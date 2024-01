Les habitants de San Diego décrivent leur évasion suite aux inondations

Comme ce fut le cas ailleurs en Californie lors des rivières atmosphériques de l’année dernière, plusieurs des quartiers frappés lundi étaient parmi les plus pauvres de San Diego. Les habitants dont les maisons ont été inondées ont déclaré qu’ils s’inquiétaient depuis des années du fait que les canaux à proximité n’étaient pas correctement entretenus et les rendaient vulnérables.

“Ces communautés préoccupantes, ces communautés sous-investies ont clairement et manifestement été les plus durement touchées dans toute la région”, a déclaré Leslie Reynolds, directrice exécutive de Groundwork San Diego-Chollas Creek, qui travaille avec les résidents et les organisations à but non lucratif le long du bassin versant de Chollas Creek qui a été submergé. le lundi. « Ce sont des communautés marquées par une pollution disproportionnée, un chômage et des problèmes de santé chroniques, et tous ces éléments vont être exacerbés par les défis climatiques à venir. C’est navrant.

Le représentant Juan Vargas, un démocrate dont le district englobe le sud-ouest du comté de San Diego, en commençant le long de la frontière mexicaine, a déclaré mardi que son bureau répondait aux appels de propriétaires désemparés se demandant comment ils allaient payer pour les dommages. Seulement 8 128 foyers sur 1,15 million dans le comté de San Diego disposent d’une assurance contre les inondations.

“Beaucoup de gens ne sont pas assurés et beaucoup vont subir de nombreux dommages”, a déclaré M. Vargas, ajoutant que son bureau travaille avec le gouvernement fédéral pour voir quelle aide est disponible.

“Nous essayons actuellement de trouver une solution avec la FEMA pour voir si nous pouvons faire quelque chose pour eux”, a-t-il déclaré. “Et les dégâts sont considérables.”