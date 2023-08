Les habitants de Maui ont eu peu d’avertissement avant que les flammes n’atteignent la ville. Au moins 53 personnes sont mortes

LAHAINA, Hawaï (AP) – Les résidents de Maui qui se sont échappés désespérément des flammes, certains à pied, ont demandé pourquoi le célèbre système d’alerte d’urgence d’Hawaï ne les avait pas alertés alors que les incendies se précipitaient vers leurs maisons, lors d’entretiens dans des centres d’évacuation jeudi.

Les dossiers de gestion des urgences à Hawaï ne montrent aucune indication que les sirènes d’avertissement ont été déclenchées avant qu’un incendie de forêt dévastateur ne tue au moins 53 personnes et anéantisse une ville historique, ont confirmé jeudi des responsables.

Hawaï possède ce que l’État décrit comme le plus grand système d’avertissement de sécurité publique extérieur tous risques intégré au monde, avec environ 400 sirènes positionnées à travers la chaîne d’îles. Mais de nombreux survivants de Lahaina ont déclaré n’avoir entendu aucune sirène et n’avoir réalisé qu’ils étaient en danger que lorsqu’ils ont vu des flammes ou entendu des explosions à proximité.

Thomas Leonard, un postier à la retraite de 70 ans de Lahaina, n’était pas au courant de l’incendie jusqu’à ce qu’il sente de la fumée. L’électricité et le service de téléphonie cellulaire avaient tous deux été coupés plus tôt dans la journée, laissant la ville sans aucune information en temps réel sur le danger. Il a essayé de partir dans sa Jeep, mais a dû abandonner le véhicule et courir vers le rivage lorsque des voitures à proximité ont commencé à exploser. Il s’est caché derrière une digue pendant des heures, le vent soufflant des cendres chaudes et des cendres sur lui.

Les pompiers sont finalement arrivés et ont escorté Leonard et d’autres survivants à travers les flammes jusqu’à la sécurité.

Le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, Adam Weintraub, a déclaré jeudi à l’Associated Press que les dossiers du département ne montrent pas que les sirènes d’avertissement de Maui ont été déclenchées mardi. Au lieu de cela, le comté a utilisé des alertes d’urgence envoyées aux téléphones portables, aux télévisions et aux stations de radio, a déclaré Weintraub.

Il n’est pas clair si ces alertes ont été envoyées avant que les pannes de courant et de téléphonie cellulaire généralisées ne coupent la plupart des communications avec Lahaina.

Alimenté par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, l’incendie s’est déclaré mardi et a pris Maui par surprise, traversant des broussailles desséchées recouvrant l’île, puis aplatissant des maisons et tout ce qui se trouvait sur son passage.

L’incendie de forêt est déjà la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’État depuis le tsunami de 1960, qui a tué 61 personnes sur la grande île. Lors d’une conférence de presse jeudi, le gouverneur Josh Green a déclaré que le nombre de morts augmenterait probablement davantage à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivraient.

« Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été incendiée », a déclaré Green après avoir parcouru les ruines de la ville jeudi matin avec le maire de Maui, Richard Bissen. « Sans aucun doute, on a l’impression qu’une bombe a été larguée sur Lahaina. »

L’incendie est également le feu de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis le Camp Fire de 2018 en Californie, qui a tué au moins 85 personnes et dévasté la ville de Paradise.

Le risque d’incendie de Lahaina était bien connu. Le plan d’atténuation des risques du comté de Maui, mis à jour pour la dernière fois en 2020, a identifié Lahaina et d’autres communautés de l’ouest de Maui comme ayant des allumages fréquents de feux de forêt et un grand nombre de bâtiments risquant d’être endommagés par des incendies de forêt. West Maui a également été identifié comme ayant la plus forte population de personnes vivant dans des logements à logements multiples de l’île, le deuxième taux le plus élevé de ménages sans véhicule et le taux le plus élevé de non-anglophones.

« Cela peut limiter la capacité de la population à recevoir, comprendre et prendre des mesures rapides lors d’événements dangereux », note le plan.

Les efforts de lutte contre les incendies de Maui peuvent également avoir été entravés par un petit personnel, a déclaré Bobby Lee, président de l’Association des pompiers d’Hawaï. Il y a un maximum de 65 pompiers travaillant à tout moment dans le comté de Maui, et ils sont responsables de la lutte contre les incendies sur trois îles – Maui, Molokai et Lanai – a-t-il déclaré.

