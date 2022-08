Les habitants de Ranchi exigent le changement de nom du poste de police « Chutia », Twitter « Heartbroken »

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Demandez ceci aux résidents de Jharkhand’s Ranchi et ils diront probablement – tout. Les habitants de la localité Chutia de Ranchi en ont assez d’être la cible de blagues en raison de la similitude entre le nom de leur région et un juron commun en hindi. Ils veulent maintenant que le nom de leur poste de police local soit changé et ont écrit à l’administration pour exiger une action. Reste à savoir si la demande sera satisfaite ou non, mais Twitter s’en donne à coeur joie sur cette raison inhabituelle derrière la demande de changement de nom.

Et dans d’autres nouvelles….. pic.twitter.com/VojdQ6iOms – sanjoy ghose (@advsanjoy) 12 août 2022

Réagissant à un article de journal couvrant le développement, les utilisateurs ont partagé leurs diverses réactions. Alors que certains ont trouvé le nom amusant, d’autres ont souligné qu’il y avait une nette différence entre le nom de la région et le juron hindi lorsqu’il est écrit en hindi. «En fait, comme écrit en hindi, il regarde à une distance de sécurité. Tellement surprenant. Une chance que ce soit une histoire de méfait ? » un utilisateur a écrit.

D’autres utilisateurs ont souligné que la localité faisait partie de l’histoire de Ranchi et que son nom devrait être changé. « Cela fait partie de l’histoire de Ranchi. Le cœur brisé », lit-on dans un commentaire.

“Ah… Le grand nombre de blagues qui me viennent à l’esprit en ce moment”, a commenté un troisième.

La dénomination des zones est un processus complexe et, en cas de problème, cela peut créer beaucoup de problèmes et de confusion. Tout comme dans le cas de cette station de métro. La station « Bhosari » sur le tronçon de cinq kilomètres entre Pimpri et Phugewadi du métro de Pune était en fait à cinq kilomètres de la banlieue de Bhosari de la ville industrielle de Pimpri-Chinchwad.

Confus par son nom, de nombreux navetteurs descendaient souvent à la mauvaise station de métro. Les navetteurs se sont également plaints d’autres stations de métro sur l’itinéraire qui étaient situées loin de la zone réelle après laquelle elles ont été nommées

Selon The Indian Express, à la suite du tumulte suscité par les noms confus, la MahaMetro Rail Corporation a annoncé le changement de nom de la gare et a écrit au gouvernement de l’État du Maharashtra pour lui demander l’autorisation.

