Les habitants de Springfield, dans l’Ohio, se retranchent et prient pour que la tempête politique se calme

SPRINGFIELD, Ohio — Dans les coins tranquilles de Springfield, dans l’Ohio, loin du bruit des politiciens et des journalistes, des policiers et des caméras de sécurité nouvellement installées, les gens qui vivent ici respirent, prient et tentent de continuer à vivre.

Entre les bombardements matinaux dans les écoles de Springfield et les conférences de presse quasi quotidiennes l’après-midi, un silence s’abat sur la ville de 58 000 habitants que les habitants trouvent étrange, voire obsédant. C’est la peur. C’est la confusion, la consternation d’être transformée du jour au lendemain en cible du vitriol de la nation.

Le pasteur Andy Mobley, qui dirige le centre alimentaire Family Needs Inc. dans le sud de la ville, a déclaré que les gens se retranchaient derrière les yeux du public. Il a ajouté qu’ils espèrent que l’attention suscitée par l’ancien président Donald Trump se propagera des rumeurs non fondées sur les immigrants haïtiens légaux de la ville Manger des animaux domestiques pendant le débat présidentiel de la semaine dernière sera vite oublié.

Trump et son colistier à la vice-présidence, le sénateur junior de l’Ohio JD Vance, ont utilisé les rumeurs de consommation de chats pour attirer l’attention sur les 15 000 immigrants haïtiens de la ville, dont l’arrivée pour occuper des emplois dans la fabrication, la distribution et l’entreposage a mis à rude épreuve les ressources locales.

Depuis les premiers commentaires des candidats républicains, plus de deux douzaines d’alertes à la bombe – principalement émanant d’acteurs étrangers cherchant à semer la discorde – ont incité l’État à envoyer des policiers supplémentaires et à installer des caméras de surveillance autour de la ville afin de rouvrir les écoles et les bâtiments gouvernementaux.

« Nous avons des gens bien ici. Des républicains, des démocrates. Ce sont des gens bien », a déclaré Mobley mardi, alors que le garde-manger s’occupait d’un flux constant de clients à la recherche de vêtements et de nourriture.

Josh Valle, un résident, a déclaré que la situation était préoccupante.

« Nous avons vraiment besoin de réponses », a déclaré le réparateur d’outils et de matrices de 35 ans, qui vit à Springfield depuis des décennies. « Cela affecte mes enfants, ma communauté et mes voisins. Avec les menaces à la bombe et l’afflux, c’est quelque chose de nouveau chaque jour. Et c’était une ville très calme, vous savez, c’était juste une petite ville de l’Ohio. »

Le quartier de l’hôtel de ville de Springfield, où Valle a pris la parole, était resté en grande partie silencieux mardi après-midi, jusqu’à ce qu’une conférence de presse avec des responsables locaux et de l’État déclenche une brève vague d’activité. Les familles locales évitent les écoles à la suite des précédentes alertes à la bombe, même si des dizaines de policiers se sont déployés dans le district scolaire de la ville de Springfield pour monter la garde. Environ 200 des 500 élèves étaient absents mardi dans une seule école primaire, ont indiqué les responsables.

Il y a néanmoins des signes d’espoir.

Les torchons « Home Sweet Springfield » ornent la vitrine du Champion City Guide & Un magasin situé dans un quartier du centre-ville qui grouille d’activité à l’heure du déjeuner. Une rangée de tasses et de vêtements porte l’inscription : « Dites un mot pour Springfield — ou ne dites rien. »

De l’autre côté de la ville, un petit groupe de jeunes dont les parents les ont gardés à la maison mardi dernier s’amusaient ensemble autour d’un stand de limonade improvisé qu’ils avaient installé pour gagner quelques dollars. Ils se délectaient du bruit du moteur d’une voiture de sport qui passait et, lorsque les ventes étaient faibles, ils avalaient la marchandise.

David Graham, qui visite les communautés en crise sous le pseudonyme de « The Praying Cowboy », s’est rendu à Springfield cette semaine pour montrer son soutien. « Agenda : prier, adorer, témoigner, sourire, honorer, estimer », a-t-il écrit dans un message Facebook depuis la ville, accompagné de ses mains tenant une Bible ouverte avec une plate-forme de surveillance nouvellement installée en arrière-plan. Il a ajouté des lignes avec du ruban électrique noir sur une petite pancarte en forme de cœur qu’il a affichée à proximité, pour représenter les cœurs brisés de Springfield.

Il n’était pas le seul à essayer d’aider. Un groupe bipartisan de maires de la région a rencontré le maire de Springfield, Rob Rue, lundi, pour déterminer comment ils peuvent aider – notamment en fournissant des ressources pour répondre aux besoins en matière de circulation, de soins de santé, de services sociaux et de logement provoqués par l’augmentation de la population haïtienne et la barrière de la langue.

Andrew Ginther, maire démocrate de Columbus, la capitale de l’Ohio, et président de la Conférence des maires des États-Unis, a déclaré dans un communiqué : « Les maires de toute l’Amérique continueront de soutenir Springfield et toutes les villes qui s’efforcent de gérer de manière responsable le nombre croissant de migrants, ce que nous pouvons faire sans perdre de vue notre humanité commune. »

Il y a quelques années, Family Needs Inc. a été désignée comme l’un des « mille points de lumière » par le président George H.W. Bush, en hommage à son dévouement au bénévolat. L’organisation aide les Haïtiens arrivant à Springfield depuis des années, a déclaré Mobley, en leur fournissant des services de traduction et en cosignant leurs contrats de location.

Il se souvient avoir travaillé avec des immigrants haïtiens dès 2016, l’année où Trump a pris ses fonctions – bien que les chiffres du recensement montrent que la population n’était restée qu’à environ 400 personnes jusqu’à il y a quelques années.

« En 2016, nous avons commencé à signer des contrats. Pendant la pandémie, nous avons fait des choses pour la communauté haïtienne », a-t-il déclaré. « Est-ce que tout cela a été oublié ? Ils sont venus ici, nous avons dû faire face à cette situation et nous avons demandé de l’aide à deux administrations différentes. Aucune administration ne nous a aidés, jusqu’à présent, cette affaire est devenue publique. »

Alors qu’elle se promenait dans le centre-ville, une résidente qui a refusé de donner son nom a déclaré qu’elle ne se laissait pas abattre par la situation.

« C’est puéril. C’est stupide. Il a fallu une personne stupide pour se lancer dans un débat et ruiner la réputation d’une communauté. Je pense que vous savez exactement de qui je parle », a-t-elle déclaré.

« Il n’aurait jamais dû dire ça. Ces allégations sont totalement fausses. Je suis né et j’ai grandi dans cette ville, j’y vis et je n’ai aucun problème avec personne. »