Ces équipes disposent d’environ 13 camions de pompiers et de deux camions à échelle, mais ils sont tous conçus pour une utilisation sur route. Le département ne dispose pas de véhicules tout-terrain, ce qui permettrait aux équipages d’attaquer à fond les feux de brousse avant qu’ils n’atteignent les routes ou les zones peuplées, a-t-il déclaré.

Cela oblige les équipes de pompiers à attendre que les feux de brousse atteignent une zone où ils peuvent l’attaquer avec des camions de pompiers et d’autres équipements, a-t-il déclaré. Les vents violents causés par l’ouragan Dora ont rendu cela extrêmement difficile, a-t-il déclaré.

« Vous essayez essentiellement de combattre un chalumeau », a-t-il déclaré. « Vous devez être prudent – vous ne voulez pas vous faire prendre sous le vent, car vous allez vous faire écraser dans un feu de cette ampleur provoqué par le vent. »

Le chef du service d’incendie de Maui, Brad Ventura, a déclaré que le feu s’était déplacé si rapidement des broussailles au quartier qu’il était impossible de communiquer avec les agences de gestion des urgences chargées de diffuser les avertissements.

Des ordres d’évacuation obligatoires étaient en place pour les résidents de Lahaina, a noté Bissen, tandis que les touristes dans les hôtels devaient s’abriter sur place afin que les véhicules d’urgence puissent entrer dans la région.

Marlon Vasquez, un cuisinier guatémaltèque de 31 ans arrivé aux États-Unis en janvier 2022, a déclaré que lorsqu’il a entendu des alarmes incendie, il était déjà trop tard pour fuir dans sa voiture.

« J’ai ouvert la porte et le feu était presque au-dessus de nous », a-t-il déclaré depuis un centre d’évacuation dans un gymnase. « Nous avons couru et couru. Nous avons couru presque toute la nuit et jusqu’au lendemain, car le feu ne s’est pas arrêté.

Vasquez et son frère Eduardo se sont échappés par des routes encombrées de véhicules pleins de monde. La fumée était si toxique qu’il a vomi. Il a dit qu’il n’était pas sûr que ses colocataires et ses voisins soient parvenus à se mettre en sécurité.

Les habitants de Lahaina, Kamuela Kawaakoa et Iiulia Yasso, ont déclaré qu’ils n’avaient eu que le temps de prendre des vêtements de rechange et de courir avec leur fils de 6 ans alors que les buissons autour d’eux prenaient feu.

« Nous avons à peine réussi à nous en sortir », a déclaré Kawaakoa, 34 ans, dans un abri d’évacuation, ne sachant toujours pas s’il restait quelque chose de leur appartement.

Alors que la famille s’enfuyait, ils ont appelé le 911 lorsqu’ils ont vu la résidence pour personnes âgées Hale Mahaolu de l’autre côté de la route s’enflammer.

L’arrière-grand-mère de Chelsey Vierra, Louise Abihai, vivait à Hale Mahaolu, et la famille ne sait pas si elle est sortie. « Elle n’a pas de téléphone. Elle a 97 ans », a déclaré Vierra jeudi. « Elle peut marcher. Elle est forte. »

Des proches surveillent les listes d’abris et appellent l’hôpital. « Nous devons retrouver notre bien-aimé, mais il n’y a pas de communication ici », a déclaré Vierra, qui a fui les flammes. « Nous ne savons pas à qui demander où elle est allée. »

Les communications ont été inégales sur l’île, le 911, les services fixes et cellulaires étant parfois défaillants. Le courant était également coupé dans certaines parties de Maui.

Les touristes ont été invités à rester à l’écart et environ 11 000 ont quitté Maui mercredi et au moins 1 500 autres devraient partir jeudi, selon Ed Sniffen, directeur des transports de l’État. Les autorités ont transformé le Hawaii Convention Center à Honolulu en un centre d’assistance pour les touristes et les habitants, le stockant avec de l’eau, de la nourriture et des bénévoles qui aident les visiteurs à organiser leur voyage de retour.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure à Maui. En voyageant dans l’Utah jeudi, il a promis que la réponse fédérale garantira que « toute personne qui a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, obtiendra de l’aide immédiatement ». Biden a promis de rationaliser les demandes d’assistance et a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences « envoyait du personnel d’urgence » sur l’île.

