L’acteur de Bollywood Sonu Sood est devenu un héros qui suivait ses activités philanthrophiques pendant la pandémie de 2020. L’acteur a peut-être joué un méchant dans la plupart de ses films, mais il s’est avéré être un sauveur pour de nombreux travailleurs migrants, étudiants et autres au milieu de la pandémie.

Qu’il s’agisse de fournir un tracteur aux agriculteurs ou d’aider une jeune femme à trouver un emploi dans un marché où l’emploi est difficile, Sood a gagné un nom et du respect grâce à son travail social.

Pour honorer l’acteur en reconnaissance de son travail humanitaire, les habitants d’un village de Telangana ont construit un temple pour lui rendre hommage.

Le temple aurait été construit à Dubba Tanda villahe, avec l’aide des autorités du district de Siddipet.

Il a été inauguré avec un ‘aarti’ et pendant que les femmes chantaient des chansons folkloriques

Saluant le travail désintéressé de Sood pour le public pendant la pandémie, Giri Kondal Reddy, membre de Zilla Parishad, a déclaré à ANI, « Comme il a atteint la place de Dieu par ses bonnes actions, nous avons construit un temple pour Sonu Sood. Il est un dieu pour nous. »

L’idole du sculpteur de Sood, Madhusudhan Pal, a exprimé qu’il était « ravi » d’avoir sculpté une statue de l’acteur de 47 ans. « L’acteur s’est fait une place dans le cœur des gens grâce à sa nature serviable. J’ai également créé une petite idole de lui comme cadeau pour lui », a-t-il déclaré à ANI.

En septembre, Sood a également reçu le prestigieux Prix spécial de l’action humanitaire ODD décerné par le Programme des Nations Unies pour le développement lors d’une cérémonie virtuelle. En recevant le prix, l’acteur avait maintenu son humilité en affirmant qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour ses compatriotes sans aucune attente.

Suite à cela en octobre, un Twitter avait publié une image de l’acteur dans un petit temple de sa maison et avait fait une demande spéciale en taguant le Premier ministre Narendra Modi lui demandant de décerner la plus haute distinction civile du pays à Sonu. Le fan a écrit: «Premier ministre respecté, c’est notre souhait en tant qu’Indiens que – au milieu de la crise COVID, Sonu Sood a étendu son soutien aux pauvres, aux migrants, aux étudiants et à toute personne dans le besoin – pour le véritable héros du pays, nous vous demander de l’honorer avec le prix Bharat Ratna. «

Cependant, ce n’était pas la première fois qu’une statue de l’acteur surgissait en son honneur. Plus tôt en octobre, une statue grandeur nature de l’acteur a été érigée au Keshtopur Prafulla Kanan Durga Puja à Calcutta.

Depuis le début de la coronavirus, l’acteur a tendu la main à des milliers de travailleurs migrants, d’étudiants et d’agriculteurs à travers ses nobles actions et les manifestations d’agriculteurs n’ont pas touché différents accords avec lui.

Alors que des milliers d’agriculteurs de l’Haryana, du Pendjab et d’autres États ont organisé des manifestations aux postes frontaliers de Delhi, pour protester contre les nouvelles lois agricoles, l’acteur a déclaré qu’il était profondément attristé de voir le sort des agriculteurs qui protestaient contre les lois et espérait un résolution de leurs problèmes.