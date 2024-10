Les habitants de Seattle inquiets alors que les coyotes terrorisent le quartier

Une augmentation soudaine des rencontres avec des coyotes a laissé les habitants inquiets d’une autre attaque dans le quartier Queen Anne de Seattle.

La semaine dernière, une femme tentait de sauver son chien d’un Attaque de coyotes près de Kerry Park.

« J’ai déjà eu des démêlés avec les coyotes, alors j’ai pensé que cela allait commencer à se produire beaucoup plus souvent », a déclaré la résidente Rachel Alves.

Alves a partagé une vidéo avec KIRO 7 du moment où elle a repéré un coyote dans le parc David Rodgers à Queen Anne.

Elle a essayé de l’effrayer, mais le coyote s’est précipité vers les gens près de la rue.

« Il y en a un couple et c’est comme juste à côté d’eux et maintenant ça attend. Ils sont si intelligents. Il attend que la voiture parte pour traverser la rue », a expliqué Alves.

Alves a déclaré que ces observations sont devenues une nouvelle norme dans son quartier. Au cours du dernier mois et demi, elle a déclaré qu’un coyote avait couru vers elle.

« Un chien, pensais-je, est venu en courant vers nous, à environ 4 pieds de nous, et j’ai eu l’impression que ce n’était pas un chien, c’était un coyote », a expliqué Alves. « Il avait l’air très heureux, comme s’il voulait jouer avec nous, alors j’ai essayé de le chasser, puis il s’est rapproché, puis j’ai appelé mes chiens, et dès que j’ai fait cela, il s’est enfui. »

Alves est généralement au parc avec son chien, Lucy. Elle dit que les coyotes ne semblent pas du tout avoir peur d’eux.

« Ils ont été proches, ils n’ont pas l’air effrayés, donc c’est un de ces choses-là. Que devons-nous faire ? demanda Alves.

Jeff Patterson vit à Queen Anne depuis 20 ans. Il a déclaré à KIRO 7 qu’il n’en avait jamais vu autant en si peu de temps.

« Leur fréquence a définitivement augmenté, et encore une fois, leur manque de peur des humains », a déclaré Patterson.

Il a eu son propre contact avec un coyote avec son corgi, Falcor Stubbins.

«Falcor le regardait à l’extérieur de la voiture, et ils étaient en quelque sorte en train de s’observer mutuellement. Certainement intéressés l’un par l’autre et le coyote ne semblait pas, vous savez, intimidé ou quoi que ce soit. C’était juste en quelque sorte d’attendre que nous sortions de la voiture », a expliqué Patterson.

Ce type de comportement lui donne des raisons de croire que cela peut dégénérer à tout moment.

« Si cela s’est produit une fois, cela peut se reproduire », a déclaré Patterson.

Selon la police de la pêche et de la faune de l’État de Washington (WDFW), les coyotes sont plus actifs la nuit et tôt le matin et le soir.

Si vous rencontrez un coyote, la police de la WDFW vous conseille :