, y compris les plages immaculées de Basil Bay, avertissant les résidents de « ne pas entrer ».

«Je ne pense tout simplement pas qu’ils veulent des Australiens sur l’île. Je pense qu’ils veulent avoir cette île uniquement pour l’utilisation du marché du tourisme chinois », a déclaré Julie Willis, ancienne résidente, à A Current Affair.

Mme Willis et son partenaire Robert Lee ont été choqués quand ils ont eu trois jours pour quitter leur logement locatif en février, alors qu’ils y vivaient sans problème pendant six ans.

Le couple est ensuite allé acheter une maison, mais la société a exigé qu’ils versent une somme exorbitante de 100 000 dollars à titre de dépôt de garantie pour réparer les dommages causés à la maison.

Mme Willis a déclaré que les panneaux solaires devaient être remplacés, mais a déclaré que le coût serait « loin d’être proche » du montant demandé par l’entreprise.

Mme Willis et son partenaire Robert Lee (photo) ont été choqués quand ils ont eu trois jours pour quitter leur logement locatif en février

Les panneaux accueillant les invités sur l’île de Keswick sont toujours en place, mais les habitants sont préoccupés par la gamme d’autres panneaux apparaissant autour des espaces publics (photo)

«Je pense qu’ils essaient de nous dissuader d’acheter la propriété», dit-elle. «Ils ne veulent pas de nous ici.

« Nous ne sommes que de petits combattants australiens », a ajouté M. Lee.

Les habitants affirment également que China Bloom a tué le tourisme en interdisant aux propriétaires de louer leurs propriétés ou de faire de la publicité sur AirBnb.

«Pour autant que je sache, il n’y a pas eu de touristes depuis septembre de l’année dernière», a déclaré Rayna Asbury, qui possède une maison sur l’île depuis 15 ans.

« En fin de compte, nous sommes tous des citoyens respectueux des lois, nous voulons tous faire la bonne chose, et c’est tout ce que nous demandons sur cette île – que tout le monde fasse la bonne chose. »

Mme Asbury a également déclaré que la première ligne du contrat de location principal entre le gouvernement du Queensland et China Bloom stipule que Keswick Island est destinée au tourisme.

Elle a ajouté que la plage, qui est une zone de nidification connue des tortues, a été envahie par de lourdes machines.

L’agent australien de China Bloom s’appelle Greaton Holdings, qui est responsable d’un certain nombre de projets de construction élaborés à travers le pays, y compris Darling Harbour à Sydney.

Un porte-parole du département des ressources du Queensland a déclaré au programme que les problèmes devraient être résolus en privé entre le locataire principal et les résidents. L’île de Keswick en photo

Daily Mail Australia a contacté Greaton Holdings pour obtenir des commentaires.

Un porte-parole du département des ressources du Queensland a déclaré au programme que les problèmes devraient être résolus en privé entre le locataire principal et les résidents.

« La responsabilité du ministère est de travailler avec le locataire principal China Bloom et les sous-locataires pour s’assurer que toutes les activités pertinentes sont conformes aux termes du bail, en particulier lorsque China Bloom travaille à la modernisation des routes, des rampes de mise à l’eau, des jetées et des infrastructures maritimes de l’île, ‘ Ça disait.

«La majorité des problèmes soulevés par un petit nombre de sous-locataires ne relèvent pas des termes du bail et sont une question commerciale entre eux et le locataire principal à résoudre.

Il a également indiqué que personne n’avait présenté de demande officielle de médiation ou d’arbitrage au ministère.

L’oasis à couper le souffle des Whitsundays (photo) est un parc national à 80% et China Bloom possède les 20% restants

Un porte-parole du ministère de l’Environnement et des Sciences a déclaré que la plage faisait l’objet d’une enquête et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les habitats des tortues ont été perturbés.

Mme Willis pense que les Australiens devraient être scandalisés que China Bloom ait limité l’accès aux terres publiques.

«Nous voulons construire une maison ici, nous voulons acheter notre morceau d’Australie, et la Chine rend les choses très difficiles.

Mme Asbury a ajouté qu’il «a l’impression que l’île de Keswick est devenue la propriété du Parti communiste chinois».

Les autres îles du Queensland contrôlées par des sociétés chinoises comprennent St Bees, Lindeman, South Molle et Daydream Island.