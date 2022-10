Les habitants de Londres portent des vêtements à l’envers, voici pourquoi

Un organisme de bienfaisance pour la prévention du suicide exhorte les gens à porter leurs vêtements à l’envers pour sensibiliser le public au mois de sensibilisation à la prévention du suicide. Un clip devenu viral sur les réseaux sociaux montre des habitants de Londres portant leurs vêtements à l’envers. Ce qui ressemble initialement à quelques personnes s’habillant à la hâte devient finalement clair et fait partie de la campagne. Sous-titré, “Les gens attirent l’attention sur le mois de la sensibilisation à la prévention du suicide, en obtenant ce qu’il y a à l’intérieur…”, le clip a été partagé sur la poignée Instagram de LADbible. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs de Twitter montrent leur soutien à la campagne par “If U Care Share”. En utilisant le hashtag “Demandez-moi pourquoi”, ils encouragent les autres à retourner un vêtement et à déclencher une conversation pour souligner l’importance de parler. La célèbre équipe de football hors ligue Blyth Spartans a montré son soutien en partageant des clichés de ses joueurs soutenant la campagne sur le terrain avec le tweet, “Nous obtenons ce qu’il y a à l’intérieur, à l’extérieur.”

13 personnes prennent leur vie tous les jours au Royaume-Uni. J’ai couru dans 13 t-shirts Inside Out et j’en ai offert un à chaque étape de la Great North Run aujourd’hui en courant pour @IFUCARESHARE @great_run J’ai pris des photos, je me suis éclaté et j’ai diffusé un message salvateur #gnr2022 #demande moi pourquoi #À l’envers pic.twitter.com/93YieW5to8 – Colin Young (@ColinGYoungie) 11 septembre 2022

«Aujourd’hui, nous avons organisé une journée de collecte de fonds au Millpit Gym pour soutenir If U Care Share et quelle journée ce fut! Bravo à tous ! Nous prolongerons nos efforts une autre semaine », a écrit un autre utilisateur, partageant une photo de son t-shirt Inside, Out.

Si U Care Share Foundation fournit des services dans le but de « prévention, intervention et soutien aux personnes endeuillées par suicide ». Il a été créé à la mémoire d’un Daniel O’Hare de 19 ans, qui, sans aucun avertissement, s’est suicidé. Ses frères, Matthew et Ben, et sa cousine Sarah, dans l’espoir d’apporter un changement positif, se sont lancés dans ce voyage. Ils ont commencé par vendre des bracelets dans des clubs de football avec le message “Si vous vous souciez de partager” et ont collecté plus de 50 000 £ pour des associations caritatives de santé mentale. Inside Out est leur campagne annuelle de sensibilisation à l’importance de parler de prévention du suicide.

