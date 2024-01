Les habitants de Portland souffrant d’overdoses d’opioïdes pourraient ouvrir la voie à une nouvelle vie grâce à un programme pilote qui sera lancé le mois prochain

Au cours des dernières années, les pompiers des 31 casernes de Portland ont répondu à un nombre croissant d’appels liés à une surdose de drogue, en particulier dans la vieille ville/Chinatown.

Lors d’une conférence de presse jeudi, les responsables ont déclaré que plus de personnes étaient mortes à Portland d’une surdose de drogue en 2023 que dans des accidents de voiture.

Mais l’aide est en route.

À partir du 5 février, les pompiers ainsi qu’une nouvelle équipe de premiers intervenants seront en mesure de fournir aux victimes d’overdose à Portland un accès immédiat aux médicaments contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes et à des services de suivi de rétablissement.

Le médicament contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes, appelé buprénorphine, aide à éliminer la douleur physique du sevrage qui pousse les toxicomanes à rechercher des opioïdes, a déclaré Rick Graves, porte-parole de Portland Fire & Rescue. Éliminer la douleur est la première étape pour devenir propre, a-t-il ajouté.

Les premiers intervenants qui arrivent sur les lieux d’une surdose traitent souvent la personne avec du Narcan, un médicament anti-surdose qui peut lui sauver la vie. Mais les premiers intervenants ont constaté à maintes reprises que lors d’un autre appel le lendemain ou quelques jours plus tard, ils doivent aider la même personne, qui fait à nouveau une surdose. Puis environ un jour plus tard, ils retrouvent la même personne souffrant d’une overdose.

Imaginez que les pompiers soient appelés sur les lieux d’un accident de voiture, apportant leur aide et sauvant des vies, pour ensuite être rappelés quelques jours plus tard à la même intersection pour aider les mêmes conducteurs. Encore et encore.

Portland espère briser ce cycle avec un programme pilote appelé Mobile Medication for Opioid Use Disorder, qui a été approuvé cette semaine par le conseil municipal de Portland.

Le projet est une collaboration entre Portland Fire & Rescue, la division des services médicaux d’urgence du département de santé du comté de Multnomah, le centre antipoison de l’Oregon et CareOregon, qui ont donné à la ville 389 577 $ pour financer le projet pilote.

Une fois que les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux et ont traité une personne victime d’une surdose, ils peuvent fournir des médicaments contre les surdoses d’opioïdes, puis informer l’équipe d’évaluation et de traitement de santé communautaire (CHAT) de la ville, dont le personnel reçoit une formation spécialisée pour ce travail. L’équipe CHAT peut alors fournir des services de suivi à la victime d’overdose.

Dans le même temps, des véhicules CHAT – dotés de travailleurs sociaux et de techniciens médicaux d’urgence – patrouilleront dans la ville, surveillant les appels au 9-1-1. Lorsqu’ils le pourront, ils diront aux répartiteurs qu’ils prendront un appel pour surdose.

«Les services d’incendie et CHAT sont étroitement liés», a déclaré Graves. « Lors de certains appels, les pompiers seront là, sur le chantier, et [at others] CHAT s’occupera de l’affaire.

Graves a déclaré que cela n’avait aucun sens d’envoyer un véhicule de 80 000 livres avec quatre pompiers et des outils spécialisés à bord pour un appel de surdose qui peut être traité par une voiture et une équipe capable de fournir une aide au-delà du moment.

L’équipe CHAT proposera de mettre la victime d’overdose en contact avec un centre de traitement offrant des services pour toxicomanie. Les services comprendront des conseils en matière de drogue et d’autres services. Si la personne refuse d’être reliée aux services d’un centre de traitement, une équipe de suivi du CHAT la retrouvera plus tard, fera une évaluation et lui offrira les services et ressources appropriés.

Les détails – en particulier le nombre d’employés et de véhicules du CHAT – sont encore en cours d’élaboration. Le programme pilote fonctionnera du lundi au jeudi de 8h à 18h.

« En dehors des heures d’ouverture, ce sera une réponse traditionnelle aux incendies à l’ancienne » aux appels de surdose, a déclaré Graves. « L’idée n’est pas de supprimer les pompiers, mais d’être plus efficace dans le service. »

Le contrat dure jusqu’au 30 juin 2025 et le programme sera continuellement évalué au cours de l’année prochaine.

Les mesures utilisées pour déterminer le succès incluront le nombre de fois où CHAT administre des médicaments pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes ; le nombre de personnes servies ; le nombre de fois où CHAT distribue du Narcan ; le nombre de patients référés à une clinique de traitement, ainsi que le nombre de patients qui établissent des soins à la clinique ; et le nombre de personnes restant dans le programme après 30 jours, 60 jours et 90 jours.

