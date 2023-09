Les habitants de Maui observent de près la cicatrice de brûlure où se trouvaient autrefois leurs maisons

LAHAINA, Hawaï — Erwin Miyamoto, un habitant de Lahaina, plissa les yeux en désignant au loin un point de couleur argile, son toit bleu clair à peine visible sur le bleu azur profond du ciel.

« Vous voyez ce bâtiment ? » a-t-il déclaré, debout sur une colline au-dessus d’un blocus de la Garde nationale d’Hawaï, près de la zone brûlée. « C’était ma propriété. »

Ses murs et son toit colorés sont tout ce qui reste du complexe d’appartements géré par Miyamoto avant qu’un incendie de forêt ne ravage Lahaina le 8 août, tuant 97 personnes et en déplaçant des milliers d’autres.

Un deuxième bâtiment géré par l’entreprise qui emploie Miyamoto a également entièrement brûlé. Tous ceux qui vivaient dans les deux bâtiments ont survécu, a-t-il déclaré.

Miyamoto et d’autres habitants sont retournés à Lahaina pour rechercher leurs biens et évaluer les dégâts dans les jours qui ont suivi l’incendie, avant que les autorités fédérales ne bloquent les routes et n’installent des points de contrôle de sécurité accessibles uniquement aux travailleurs autorisés.

Lundi, un premier groupe d’habitants déplacés par le violent incendie de forêt a entamé le pénible voyage de retour, marquant la première fois qu’ils ont été autorisés à l’intérieur de la zone sinistrée pour voir leurs propriétés vides.

Des voitures ont afflué jusqu’à un point de contrôle de sécurité de la Garde nationale d’Hawaï, certaines transportant des résidents portant un équipement de protection de la tête aux pieds, qui ont été escortés jusqu’à leurs propriétés tandis que des volontaires se tenaient prêts à les aider à trier les décombres en toute sécurité.

«Ils se tiennent devant un être cher et lui disent au revoir», a déclaré le bénévole Todd Taylor. « Il est très important que ces propriétaires examinent ces cendres et voient ce qu’il y a là-bas. »

Avant la rentrée de lundi, certains résidents avaient exprimé leur appréhension non seulement quant à ce qu’ils verraient et aux sentiments qui en résulteraient, mais également quant à la sécurité du sol et de l’air, même après le nettoyage.

D’autres se sont penchés sur les mises à jour hebdomadaires des responsables du comté et du gouvernement fédéral qui se sont étroitement coordonnés avec l’Agence américaine de protection de l’environnement, qui supervise le nettoyage des matières toxiques ou dangereuses.

Miyamoto ne faisait pas partie des personnes ayant obtenu un permis. Les bâtiments qu’il gérait se trouvent au cœur de la zone sinistrée et il faudra des semaines, voire des mois, avant qu’il ne soit autorisé à y retourner.

«C’est frustrant», dit-il. « Vous voulez mettre fin à la situation. »