Les habitants de Metro Detroit se prononcent sur le débat sur la crème solaire qui envahit les médias sociaux

(WXYZ) — Le temps estival est arrivé et de nombreux habitants de la région métropolitaine de Détroit passeront plus de temps dehors à profiter du soleil.

Pendant que vous êtes sur place, les experts médicaux rappellent aux gens de porter un écran solaire. Cela découle d’un nouveau rapport de l’Orlando Health Care Institute qui révèle qu’un adulte sur sept de moins de 35 ans pense que l’utilisation quotidienne d’un écran solaire est plus nocive pour la peau que l’exposition directe au soleil.

Ces théories commencent à se répandre sur les réseaux sociaux. Le débat sur la crème solaire a enthousiasmé les personnes avec qui nous avons parlé au Lake St. Clair Metropark.

« Il y a des gens qui n’ont vraiment aucune expérience et vous savez, la crème solaire est pleine de produits chimiques et c’est dangereux pour vous. Ce n’est pas vraiment le cas », notre rédacteur en chef de la santé, le Dr Partha Nandi, a déclaré. « Vous savez, nous savons que les produits chimiques contenus dans la crème solaire sont sans danger et qu’ils vous protègent des rayons UV nocifs qui entrent et peuvent endommager votre ADN. »

WXYZ

« Je pense que la crème solaire est très importante. Je sais que les habitants du Michigan ont un taux élevé de cancer de la peau, et il est donc très important d’avoir de la crème solaire tous les jours », nous a dit un homme.

WXYZ

« Je parlais justement avec des amis l’autre jour et nous avons déterminé que le cancer avait augmenté à cause de la crème solaire. Peau, cancer de la peau », nous a dit une femme. « Je ne pense tout simplement pas que ce soit toujours nécessaire et qu’il existe d’autres alternatives. Vous pouvez vous procurer des crèmes solaires minérales qui sont tout simplement moins nocives pour le corps. »

WXYZ

« L’anti-écran solaire est stupide car porter un écran solaire protège du cancer du soleil, même pour les personnes de couleur. Comme tout le monde et anti-âge », dit une autre femme.

WXYZ

« J’utilise tout ce qui dépasse le SPF 30 pour mes garçons », » dit Nandi. « Je dépasse le SPF 50, mais je pense qu’il faut au moins un SPF 30, puis une large protection U VA et UVB, donc vous n’obtenez pas seulement A ou B, mais vous devez simplement combiner les deux SPF 100. « .

« Honnêtement, si vous ne voulez pas le porter, ne le faites pas, vous savez, c’est votre monde dans lequel nous vivons », dit une autre femme.

WXYZ

« Je porte de la crème solaire chaque fois que je sors, tu dois l’avoir sur toi. Tu sais, je ne peux pas me faire bronzer et je n’essaie pas d’éliminer le cancer. La crème solaire m’a protégé toute ma vie », nous l’ont dit deux hommes.

WXYZ

Là où votre voix compte