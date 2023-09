Les habitants de Lahaina se préparent à ce qu’ils trouveront en retournant dans leurs propriétés dévastées dans la zone brûlée

HONOLULU (AP) — Peu après l’incendie de l’un des temples bouddhistes japonais de Maui, la mission Lahaina Hongwanji, dans l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle, son ministre résident était désespéré de retourner en arrière et de voir ce qui restait.

Six semaines plus tard, il est plus hésitant.

« Maintenant, j’ai l’impression que je dois me préparer mentalement pour y aller », a déclaré le révérend Ai Hironaka. « J’ai un peu peur. »

Hironaka et d’autres habitants de Lahaina sont aux prises avec toute une gamme d’émotions alors que les autorités de Maui prévoient la semaine prochaine de commencer à autoriser certains visites supervisées dans les zones dévastées par l’incendie du 8 août, qui a tué au moins 97 personnes et démoli des milliers de bâtiments.

Lana Vierra se prépare à voir les ruines de la maison où elle a élevé cinq enfants, une maison qui a commencé avec trois chambres en 1991 et a été agrandie à six pour accueillir sa famille élargie alors que le coût de la vie à Hawaï montait en flèche.

Elle dit à sa famille d’être prête quand ce sera son tour, afin qu’ils puissent tous lui rendre visite ensemble.

« Nous préparons nos esprits à cela », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si nos cœurs sont préparés à cela. »

Les autorités ont divisé la zone incendiée en 17 zones et des dizaines de sous-zones. Les résidents ou propriétaires de la première zone autorisée à rentrer – connue sous le nom de zone 1C, le long de Kaniau Road dans la partie nord de Lahaina – seront autorisés à revenir lundi et mardi pour des visites surveillées.

Les agences gouvernementales, notamment l’Agence américaine de protection de l’environnement, le Corps des ingénieurs de l’armée américaine et la division des autoroutes du comté de Maui, sont impliquées dans le dégagement des zones de réentrée en éliminant, entre autres choses, toutes les matières dangereuses, en vérifiant la sécurité structurelle des bâtiments et en garantissant un accès routier sûr.

Ceux qui reviendront recevront de l’eau, de l’ombre, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et de santé mentale et une aide au transport si nécessaire, a déclaré Darryl Oliveira, administrateur par intérim de la Maui Emergency Management Agency.

Des groupes à but non lucratif proposent également des équipements de protection individuelle, notamment des masques respiratoires et des combinaisons. Les autorités ont averti que les cendres pourraient contenir de l’amiante, du plomb, de l’arsenic ou d’autres toxines. Il existe également d’autres dangers, a déclaré Oliveira, comme des voitures incendiées le long des routes et des morceaux de métal ou de béton dans les ruines.

« Nous voulons vraiment les guider, leur fournir le soutien, mais aussi leur offrir l’intimité, cet espace et cette tranquillité, afin qu’ils puissent obtenir la clôture qu’ils recherchent », a déclaré Oliveira dans un message vidéo jeudi.

Certaines personnes voudront peut-être trier les cendres à la recherche d’objets ou de souvenirs qui ont survécu, mais les autorités les exhortent à ne pas le faire, de peur de soulever des poussières toxiques qui pourraient les mettre en danger, elles ou leurs voisins, sous le vent. D’autres résidents ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de retourner dans leurs propriétés dans l’immédiat, car le travail ou les difficultés liées à l’obtention d’un laissez-passer pour rentrer dans la zone brûlée les éloigneraient.

Melody Lukela-Singh prévoit de suivre un cours sur les matières dangereuses avant de visiter la propriété de Front Street où se trouvait autrefois la maison dans laquelle elle vivait avec une douzaine de parents.

« J’espère découvrir ce que nous allons rencontrer en termes d’exposition à des choses dont nous ne savons rien », a-t-elle déclaré. « Les vents se lèvent et tout sera dans l’air. Il faudra du temps avant que tout cela disparaisse.

Hironaka a réfléchi à la façon dont ses sentiments à l’égard de la rentrée ont changé au fil des semaines – et à mesure que l’ampleur de la perte du temple, ainsi que de sa maison sur l’enceinte du temple, s’est installée.

« Après une semaine, j’ai l’impression d’avoir encore de l’énergie, comme une voiture avec le plein d’essence », a déclaré Hironaka. « Après avoir utilisé toute l’essence, je ne sais pas où faire le plein, quoi faire le plein. Pas de gaz. J’ai l’impression de pousser la voiture à essence vide uniquement par moi-même. En poussant par l’arrière.

Lui, sa femme, leurs quatre enfants et leur bouledogue français se sont entassés dans sa Honda Civic pour échapper aux flammes. Pendant qu’ils partaient, dit-il, il imaginait que le temple protégeait leur maison.

Lors d’un entretien téléphonique, il a déclaré qu’il avait initialement l’intention de ne pas pleurer jusqu’à ce qu’il puisse revenir remercier le temple et s’excuser auprès de la statue de Bouddha qui se trouvait sur son autel principal. Mais il est devenu ému et a sangloté pendant qu’il parlait, disant : « Le bâtiment du temple, j’étais censé le protéger en tant que ministre résident. »

Il a trouvé du réconfort, dit-il, dans les enseignements de sagesse et de compassion du bouddhisme, selon lesquels Bouddha n’a aucun jugement et lui permet de ressentir tout ce qu’il ressent sur le moment.

Hironaka a déclaré qu’il voyait souvent une photo prise par The Maui News et distribuée dans le monde entier par Associated Press, montrant le temple en feu à côté de l’église Waiola voisine. Il considérait le temple, construit en 1933, comme un membre de sa famille, a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’est l’image de la fin de vie », a-t-il déclaré.

Les deux autres temples bouddhistes japonais de Lahaina ont également brûlé.

Jarom Ayoso a hâte de retrouver la propriété où lui et sa femme ont loué une maison pendant près de 15 ans. Son fils a pu entrer le lendemain de l’incendie et a filmé la destruction.

«Je veux que ma fin soit terminée. La seule façon de l’obtenir, c’est d’aller le voir », a-t-il déclaré dans Hawaii Pidgin.

Ayoso veut voir ce qui reste des véhicules qu’il a reconstruits avec amour, y compris sa camionnette GMC Sierra 1986. Il y avait aussi des moteurs qu’il avait construits sur la propriété, dont un qui coûtait plus de 13 000 $. Il était sur le point de l’installer, a-t-il dit, et « pouf, c’est parti ».

Cette histoire a été corrigée pour indiquer que des groupes à but non lucratif distribuent des équipements de protection individuelle aux résidents de Lahaina.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press