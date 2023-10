Les habitants d’EL doivent choisir entre trois candidats à la mairie | Actualités, Sports, Emplois

LIVERPOOL EST – Les 5 455 électeurs inscrits dans l’Est de Liverpool devront choisir entre trois candidats lorsqu’ils voteront pour le maire lors des élections générales du 7 novembre.

Les candidats sont Darlene S. Kinsey (D), Shawn David McKinnon (I) et Bobby Smith (I).

Shawn McKinnon

McKinnon, à 27 ans, le plus jeune des trois candidats, est diplômé de Lisbonne David Anderson et fréquente actuellement la Kent State University où il prépare un diplôme en économie avec une mineure en sciences politiques.

Il a passé les quatre dernières années à travailler dans le secteur des titres et du secteur bancaire.

Le père de jumeaux n’a exercé aucune fonction auparavant, n’a été nommé dans aucun organisme public et n’est actuellement pas impliqué dans des activités communautaires.

McKinnon cite ses qualifications pour le poste de maire comme étant sa formation en économie, qui, selon lui, lui donne une bonne compréhension de ce qui doit être fait pour aider l’Est de Liverpool à stimuler son économie et à se revitaliser.

« Je cherche un poste parce que je veux voir la ville d’East Liverpool aller de l’avant et s’appuyer sur ce que l’administration actuelle a fait et aller plus loin et faire de East Liverpool un endroit où les gens peuvent être fiers de vivre ou d’ouvrir une entreprise ici. », dit McKinnon.

McKinnon note qu’il n’a jamais été reconnu coupable d’un crime.

McKinnon estime que les électeurs devraient l’élire plutôt que les autres candidats parce qu’il est jeune, ce que les autres n’ont pas. Il se décrit comme ayant une passion implacable pour voir l’infrastructure, l’économie et le bien-être général de l’Est de Liverpool dépasser les attentes.

Bobby Smith

Smith est diplômé de l’East Liverpool High School en 1977 et a poursuivi ses études dans l’armée, où il a fréquenté diverses écoles et est devenu officier de l’équipement. Il a également suivi une formation sur les matières dangereuses et détient une certification en matière de matières dangereuses.

Smith a occupé divers postes, notamment celui d’exploiter sa propre entreprise d’aménagement paysager pendant 30 ans, de membre des Seabees de la marine américaine, de sécurité à la centrale électrique de Sandy Valley, d’entretien des terrains et des bâtiments pour les écoles de la ville de Dublin, de pompier au service d’incendie d’East Liverpool. , inspecteur du logement pour la ville d’East Liverpool. Il est actuellement surintendant du parc commémoratif du comté de Columbiana.

Smith et sa femme Janie ont élevé cinq enfants.

Le seul poste élu qu’il a occupé est celui de président du syndicat du service d’incendie d’East Liverpool. Son implication dans les activités communautaires a consisté à installer le paysage/le gazon de la tour de l’horloge du lycée East Liverpool et il a entretenu la zone de la rampe de sortie sur Jackson Street pendant des années. Smith note qu’il a une longue liste d’activités.

Smith énumère ses qualifications pour le poste de maire, notamment sa gestion des affaires et son implication dans la communauté et les gens depuis l’âge de 8 ans. Il note qu’il a servi n’importe quelle communauté et son pays avec beaucoup d’efforts.

« Après avoir été impliqué pendant plus de 35 ans et avoir travaillé avec six maires, et écouté ce qu’est devenu l’Est de Liverpool aux yeux de tant de gens, j’ai été témoin de ce qui ne fonctionne pas et j’ai vu des solutions de bon sens à certains de nos problèmes qui nous ont amenés à déclin dans tous les aspects de la vie », dit Smith.

Smith estime que les électeurs devraient l’élire plutôt que les autres candidats parce qu’il a de l’expérience dans les problèmes de la ville, qu’il est un partisan de longue date de la communauté et qu’il n’a aucun problème égoïste autre que celui d’aider tous les citoyens. Il se sent également plus expérimenté dans la résolution des problèmes auxquels la ville est confrontée depuis des années.

Smith a noté qu’il avait parlé avec de nombreux habitants de la ville lorsqu’il était pompier et inspecteur du logement et qu’il avait été à leurs côtés dans le meilleur et dans le pire des cas.

« Cette ville et ses habitants méritent bien plus que ce qu’ils ont reçu au cours des 50 dernières années. » dit Smith. « J’espère que mon équipe et moi pourrons nous faire avancer dans cette direction. »

Le journal n’a pas reçu de réponse à un questionnaire électoral de Darlene Kinsey.

[email protected]









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception