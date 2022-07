Les habitants de Mexico irrités par l’afflux d’Américains parlant anglais, zone d’embourgeoisement: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un afflux de Californiens et d’autres Américains s’est rendu à Mexico, provoquant la colère de certains habitants qui disent embourgeoiser la région, selon un rapport.

La Reportage du Los Angeles Times mercredi a expliqué comment certains habitants mexicains en avaient “marre” du nombre croissant d’Américains, dont beaucoup de Californie, qui déménagent et visitent le pays, ce qui a contribué à une augmentation des loyers et au passage de l’espagnol à l’anglais dans certains endroits.

« Nouveau dans la ville ? Vous travaillez à distance ? » Des dépliants apparaissant autour de Mexico auraient dit. “Tu as la peste et les locaux te détestent. Pars.”

L’article décrit comment les Américains ont apporté un parfum d’impérialisme “nouvelle vague” alors que les taquerias et les dépanneurs se sont lentement transformés en cafés et studios de Pilates.

L’anglais serait également de plus en plus répandu, car de plus en plus d’Américains déménagent et visitent Mexico pour profiter d’un loyer moins élevé et de la possibilité de rester au Mexique pendant 6 mois sans visa.

“Nous sommes les seules personnes brunes”, a déclaré Fernando Bustos Gorozpe, écrivain et professeur d’université de 38 ans, au Los Angeles Times. “Nous sommes les seuls à parler espagnol à part les serveurs.”

Bustos a posté plus tard un vidéo sur TikTok disant que l’afflux d’Américains “pue le colonialisme moderne” et près de 2 000 personnes ont répondu d’accord.

“Le Mexique est classiste et raciste”, a ajouté Bustos. “Les personnes à la peau blanche ont la préférence. Maintenant, si un local veut aller dans un restaurant ou un club, il n’a pas seulement à rivaliser avec des Mexicains riches et blancs, mais aussi avec des étrangers.”

L’article a également souligné une publication sur les réseaux sociaux en ligne où un jeune Américain a déclaré: “Faites-vous une faveur et travaillez à distance à Mexico – c’est vraiment magique.”

Le tweet a reçu de nombreuses réponses négatives.

“S’il vous plaît, ne le faites pas”, a déclaré l’une des réponses. “Cette ville devient de plus en plus chère chaque jour en partie à cause de gens comme vous, et vous ne vous en rendez même pas compte ou ne vous en souciez même pas.”

Alors que le rapport du Los Angeles Times insiste sur le fait que la “grande majorité” des habitants de Mexico sont “d’une gentillesse inébranlable” envers les visiteurs, il reste une “friction sous la surface” de ce que la gentrification signifie pour la région.

“Il y a une distinction entre les gens qui veulent en savoir plus sur l’endroit où ils se trouvent et ceux qui l’aiment juste parce que c’est bon marché”, Hugo Van der Merwe, 31 ans, un homme qui a grandi en Floride et en Namibie et qui a travaillé à distance à Mexico, a déclaré. “J’ai rencontré un certain nombre de personnes qui ne se soucient pas vraiment d’être au Mexique, elles se soucient juste que ce soit bon marché.”

Le département d’État rapporte qu’il y a 1,6 million d’Américains vivant au Mexique, dont beaucoup viennent pendant la pandémie de coronavirus lorsque le Mexique a assoupli les restrictions plus tôt que de nombreux endroits aux États-Unis, mais on ne sait toujours pas combien de ces Américains se trouvent à Mexico.

Le Los Angeles Times indique qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, 1,2 million de visiteurs étrangers sont arrivés à l’aéroport de Mexico.

“Nous voyons juste des Américains affluer”, a déclaré Alexandra Demou, qui dirige la société de relocalisation Welcome Home Mexico. “Ce sont des gens qui ont peut-être leur propre entreprise, ou qui envisagent peut-être de commencer un travail de consultant ou indépendant. Ils ne savent même pas combien de temps ils vont rester. Ils reprennent complètement leur vie entière et juste descendre ici.”

Demou a ajouté qu’elle reçoit 50 appels par semaine de personnes qui envisagent de déménager à Mexico.

Lauren Rodwell, qui a déménagé à Mexico depuis le quartier Mission de San Francisco, dit qu’elle est sensible au problème de la gentrification mais ne se sent pas coupable en tant que femme noire.

“J’ai l’impression qu’en tant que personne de couleur d’Amérique, je suis tellement désavantagée sur le plan économique que partout où je vais et que je profite d’un avantage ou d’une équité, je le prends”, a déclaré Rodwell, ajoutant qu'”être noir en Amérique”, c’est épuisant et “ça fait du bien de faire une pause.”

Le Los Angeles Times a rapporté un situation similaire au Portugal plus tôt cette année dans un article intitulé “Bienvenue au Portugal, le nouveau paradis des expatriés. Californiens, s’il vous plaît, rentrez chez vous”.

Dans l’article, le média rapporte que le nombre d’Américains vivant au Portugal a augmenté de 45 % au cours de l’année écoulée et que de nombreux résidents ont été frustrés par la hausse des coûts de logement qui y est associée.